Los chefs Michelin coinciden: "El mejor sándwich mixto no lleva jamón cocido, sino ibérico, queso ahumado y pan de pueblo"

Aunque parece una receta sin misterio alguno, el sándwich mixto es un básico que siempre apetece. Pan de molde, jamón cocido, queso y unos minutos de calor bastan para resolver una cena rápida, una merienda improvisada o uno de esos antojos que aparecen cuando no apetece cocinar demasiado.

Aun así, no se debe confundir un emparedado correcto y uno verdaderamente delicioso. La clave no está sólo en el relleno, sino en la textura exterior, en ese primer mordisco dorado y crujiente que cambia por completo el sabor de cada bocado.

Chefs como Dani García, José Andrés y Martín Berasategui ofrecen su versión del "sándwich mixto perfecto", algunos elevando la mantequilla casi a un papel protagonista y otros utilizando el jamón ibérico como sustituto del cocido.

No hace falta una técnica compleja ni utensilios profesionales. Basta con seguir los trucos de algunos de los cocineros más reputados del mundo y versionar a tu gusto el sándwich mixto más delicioso que jamás hayas probado.

Cambia la textura

Cuando se prepara un sándwich en casa, lo habitual es recurrir a una sandwichera, una tostadora o una sartén sin demasiadas complicaciones. El resultado puede ser aceptable, pero muchas veces el pan queda seco, irregular o demasiado blando.

La mantequilla corrige precisamente ese problema. Al fundirse, envuelve la superficie del pan y permite que se tueste con más intensidad. Además, favorece ese color dorado que asociamos a los bocados más apetecibles.

El truco consiste en no excederse. No se trata de empapar el pan, sino de utilizar la cantidad justa para que la grasa actúe como vehículo de sabor y como elemento de tostado. Una capa fina puede ser suficiente para marcar la diferencia.

También importa la temperatura. Si el fuego está demasiado alto, la mantequilla puede quemarse antes de que el queso se funda. Si está demasiado bajo, el pan puede absorber grasa sin conseguir ese punto crujiente. El equilibrio está en un calor medio, constante y paciente.

El truco de Dani García

Dani García ha explicado en alguna ocasión una forma muy sencilla de elevar el clásico sándwich mixto. Su propuesta pasa por añadir mantequilla en la sartén antes de dorar el emparedado y acompañarla con un poco de queso emmental rallado.

La combinación tiene sentido, ya que la mantequilla ayuda a tostar el pan y el queso, al fundirse y dorarse, añade una capa extra de sabor y textura. El resultado es un exterior más sabroso, con un punto tostado que recuerda a las preparaciones de cafetería bien hechas.

El interior mantiene la esencia del jamón cocido y queso fundente, pero el acabado exterior convierte una receta cotidiana en algo más especial. No cambia la naturaleza del plato, simplemente lo mejora.

El mixto de José Andrés

Aunque su receta básica apenas necesita pan, jamón cocido, queso y mantequilla, existen tantas versiones como cocineros. Una de las más celebradas es la que conquistó al chef José Andrés durante una visita al restaurante Tapas 24, de Carles Abellán, en Barcelona. Tanto, que más tarde creó su propia interpretación y la compartió en su canal de cocina.

Para preparar este sándwich, José Andrés prescinde del pan de molde y apuesta por un mollete o por rebanadas de pan rústico. En lugar de jamón cocido, recomienda jamón ibérico o serrano, mientras que para el queso elige San Simón, una variedad gallega ahumada y muy fundente. Como alternativa, propone gouda ahumado.

El toque final está en la mantequilla de trufa, que se unta sobre el pan antes de tostarlo. Este ingrediente aporta intensidad y un aroma terroso, aunque puede sustituirse por mantequilla tradicional o incluso por champiñón Portobello rallado.

El resultado es una versión más sofisticada del clásico, pero sin perder la esencia que lo convirtió en uno de los sándwiches más populares de España. Una prueba de que ingredientes bien elegidos pueden convertir una receta sencilla en un bocado memorable.

La versión de Berasategui

Martín Berasategui también recurre a la mantequilla para trabajar el pan de molde. En sus recetas de sándwiches, como la croque-madame, apuesta por untar los panes y dorarlos directamente en la sartén, sin necesidad de utilizar sandwichera ni tostadora.

La croque-madame es una elaboración de inspiración francesa que lleva el concepto de sándwich a otro nivel. Se diferencia de la croque-monsieur porque se corona con un huevo frito, lo que la convierte en una opción más contundente y vistosa.

Pero más allá de la receta concreta, el aprendizaje es que el pan no debe ser un simple envoltorio. Es una parte esencial del plato y merece el mismo cuidado que el relleno.

Untarlo con mantequilla antes de llevarlo a la sartén permite conseguir una superficie más dorada, más aromática y más crujiente. Es un recurso sencillo, pero muy eficaz, que puede aplicarse tanto a un mixto clásico como a versiones más elaboradas con otros quesos, embutidos, verduras o salsas.