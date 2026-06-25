Ya está confirmado: el Gobierno mantendrá las entradas de cine por 2 euros para los mayores de 65 años en España

El cine continúa siendo una de las actividades de ocio preferidas por miles de españoles. No obstante, el encarecimiento del coste de vida y de muchas actividades ha provocado que cada vez más personas tengan que limitar este tipo de salidas.

Esta situación afecta especialmente a quienes cuentan con ingresos más ajustados, como muchos pensionistas. Para ellos, algo tan sencillo como ir al cine puede convertirse en un gasto que no siempre encaja dentro del presupuesto mensual.

Precisamente con el objetivo de facilitar el acceso a la cultura y fomentar la participación social de las personas mayores de 65 años, el Gobierno ha decidido mantener una de las ayudas que mejor acogida ha tenido en los últimos años. Una iniciativa que permitirá seguir disfrutando de entradas de cine por solo 2 euros durante buena parte de 2026 y 2027.

Una medida que ha quedado recogida en el Real Decreto 400/2026, publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que forma parte de una nueva edición del programa Cine Sénior, destinado a las personas de 65 años o más residentes en España.

A través del programa, las personas mayores de 65 años podrán acceder a sesiones de cine por un precio reducido de 2 euros un día a la semana en las salas adheridas de toda España.

Entradas de cine por solo 2 euros

Los beneficiarios de esta iniciativa no tienen que solicitar ninguna ayuda ni realizar trámites complicados. El descuento se aplica directamente al comprar la entrada en las salas que participan en el programa.

La compensación económica la reciben los propios cines, que recuperan parte de la diferencia entre el precio habitual de la entrada y los 2 euros que paga el espectador. Así, los mayores pueden disfrutar del descuento de forma sencilla y sin gestiones adicionales.

Para esta nueva edición, el programa cuenta con una inversión de 11,5 millones de euros, una partida que permitirá mantener esta medida durante los próximos meses y gran parte de 2027.

Quiénes pueden acceder al descuento

La iniciativa está dirigida a todas las personas de 65 años o más que residan legalmente en España.

Para beneficiarse de las entradas a precio reducido únicamente será necesario acreditar la edad con un documento oficial, como el DNI, el pasaporte o la tarjeta de residencia, tanto en las compras presenciales como en las realizadas por internet.

Eso sí, la promoción no puede acumularse a otros descuentos y tampoco se aplica en aquellas sesiones que ya tengan un precio igual o inferior a 2 euros.

Cómo se consigue el descuento

Una vez que el cine forme parte del programa, el descuento aparecerá directamente al adquirir la entrada, sin formularios ni solicitudes previas.

Los usuarios únicamente tendrán que demostrar que cumplen el requisito de edad, lo que facilita enormemente el acceso a la medida.

Además, las salas participantes deberán informar claramente de la existencia de esta iniciativa tanto en taquilla como en sus páginas web y espacios publicitarios.