De Sara Torres a 'Girls Like Girls': 10 novedades culturales donde la mirada femenina guía los relatos LGTBI en 2026

Esta semana, Madrid se encuentra en pleno ecuador de las Fiestas del Orgullo (MADO 2026). Tras la jornada reivindicativa del pasado domingo, 28 de junio, las calles de la capital albergan los tradicionales escenarios dispuestos para la ocasión, acogen a miles de transeúntes y visten fachadas y escaparates con los banderines del colectivo para recordarnos la fecha.

El barrio de Chueca es sinónimo indiscutible de diversidad, pero también lo es de ocio y cultura. Tanto en este como en sus alrededores es posible encontrar una buena oferta de salas de cine donde disfrutar de selecciones cuidadas de la cartelera actual, así como destaca la presencia de librerías independientes con jugosos títulos asomando de sus estanterías.

Este año, coincidiendo con numerosos estrenos y lanzamientos anunciados justo en el mes conmemorativo del Orgullo, destacan proyectos que abordan cuestiones como la diversidad, la inclusión, el autoconocimiento o el amor más allá de la heteronormatividad. En muchos de ellos, las autoras son mujeres, lo que nos lleva a hablar del female gaze.

Durante décadas, las ficciones y ensayos sobre las cuestiones que afectan al colectivo LGTBIQ+ sufrieron el sesgo del male gaze —la mirada masculina—, derivando a menudo en los estereotipos, en la fetichización (como en el caso de las mujeres lesbianas) y en la infrarrepresentación de narrativas complejas.

Sin embargo, muchas de las creadoras que lideran los lanzamientos actuales aportan sus perspectivas queer sin dejar de lado sus reivindicaciones como mujeres en un escenario en el que la igualdad no está plenamente lograda. Miradas que apuestan más por la interseccionalidad y por mirar de frente a las rígidas normas de género para ir más allá.

A través de 10 ejemplos clave editados, estrenados o proyectados durante este 2026, la cultura demuestra que la alianza entre lucha por la igualdad y comunidad LGTBIQ+ marca los relatos que hoy más se consumen e interesan a buena parte del público, especialmente a las generaciones más jóvenes. En el plano literario destacan:

H(amor) 11 ex

'(h)amor 11 ex' (Continta Me Tienes, 2026).

Coordinado por la activista Valentina Berr, este volumen de ensayos reúne a 10 autoras como Alba Cros y Elisa Coll y se adentra en experiencias desde las cuales las mujeres podrán imaginar juntas formas alternativas en las que acomodar a las ex, desde la amistad genuina a la familia elegida, sin obviar los conflictos que también se dan dentro de la comunidad.

Se trata, pues, de una aproximación amplia y diversa a temporalidades queer en la construcción de vínculos con las antiguas parejas sentimentales, y también de un intento de unir colectivamente dos conceptos que parecen antagónicos: desamor y futuro.

Hasta la orilla del río

'Hasta la orilla del río' (Suma, 2026).

Editada este año en español por Suma de Libros, la autora de Come, reza, ama entrega unas crudas y líricas memorias sobre su relación con la escritora Rayya Elias, demostrando que la visibilidad y el orgullo no entienden de fechas de caducidad ni de moldes normativos.

En 2000, Elizabeth conoció a la autora. Se hicieron amigas, luego mejores amigas, luego inseparables. Cuando la tragedia irrumpió en sus vidas, la verdad quedó finalmente al descubierto: estaban enamoradas. También eran un par de adictas, abocadas inevitablemente a la catástrofe.

"¿Qué pasaría si tu más hermosa historia de amor se convirtiera en tu peor pesadilla? ¿Y si el más devastador dolor abriera el camino a tu mayor despertar?", cuestiona al lector la sinopsis de un libro que llegará al corazón de cualquier lectora que haya estado alguna vez cautiva de la pasión y que anhele la libertad.

El pensamiento erótico

'El pensamiento erótico' (Reservoir Books, 2026).

Confirmada como una de las grandes revelaciones de la literatura española contemporánea con Lo que hay y La seducción, la escritora especializada en estudios queer y feminismos Sara Torres firma un ensayo que busca la manera de pensar fuera del binarismo heterosexual.

Con el propósito de adelgazar las imágenes y las ideas que nos inician en la cultura humana de lo corporal y lo sexual en occidente, este título editado por Reservoir Books busca prácticas gozosas que se alejen progresivamente de lo que llama la 'fantasía heteroreal', una fantasía identitaria basada en un combate entre opuestos.

"Su lenguaje es absolutamente grandioso. Sara Torres tiene una voz tan única, tan de diamante... y esa escritura me encanta. Ella talla los pensamientos, las imágenes. Ha sido casi como un libro que se escucha cuando se lee", dice sobre ella la también autora y periodista Rosa Montero.

Los incendios

'Los incendios' (Alianza, 2026)

Editada por Alianza, esta obra de Marian Peyró narra la historia de Cristina, una adolescente de 16 años que regresa en vacaciones al pueblo de su familia, Las Gargantillas. Allí conoce a Joaquín, un joven enigmático y herido, cuya vida está marcada por la violencia y el desencanto. Entre ellos prende enseguida la chispa de una atracción tan poderosa como ambigua.

Mientras tanto, Ana María reconoce en su hija un sentimiento que había intentado olvidar: él es el hijo de una mujer a la que una vez amó. Ambientada a finales de los 80, Los incendios narra una trama donde la amenaza de un fuego real se entrelaza con las llamas de la memoria, los secretos y las tensiones familiares que arden bajo la superficie.

Con una prosa íntima y poderosa, esta novela coral explora los ciclos que se repiten, el peso de lo no dicho y la lucha por ser libres en un mundo que impone sus propias reglas.

Príncipes

'Príncipes' (Tránsito, 2026).

"Una fría noche de invierno, el joven Antoine Villaert, aspirante a politécnico, conoce a un general durante una cena. No imagina que, de esa forma tan anodina, la pasión acaba de irrumpir en su vida; tampoco sospecha las consecuencias que tendrá el encuentro". Así reza la sinopsis de la primera novela de Catherine Guérard, Príncipes, publicada en 1955.

Esta es la crónica de una pasión entre dos hombres que, como todo amor literario, ve la luz, florece y luego, según los casos, madura, estalla o muere. En ella la autora no hace de la homosexualidad el tema central, sino que indaga en la búsqueda de la libertad y en un amor absoluto que sólo la guerra consigue tambalear.

Tierna y trágica, con tintes de humor y de enredo, la obra vuelve en 2026 a ocupar un lugar protagonista en los escaparates de las librerías gracias a que la editorial Tránsito ha publicado este año la reedición de la novela. Con ella, hoy es posible conocer mejor la obra de Guérard, hoy consolidada como una figura imprescindible de la literatura francesa.

Asimismo, más allá de las letras, en la gran y pequeña pantalla también hay varios títulos que conviene tener en el radar en estas fechas.

Girls Like Girls

Fotograma de 'Girls Like Girls' (Hayley Kiyoko, 2026).

Tras años de espera, la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Hayley Kiyoko ha llegado a las pantallas este junio. La película narra el despertar sáfico de dos adolescentes en un entorno suburbano, pero lo hace dinamitando por completo las estructuras clásicas del melodrama de sufrimiento lésbico.

Su creadora, utilizando una paleta cromática cálida y una iluminación neón que rinde homenaje a su universo visual, sitúa la cámara a la altura de los ojos de sus protagonistas. El foco no está en la mirada ajena ni en la aprobación del entorno, sino en el reconocimiento mutuo, los silencios compartidos y la complicidad.

Es un filme que se niega a hipersexualizar los cuerpos de las jóvenes, priorizando la intimidad afectiva y entregando a los espectadores un refugio cinematográfico luminoso y seguro, idóneo para sanar las heridas de generaciones enteras que crecieron viendo relatos tal vez demasiado estereotipados.

The Chronology of Water

'The Chronology of Water' (Kristen Stewart, 2025).

Convertido en un rotundo éxito de crítica desde su estreno comercial a principios de 2026, el debut de Kristen Stewart como directora de largometrajes adapta de forma magistral las memorias de la escritora Lidia Yuknavitch. La producción sigue el viaje de Lidia desde su juventud como nadadora prometedora hasta su madurez.

La actriz hoy también reconvertida en cineasta rechaza las estructuras lineales de Hollywood, optando en su lugar por un montaje fragmentado que imita el fluir del agua y la memoria. Así pues, la cámara abraza la imperfección física, el dolor corporal y el placer sáfico desde una honestidad radical y cruda.

Teenage Sex and Death at Camp Miasma

'Teenage Sex and Death at Camp Miasma' (Jane Schoenbrun, 2026).

Jane Schoenbrun, una de las mentes más brillantes y singulares del cine queer contemporáneo, regresa este verano con un thriller psicológico y satírico que subvierte de raíz las convenciones del subgénero slasher.

Con un reparto de lujo encabezado por Gillian Anderson y Hannah Einbinder, la película se adentra en el rodaje de una vieja película de terror donde las fronteras entre el metacine, el aislamiento adolescente y el deseo LGTBIQ+ se desdibujan.

El gran logro de Schoenbrun bajo la mirada femenina es despojar al cine de género de la clásica objetivación y explotación violenta de los personajes femeninos y queer, anclando el suspense en la psique interior, el aislamiento social y las intrincadas alianzas de poder y seducción entre las mujeres protagonistas.

9 lunas

'9 lunas' (Patricia Ortega, 2026).

Definitivamente, una de las apuestas más valientes y conmovedoras del circuito hispanohablante de este año. La directora venezolana Patricia Ortega firma una comedia dramática de corte humanista y cotidiano que se centra en Ángel, un joven trans que se enfrenta a un embarazo inesperado en pleno proceso de transición.

El valor fundamental de la propuesta radica en la extrema delicadeza con la que Ortega sitúa su objetivo frente al cuerpo del protagonista. La película rehúsa de manera explícita hacer un espectáculo morboso o clínico de la gestación trans; por el contrario, la puesta en escena captura con profunda ternura y naturalidad la evolución biológica del personaje.

Al entrelazar el humor inteligente con el drama social, 9 lunas expande los horizontes del movimiento LGTBIQ+ al redefinir conceptos tradicionales como la paternidad, la masculinidad y la lactancia, construyendo un relato que desborda empatía. La película llegará a los cines españoles el próximo 3 de julio.

Bridgerton

'Bridgerton' (2020-2026).

Bajo la dirección de la showrunner Jess Brownell, la franquicia romántica daba a comienzos de año su giro más revolucionario al presentarnos el vínculo entre los personajes de Francesca Bridgerton y Michaela Stirling, en una entrega que ya nos ha introducido de lleno en la química de su romance.

Rompiendo con la erótica típica de las producciones comerciales, la realización apuesta por el slow burn: las conversaciones íntimas y las miradas cargadas de subtexto emocional ayudan a demostrar que los códigos del romance histórico también pueden ser subversivos cuando se desvinculan de las fantasías masculinas tradicionales.

La gran noticia para las seguidoras de la pareja es que la producción ya ha confirmado de manera oficial que la quinta temporada tendrá todavía más romance de ellas, asegurando el desarrollo y la madurez de su historia en los próximos episodios.

Más que rivales

'Más que rivales (2025).

Esta adaptación televisiva se ha convertido en el fenómeno indispensable de 2026 al abordar el romance entre dos hombres, Shane Hollander e Ilya Rozanov, dentro del hipermasculinizado entorno del hockey profesional sobre hielo.

El guion de la serie fue escrito y adaptado por el cineasta canadiense Jacob Tierney, quien colaboró directamente con Rachel Reid, la autora de las novelas originales en las que se basa la ficción. Lo fascinante de esta producción es cómo traslada la esencia de la mirada femenina al romance entre hombres.

Nacida de la pluma de una mujer, la historia desmantela la toxicidad deportiva desde dentro, explorando la vulnerabilidad psicológica, el miedo al rechazo y el peso del secreto entre los protagonistas. En Heated Rivalry (título original), lo que comienza como una aventura entre dos jóvenes se convierte en un viaje de años de amor, negación y autodescubrimiento.