Samanta, agricultora en España: "Hay miedo constante a los robos en los invernaderos, se llevan el trabajo de meses"

Julio es uno de los meses con más actividad para buena parte del campo español. En plena campaña de recolección, productos como las sandías, los melones, pepinos, berenjenas, tomates cherry o calabacines llegan a su momento de mayor producción.

En comarcas agrícolas como el Campo de Níjar (Almería), estas semanas marcan además la recta final de una temporada de trabajo que comenzó meses atrás.

Sin embargo, a los desafíos habituales del sector (como el calor, la falta de agua o la incertidumbre de los precios) se suma un problema que cada vez preocupa más a quienes viven del campo: los robos en las explotaciones agrícolas.

Una situación que, según denuncian los propios agricultores, les está obligando a renunciar incluso al descanso para proteger el fruto de su trabajo

Así lo ha demostrado la agricultora almeriense @agrosamanta en uno de sus vídeos compartidos hace unos meses en TikTok, donde daba visibilidad a la situación que viven numerosas fincas de la comarca.

La creadora de contenido explica que los robos se han convertido en una preocupación constante durante esta campaña y que muchos agricultores han cambiado por completo su rutina

"Estoy aquí con agricultores que después de trabajar todo el día tienen que venir por la noche a guardar su finca por miedo a que les roben su trabajo". Según explica, esta situación afecta a numerosas explotaciones del Campo de Níjar, pero ya no es un problema exclusivo de esta zona.

De hecho, cada vez son más las zonas agrícolas de España donde los robos en el campo se han convertido en una preocupación habitual, especialmente durante la noche, cuando los ladrones aprovechan la falta de vigilancia para acceder a los invernaderos.

"Esta es la realidad que estamos viviendo muchos agricultores de mi zona, el campo de Níjar. En los invernaderos está habiendo robos constantemente. Entran de noche y se llevan el trabajo de meses", lamenta.

Meses de esfuerzo que desaparecen en una noche

La agricultora recuerda que detrás de cada cosecha hay mucho más que frutas y hortalizas listas para vender. Hay meses de trabajo continuo, inversiones económicas y jornadas que, en muchas ocasiones, no entienden de fines de semana: "Detrás de cada invernadero hay personas que trabajan de lunes a domingo sin descanso y ahora además tienen que hacer guardia por la noche".

Una realidad que, según explica, está provocando un importante desgaste físico y emocional entre quienes viven de la agricultura.

"Queremos seguridad"

Uno de los agricultores afectados por los robos, explica en el vídeo cómo ha llegado a cambiar su día a día desde que comenzaron estos episodios.

"Paso todas las noches moviéndome o me acuesto a las 4 o 5 de la mañana y me levanto a las 7. Entonces es imposible de llevar este camino, así llevo un mes desde que empezaron los robos", denuncia.

Los afectados aseguran que han decidido organizarse para intentar vigilar las explotaciones, aunque reconocen que la situación continúa repitiéndose. "No podemos seguir aquí de esta forma, queremos seguridad. Estamos uniéndonos todos los agricultores aquí de la zona pero no paran de robar. Queremos seguridad", insisten.