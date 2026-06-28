Francia da una lección a España: jornada máxima de 35 horas, hasta 40 días libres al año y blindaje total de la vida familiar

España y Francia comparten frontera, forman parte de la Unión Europea y tienen economías estrechamente conectadas. Sin embargo, las diferencias entre ambos países siguen siendo notables cuando se analiza la situación de los trabajadores.

La diferencia resulta especialmente visible al comparar el salario mínimo. Mientras que en España se sitúa en 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas durante 2026, en Francia supera los 1.800 euros brutos mensuales en 12 pagas, una distancia que refleja modelos laborales distintos.

Sin embargo, el salario no es el único aspecto en el que difieren ambas naciones. Francia lleva décadas desarrollando políticas destinadas a mejorar la conciliación entre la vida laboral y familiar, reducir el tiempo de trabajo efectivo y proteger los periodos de descanso de los empleados, algo que muchos expertos consideran que falta en España.

Francia y su modelo laboral

La idea de que Francia tiene una jornada laboral máxima de 35 horas semanales se ha convertido en una de las referencias más conocidas del mercado laboral europeo. Sin embargo, la realidad es algo más compleja de lo que suele creerse.

Las 35 horas constituyen la jornada legal de referencia establecida por la legislación francesa desde comienzos de los años 2000. Eso no significa que ningún trabajador pueda superar ese límite, sino que todas las horas realizadas por encima de esa cifra pasan a considerarse extraordinarias o generan algún tipo de compensación.

La normativa francesa permite alcanzar un máximo de 48 horas en una semana concreta, aunque también establece límites de promedio durante periodos más amplios para evitar excesos prolongados.

Lo verdaderamente diferencial no es tanto el número de horas que se pueden trabajar como la forma en la que se compensa ese esfuerzo adicional.

Y es precisamente ahí donde entra en juego uno de los mecanismos más característicos del modelo francés. En la práctica, muchas empresas siguen funcionando con semanas de 39 o 40 horas.

Para no saltarse la ley de las 35 horas, usan un sistema que allí conocen como RTT, siglas de Réduction du Temps de Travail. Gracias a este mecanismo, las horas trabajadas por encima de la jornada de referencia pueden acumularse y transformarse en jornadas completas de descanso.

El resultado es que miles de trabajadores franceses obtienen varios días libres adicionales cada año sin necesidad de reducir realmente su horario semanal.

En lugar de recibir exclusivamente una compensación económica, ganan tiempo para disfrutar de vacaciones más largas o repartir esos descansos a lo largo del año.

40 días libres al año

Otra de las afirmaciones que suele llamar la atención es que algunos trabajadores franceses pueden disfrutar de hasta 40 días libres al año. Aunque la cifra es real en muchos casos, conviene entender cómo se calcula.

La legislación francesa garantiza cinco semanas completas de vacaciones pagadas. Su sistema contabiliza los días laborables de forma distinta al español, incluyendo los sábados, por lo que esos 30 días laborables equivalen aproximadamente a 25 días hábiles de lunes a viernes.

Primer plano a través de una lupa de un formulario oficial de baja por enfermedad de la seguridad social francesa.

A esas vacaciones se añaden los famosos días RTT. Un empleado que trabaje habitualmente 39 horas semanales puede acumular entre diez y quince jornadas de descanso adicionales a lo largo del año.

La cifra exacta depende de la empresa, del convenio aplicable y de la organización interna del trabajo.

Cuando se suman ambos conceptos, muchos asalariados franceses terminan disfrutando de entre 35 y 40 días libres remunerados cada ejercicio.

Se trata de una diferencia significativa respecto al modelo español, donde las vacaciones mínimas son de 30 días naturales, equivalentes habitualmente a 22 días laborables.

En España, las horas extraordinarias pueden pagarse o compensarse con descanso según establezca el convenio colectivo, pero no existe un mecanismo generalizado y automático comparable al sistema RTT francés.

Por ello, el tiempo libre adicional suele depender mucho más del sector y de los acuerdos específicos de cada empresa.

El derecho a la desconexión

Otro de los pilares del modelo francés es la protección del tiempo personal una vez termina la jornada laboral.

Francia fue uno de los primeros países del mundo en regular expresamente el derecho a la desconexión digital. La reforma laboral aprobada en 2016 y aplicada desde 2017 obligó a las empresas de más de 50 trabajadores a negociar con los representantes de los empleados protocolos específicos para limitar las comunicaciones fuera del horario laboral.

La medida nació como respuesta a una realidad cada vez más frecuente: la expansión del correo electrónico, los teléfonos inteligentes y las aplicaciones de mensajería había provocado que muchos trabajadores permanecieran conectados permanentemente a sus obligaciones profesionales.

Gracias a esta regulación, las compañías deben establecer pautas claras sobre el envío de correos electrónicos, llamadas o mensajes fuera de la jornada de trabajo.

El objetivo es evitar que la tecnología convierta el tiempo de descanso en una extensión encubierta del horario laboral.

España también reconoce el derecho a la desconexión digital desde 2018 a través de distintas normas, entre ellas la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales y la legislación sobre trabajo a distancia.

No obstante, numerosos expertos consideran que la aplicación práctica resulta más desigual y menos estricta que en Francia, donde la negociación colectiva tiene un papel más determinante.

España también supera a Francia en algunos aspectos

Pese a que el modelo francés suele presentarse como una referencia en materia de conciliación, la comparación no siempre favorece al país vecino.

Uno de los ejemplos más claros se encuentra en los permisos por nacimiento y cuidado de menores. España se ha convertido en uno de los países más avanzados de Europa al reconocer 16 semanas completamente iguales e intransferibles para cada progenitor.

En Francia, los permisos siguen existiendo y cuentan con importantes coberturas, pero no alcanzan el mismo nivel de equiparación. La maternidad parte de 16 semanas y puede ampliarse en determinadas circunstancias, mientras que el permiso de paternidad se sitúa en 25 días.

Esta diferencia responde a una estrategia española orientada a fomentar la corresponsabilidad en los cuidados y reducir las desigualdades laborales derivadas de la maternidad.