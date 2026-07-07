Es oficial: España endurece las normas y prohíbe la entrada a viajeros con el pasaporte a pocos meses de caducar

Las vacaciones de verano están aquí y miles de viajeros ya preparan sus escapadas, algunas por territorio español pero, otras muchas, internacionales.

Pero hay un detalle que puede arruinar cualquier viaje antes incluso de subir al avión. Aunque muchos ciudadanos creen que basta con tener el pasaporte en vigor el día que comienzan su viaje, lo cierto es que numerosos países exigen una validez mínima adicional para permitir la entrada.

Tanto las autoridades migratorias como las aerolíneas revisan este requisito con especial atención y pueden impedir el embarque si no se cumple.

Estados Unidos, México y España figuran entre los destinos más visitados del mundo y cuentan con normas específicas sobre la vigencia de los documentos de viaje.

Por ello, los expertos recomiendan revisar el pasaporte con varios meses de antelación antes de reservar vuelos o tramitar autorizaciones de entrada.

Qué exige EEUU

Las autoridades estadounidenses mantienen una de las normativas más conocidas en materia de pasaportes. En términos generales, los viajeros deben presentar un documento válido durante toda su estancia prevista y, además, contar con una vigencia adicional de seis meses desde la fecha estimada de salida del país.

No obstante, existe una excepción importante. Estados Unidos mantiene acuerdos con numerosos países integrados en el denominado "Six-Month Club" o Club de los Seis Meses.

Los ciudadanos de estas naciones pueden acceder al país siempre que el pasaporte permanezca válido durante el tiempo de permanencia autorizado.

Además, la vigencia del documento es esencial para tramitar autorizaciones previas como el sistema ESTA, utilizado por viajeros exentos de visado, o para solicitar una visa estadounidense.

Si el pasaporte caduca antes de lo previsto, estos permisos pueden dejar de ser válidos o requerir nuevas gestiones. Por este motivo, las autoridades recomiendan renovar el documento con suficiente antelación para evitar incidencias de última hora.

Qué exige México

México también exige que los visitantes extranjeros presenten un pasaporte válido al entrar en el país. Sin embargo, la legislación mexicana no establece de forma general una obligación de contar con seis meses de vigencia adicional para todos los viajeros.

Aun así, la propia Secretaría de Relaciones Exteriores advierte de que algunas compañías aéreas sí pueden exigir una validez mínima superior como condición para permitir el embarque.

Por esta razón, los viajeros deben comprobar no solo los requisitos migratorios del país de destino, sino también las normas internas de la aerolínea con la que vuelan.

En ocasiones, una compañía puede denegar el acceso al avión aunque el pasajero cumpla formalmente los requisitos de entrada establecidos por el país.

Qué exige España

En el caso de España, los requisitos dependen de la nacionalidad del viajero. Para los ciudadanos de países que necesitan pasaporte para entrar en territorio español, las autoridades exigen que el documento siga siendo válido durante al menos tres meses después de la fecha prevista de salida.

Además, el pasaporte debe haber sido expedido dentro de los diez años anteriores a la entrada en el país, una norma que se aplica en consonancia con la regulación del espacio Schengen.

El Ministerio del Interior recuerda que el documento de viaje debe encontrarse en perfecto estado y permitir la correcta identificación de su titular. Los agentes fronterizos pueden realizar verificaciones adicionales si detectan deterioros, alteraciones o discrepancias en la información.

Más allá de la vigencia del pasaporte, existen otros aspectos que las autoridades suelen comprobar antes de autorizar un viaje internacional. Entre ellos destacan la coincidencia exacta de los datos personales, la disponibilidad de visados o permisos de entrada cuando sean necesarios, los documentos de identidad complementarios exigidos por algunos países y el cumplimiento de los requisitos sanitarios vigentes.