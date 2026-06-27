Nerea, 27 años, de estudiar Medicina a trabajar como albañila en Australia: "Gano 32 euros la hora"

Aunque la construcción es un sector tradicionalmente dominado por hombres, hay mujeres que han conseguido hacerse un hueco en un ámbito laboral que se está viendo muy afectado por la falta de relevo generacional.

En un contexto actual en el que se necesitan construir más viviendas en España para responder a la demanda, puede convertirse en uno de los sectores con más trabajo, pero aun así sigue sin atraer a personas dispuestas a trabajar en él.

Esto afecta de forma general, pero en especial a las mujeres en la construcción, que apenas representan un 8,9% de los albañiles en España, según los datos facilitados por el Observatorio Industrial de la Construcción.

Sin embargo, en medio de una importante escasez de albañiles, hay algunas excepciones como la de Nerea, una albañila de 27 años que, a pesar de haber estudiado medicina, ha preferido decantarse por trabajar en la obra, que le compensa al ganar 32 euros la hora.

En su caso, estudió una de las carreras universitarias para las que se exige una mayor nota a la hora de realizar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), por lo que puede sorprender su decisión.

Sin embargo, antes de dedicarse al sector de la salud, decidió vivir la experiencia de viajar y enriquecerse en el extranjero, y en su caso optó por viajar a Australia. Allí ha desempeñado diferentes trabajos, desde hostelería hasta construcción, lo que le permitió conocer nuevas habilidades y vocaciones.

No fue fácil tener una oportunidad

Convertirse en albañila no fue sencillo para ella, tal y como ella misma ha confesado en su cuenta de TikTok (@nereaexplora), donde indica que la primera barrera que se encontró tuvo que ver con el propio hecho de ser mujer: "Cuando saben que soy mujer, muchas veces la conversación se corta".

Nerea confiesa que al principio le costó más hacerse con un hueco en el sector, pero siempre tuvo claro que no era una cuestión de género, sino por no tener experiencia en este tipo de trabajos.

"Si soy lenta, no es por ser mujer, es porque soy principiante", recalca, al mismo tiempo que reflexiona acerca de los prejuicios que siguen estando muy presentes en el sector de la construcción sobre el trabajo de las mujeres.

Ella tiene claro que lo más importante es aprender, practicar y tener actitud, y que no importa tanto si se es hombre o mujer a la hora de desempeñar este trabajo.

Un sector con falta de mujeres

La construcción sigue siendo a día de hoy un sector dominado por hombres. Durante años, las barreras culturales, los estereotipos y las condiciones laborales han provocado que las mujeres lo hayan tenido más complicado para poder tener oportunidades.

Como decimos, solo representan un 8,9% del total de albañiles en España, un dato muy bajo si lo comparamos con otros ámbitos en los que en las últimas décadas ha aumentado de forma considerable la presencia femenina.

Sin embargo, hoy en día, y ante una falta de mano de obra ante la ausencia de relevo generacional, cada vez más empresas apuestan por la incorporación de mujeres como vía para cubrir vacantes, renovar plantillas y abrir la puerta a nuevos perfiles de profesionales.

A pesar de que se evidencia el cambio, aún es muy pronto para que se pueda equiparar el número de albañilas al de albañiles, por lo que hay mucho camino por recorrer para poder estar más cerca de la equidad entre ambos géneros.

Sueldos más altos en Australia

En el caso de Nerea, ha experimentado su labor como albañila en Australia, donde existen importantes diferencias a nivel salarial entre este país y España. De hecho, su salario es uno de los aspectos que más le ha sorprendido.

La joven albañila ha asegurado que en Australia los sueldos en el sector de la construcción están muy por encima de los que se pagan en España, lo que hace que sea más atractivo para que las nuevas generaciones se decidan a meterse de lleno en este ámbito.

Nerea ha explicado que gana unos 32 euros brutos la hora, aunque hay trabajadores que llegan a cobrar 50 euros por hora trabajada, una diferencia que hace que muchas personas decidan llegar al país para trabajar como albañil en Australia y así conseguir ahorrar dinero.

En su caso en particular puede sorprender que haya dejado de lado la Medicina para trabajar como albañila, pero tiene una explicación: "Son profesiones cercanas a mi familia y quería probarlas", comenta al respecto.

En esta etapa, Nerea asegura que está pudiendo ganar dinero, pero también le ha servido para salir de su zona de confort y aprender nuevas habilidades que le puedan ayudar a crecer en su vida.

En sus redes sociales explica cómo es su trabajo y vida en Australia, al mismo tiempo que da consejos que pueden ser muy valiosos para todos aquellos que quieran vivir la experiencia de probar suerte en el extranjero.

No obstante, la joven deja claro que, aunque no le ha disgustado probar a trabajar como albañil y vivir de primera mano lo que supone ser parte de un sector exigente a nivel físico como la construcción, no quiere olvidarse de la medicina.

De hecho, su intención es regresar a España dentro de un tiempo para preparar el MIR y así poder ejercer como médica, que confiesa que es su gran vocación.