Un extrabajador de Hacienda: "Muchos contribuyentes se confían y 4 años después reciben una reclamación"

En plena campaña de la declaración de la Renta, que llega a su fin el próximo 30 de junio, muchos contribuyentes aún no han rendido cuentas con Hacienda, por lo que es normal que existan ciertas dudas sobre cómo cumplir con este trámite y que el resultado sea favorable.

La mayoría de los ciudadanos piensan que la Agencia Tributaria revisa caso a caso de forma individual para determinar si la declaración se ha hecho o no de la forma correcta. Sin embargo, un extrabajador de Hacienda ha confirmado que lo que hace el organismo es detectar las incoherencias.

Emilio Baena explica que muchos contribuyentes se confían y "4 años después" reciben una sorpresa en forma de reclamación por parte del fisco. Por ello insiste en la importancia de planificar y no de esconder nada a la AEAT.

Problemas con las criptomonedas

El experto ha explicado que uno de los problemas que se están dando con mayor frecuencia tiene que ver con las transacciones con criptomonedas, las cuales han sido ampliamente utilizadas por los ciudadanos en los últimos años.

Baena explica que ha visto a personas arruinarse por ello, después de conseguir dar "el pelotazo con una criptomoneda" antes de que el mercado se desplomase. En estos casos, aunque no tengan ganancias, la Agencia Tributaria puede reclamarles por cometer errores.

Durante el año 2024, mientras se luchaba frente al fraude fiscal, la Agencia Tributaria impuso sanciones por valor de 140 millones de euros, aunque el organismo no ha ofrecido datos exactos que permitan conocer cuántos casos han tenido que ver con este tipo de errores.

Uno de los puntos en los que hace hincapié el extrabajador de Hacienda es que la Agencia Tributaria vigila cada vez más este tipo de movimientos. De hecho, durante el ejercicio fiscal de 2022, se enviaron más de 300.000 avisos a personas con activo en criptomonedas.

No todos ellos se cerraron con sanción, pero sí que dejan claro que desde hace años el organismo sigue muy de cerca todo lo relativo con las criptomonedas. Por lo tanto, Emilio Baena, en un artículo de LinkedIn ha dejado claro cómo hay que actuar si se tienen estos activos.

El experto explica que es un gran error tener la creencia de que, si se tienen cuentas, criptomonedas o inversiones fuera de nuestro país, Hacienda no lo sabe. Por lo tanto, insta a recibir asesoramiento profesional para saber cómo regularizar estos activos ante la Agencia Tributaria y evitar que en unos años regrese con una sanción.

Cumplimiento de las obligaciones fiscales

Emilio Baena indica que desde el año 2017, España es parte del Common Reporting Standard, por el cual más de 100 países comparten de forma automática información financiera, lo que implica que sea prácticamente imposible "escapar" de Hacienda.

Por este motivo, insiste en que lo más inteligente es evitar cualquier tipo de confianza al respecto y asegurarse de que todo ha sido declarado de la manera correcta, ya que es la mejor forma de evitar cualquier sorpresa desagradable en el futuro.

El extrabajador de Hacienda recuerda que bancos, brókers y exchanges reportan cada año esta información, lo que incluye tanto los saldos como los movimientos y las operaciones de trading.

Esto significa que, si se tienen criptomonedas o se han tenido en algún momento, puede que exista la obligación de presentar el modelo 721. La conclusión es clara: no se debe ocultar lo que se tiene.

En su lugar, lo más conveniente es hacer una buena planificación y cumplir con las obligaciones fiscales cuando corresponda. Si no se hace así, lo más seguro es que acabe suponiendo un duro impacto en forma de multa.

Cómo declarar las criptomonedas

La popularidad de las criptomonedas ha crecido de forma exponencial a lo largo de los últimos años, y esto supone que haya que tener en cuenta la regulación que ha sido creada para mantenerlas bajo control.

Muchos ciudadanos poseen este tipo de activos digitales y esto implica que tengan que incluir sus operaciones en la declaración de la Renta, donde los movimientos se consideran por lo general ganancias y pérdidas patrimoniales.

La gran novedad con respecto a ellas no es el hecho de que haya que declarar las ganancias y pérdidas derivadas de las compras y ventas de estas criptomonedas, sino que haya un apartado específico para hacerlo.

Y es que la Agencia Tributaria ha añadido un nuevo apartado que está dedicado específicamente para declarar criptomonedas, como son las casillas 1800-1814, en las que se deben detallar:

Transacciones realizadas

Valor de las adquisiciones de las criptomonedas

Fechas en las que han realizado las transacciones

En las casillas 1802 y 1803 se deberán incluir las criptomonedas intercambiadas y las recibidas en su lugar, mientras que en las casillas 1804 y 1806 se incluirá el valor del intercambio y la adquisición. En estas se calcula la ganancia patrimonial obtenida.

Declarar las criptomonedas es clave para evitar sanciones económicas severas y problemas legales con la Agencia Tributaria. No declarar las ganancias o cometer errores puede llegar a resultar en multas de entre el 50% y el 150% de la cantidad no declarada.

Además, toda operación que genere ganancia o pérdida patrimonial debe tributar en el IRPF, lo que incluye tanto la venta a euros como el intercambio entre diferentes criptomonedas y su uso como medio de pago.