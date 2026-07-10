Del Teatro Romano en Mérida a una experiencia inmersiva con dinosaurios: los planes de la semana de Magas

Hay lugares que justifican un viaje por sí solos. Esta semana, la selección de Magas propone una ruta por algunos de ellos.

La cultura encuentra formas muy distintas de salir al encuentro del público.

Puedes hacerlo desde las gradas de un teatro romano con más de dos mil años de historia, entre las salas de un museo repletas de gigantes prehistóricos o en una exposición instalada en un hotel que invita a mirar el arte desde otro contexto.

Desde Madrid hasta Menorca, pasando por Zaragoza y Mérida, el itinerario combina patrimonio, creatividad, gastronomía y ciencia en una agenda pensada para inspirar la próxima escapada.

Excelencia mediterránea

El restaurante Pintarroja. Cedida

Pintarroja, el restaurante estacional del chef Eugeni de Diego, ha abierto su cuarta temporada hasta el 15 de septiembre de 2026 con importantes novedades que consolidan su trayectoria.

El establecimiento incorpora a Abel Hernández como jefe de cocina, mantiene el liderazgo gastronómico de De Diego y celebra su entrada en la Guía Repsol, un reconocimiento que avala la madurez del proyecto.

Fiel a su esencia de "chiringuito de puerto", este establecimiento continúa apostando por una cocina honesta, basada en el producto fresco de la isla y en una propuesta de plancha sencilla, estacional y profundamente vinculada a los pescadores y productores menorquines.

Ubicado a pie de muelle y abierto exclusivamente para cenas, el restaurante busca seguir consolidándose como uno de los destinos gastronómicos imprescindibles de Baleares, donde la alta cocina convive con la cercanía y el espíritu relajado del Mediterráneo.

¿Dónde? Carrer Moll d’en Pons 10, Es Castell, Menorca.

Los grandes clásicos

El Anfiteatro Romano en Mérida. Instagram @ayuntamientomerida

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida celebra su 72.ª edición entre el 3 de julio y el 30 de agosto de 2026, consolidando a la ciudad como uno de los grandes referentes del teatro clásico.

Bajo la dirección de Jesús Cimarro y la gestión de Pentación Espectáculos, el Teatro Romano vuelve a ser el epicentro del certamen con una programación de nueve estrenos absolutos, inaugurada por Spartacus, una producción del Düsseldorf Ballet Theater con Miguel Ángel Muñoz como narrador.

La programación incluye montajes como Electra Jonda, Timón de Atenas, Bacanal, La comedia de la Olla, Cómicos de Roma, Fedra, en los Infiernos, El Viaje de Edipo y Las 9 Musas. El cartel reúne a destacados intérpretes del panorama nacional, entre ellos Pepe Viyuela, Carlos Hipólito, Juana Acosta, Toni Acosta, Fernando Tejero, Lydia Bosch, Carlos Sobera, Angy Fernández, Carmen Conesa y Nerea Rodríguez, entre otros.

¿Dónde? Plaza Margarita Xirgu S/N, Mérida.

Viaje a la prehistoria

Dinoverse Nomad Museo. nomadmuseo.es

La ciudad de Madrid incorpora una nueva propuesta a su oferta cultural con Dinoverse: viaje a la era de los dinosaurios, una experiencia inmersiva que convierte el Nomad Museo Inmersivo, en un viaje al pasado prehistórico.

La muestra, una excelente opción para toda la familia, invita a los visitantes a recorrer los principales periodos geológicos en los que los dinosaurios dominaron la Tierra.

A lo largo del recorrido, el público atraviesa distintos escenarios que recrean momentos clave de aquella era mediante un sistema de proyecciones de 360 grados que cubre paredes, suelo y techo.

En lugar de vitrinas o reproducciones físicas, la experiencia apuesta por un entorno completamente envolvente que sumerge a los asistentes en los paisajes y ecosistemas del mundo prehistórico.

¿Dónde? Gran Vía 78, Madrid.

Elegancia y creatividad

Restaurante Gamberro. Cedida

El restaurante Gamberro (Recomendado en Guía Michelin) se ha consolidado, tras 11 años de trayectoria, como uno de los grandes referentes de la cocina creativa en Aragón y una de las propuestas gastronómicas más personales de España.

Ubicado en el centro de Zaragoza, es el proyecto de Franchesko Vera, al frente de la cocina, y Flor García, responsable de la sala, un tándem profesional y personal que ha convertido el restaurante en un destino imprescindible para los amantes de la alta gastronomía.

La propuesta del chef gira en torno al producto, la técnica y el concepto, dando forma a una cocina con identidad propia que reivindica la despensa y el recetario aragoneses, al tiempo que incorpora influencias de Asia y Latinoamérica.

El resultado es una cocina elegante, creativa y sorprendente, donde la innovación convive con el respeto por el origen y un sutil toque de humor.

¿Dónde? Calle de Bolonia 26, Zaragoza.

Top fashion

'Grammaire des formes'. Cedida

El Museo Rodin en París acoge Grammaire de formes, del 7 al 12 de julio, una exposición que permite adentrarse en el universo de la segunda colección de Alta Costura de Jonathan Anderson para Dior.

El diseñador entiende la alta costura como un lenguaje refinado: aprende la gramática de sus códigos, técnicas y tradiciones artesanales para expresar nuevas ideas.

Para esta colección, se inspira tanto en el archivo de la maison como en la obra de la escultora estadounidense Lynda Benglis, una de las artistas más influyentes de las últimas seis décadas.

Anderson traslada ese espíritu a la alta costura mediante técnicas como el plisado, el anudado, el drapeado y el bordado, transformando los materiales para que parezcan papel, metal o yeso.

El resultado pone de relieve que las ideas más innovadoras siguen dependiendo de la paciencia, la precisión y la maestría del trabajo artesanal.

¿Dónde? Rue de Varenne 77, París.

De Madrid al cielo

Letoh x Jorge Arévalo. Cedida

La cadena hotelera Letoh inaugura Quédate en Madrid, una exposición permanente del ilustrador madrileño Jorge Arévalo que rinde homenaje a algunos de los espacios más emblemáticos de la memoria colectiva de la capital, como El Palentino, Rock-Ola, La Mandrágora, Lady Pepa y Joy Eslava.

A través de cinco ilustraciones inéditas, la muestra invita a reflexionar sobre la transformación de las ciudades y la importancia de preservar el patrimonio emocional que representan estos lugares.

Para esta primera edición, se ha contado con este artista, ilustrador y director de arte reconocido por sus trabajos para cabeceras como The New Yorker, Vanity Fair o Vogue, cuyo estilo combina arquitectura, memoria y cultura urbana desde una mirada contemporánea.

¿Dónde? Calle de Leganitos 39, Madrid.