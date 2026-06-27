Los cocineros españoles coinciden: "El mejor aliño para ensaladas no es solo aceite y vinagre, hay que añadir encurtidos"

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Existe un detalle que diferencia una ensalada correcta de una que realmente apetece repetir. No está en la lechuga, ni en el tomate, ni siquiera en la calidad de los ingredientes principales. Para muchos cocineros, el verdadero secreto está en el aliño.

Durante años, la combinación de aceite de oliva virgen extra, vinagre y sal ha sido la base de millones de ensaladas en España.

Sin embargo, cada vez más chefs apuestan por dar un paso más allá incorporando ingredientes capaces de aportar profundidad, contraste y personalidad a platos aparentemente sencillos.

Entre todos ellos, los encurtidos se repiten una y otra vez en las cocinas profesionales más aclamados.

Pepinillos, piparras, alcaparras o incluso parte de su salmuera se han convertido en aliados imprescindibles para elaborar vinagretas más complejas y sabrosas. Un pequeño gesto capaz de transformar por completo cualquier ensalada.

Acidez, textura y mucho sabor

La popularidad de los encurtidos en los aliños se debe a que concentran varias cualidades que los cocineros buscan constantemente en sus recetas.

Por un lado, aportan acidez, fundamental para equilibrar sabores y realzar el resto de ingredientes. Por otro, ofrecen un punto salino muy característico que potencia el conjunto del plato.

A esto se suma una textura crujiente que añade interés a cada bocado. Los expertos explican que una buena vinagreta debe jugar con distintos contrastes. La grasa del aceite, la acidez del vinagre, un ligero toque dulce y un elemento intenso que despierte el paladar.

Los encurtidos cumplen perfectamente esa función. Además, su uso no se limita únicamente al sabor. La chef y nutricionista Marta Verona destaca que el vinagre y los alimentos encurtidos también pueden favorecer la digestión en personas que no presentan problemas gastrointestinales.

Según explica, la acidez ayuda a estimular la secreción de jugos gástricos y puede contribuir a mejorar la absorción de determinados nutrientes como el hierro.

Por eso, cada vez más cocineros consideran que añadir encurtidos no solo mejora una ensalada desde el punto de vista gastronómico, sino que también aporta un valor añadido a nivel nutricional.

El truco de los chefs

Uno de los cocineros que más ha popularizado este recurso es Karlos Arguiñano. El chef vasco lleva años defendiendo que el éxito de una ensalada empieza por una buena vinagreta. Para conseguirla, suele incorporar ingredientes que aporten diferentes matices al aliño.

Entre ellos destacan las guindillas encurtidas, que añaden un ligero toque picante y ácido capaz de transformar una sencilla ensalada de cogollos.

Su receta combina aceite de oliva virgen extra, vinagre, mostaza, miel y pequeños trozos de guindilla encurtida. El resultado es una vinagreta mucho más aromática y compleja que las tradicionales.

Arguiñano también suele sustituir en ocasiones el vinagre por zumo de lima para conseguir un perfil más fresco y exótico.

José Andrés comparte la misma pasión por los encurtidos, aunque los utiliza de una forma diferente. En una de las ensaladas más populares de sus restaurantes, inspirada en la clásica ensalada campera española, incorpora piparras vascas como ingrediente principal del plato.

En lugar de mezclarlas directamente en la vinagreta, las distribuye sobre el resto de ingredientes para que cada bocado tenga un contraste ácido y ligeramente picante.

Según el chef, este pequeño detalle aporta personalidad a la receta y la convierte en una mejor experiencia culinaria. La combinación de patata, atún, huevo, aceitunas y piparras demuestra cómo un ingrediente aparentemente secundario puede cambiar por completo el resultado final.

La versión de los nutricionistas

Si hay una propuesta capaz de sorprender a quienes creen que las ensaladas son aburridas, esa es la de Marta Verona.

La ganadora de MasterChef España y especialista en nutrición ha desarrollado una vinagreta que combina ingredientes poco habituales, pero que funcionan a la perfección juntos.

Su receta incorpora mango triturado, mostaza, eneldo y pepinillos agridulces. El mango actúa como endulzante natural y ayuda a equilibrar la intensidad ácida de los encurtidos sin necesidad de añadir azúcar refinado.

Los pepinillos aportan frescura, textura y ese característico sabor que hace que una vinagreta pase de ser convencional a increíble. Al final, su objetivo es buscar nuevas combinaciones de sabores que permitan disfrutar más de los platos saludables.