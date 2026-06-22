Galicia da una lección al resto de España: "Los mejillones más ricos no se cuecen en agua; se cocinan en sartén con 100 g de tomate, ajos y 10 g de harina"

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Los mejillones son considerados un superalimento muy valorado por su intenso sabor y sus grandes beneficios nutricionales, que han hecho que se conviertan en un ingrediente muy popular y altamente recomendado por los grandes chefs.

Los cocineros gallegos dan una lección al resto de España al dar las claves para conseguir preparar los mejores mejillones, unos moluscos que no se cuecen en agua, sino que se deben cocinar en sartén con 100 gramos de tomate, ajos y 10 gramos de harina.

Se pueden utilizar para preparar una infinidad de recetas fáciles pero llenas de sabor, y una de ellas son los mejillones en salsa, que son perfectos para acompañar a un buen plato de pasta, aprovechando el jugo que el molusco suelta en la cazuela y cuyo sabor es espectacular.

Esta receta se puede preparar en cuestión de pocos minutos y admite ciertas variaciones, pero sí que hay algunas claves para conseguir que el resultado final sea el deseado. Una de ellas pasa por controlar el fuego para evitar que el ajo no se queme, que puede arruinar su sabor.

Por otro lado, se debe añadir una cucharada de harina, que es un ingrediente que revoluciona por completo la receta y la mejora.

Las claves para preparar mejillones

Antes de explicar paso a paso cómo elaborar esta receta, es necesario recordar la importancia de mantener el control del fuego al inicio de la preparación. El ajo y la guindilla se deben cocinar a temperatura baja, sin que haya prisa para que se hagan bien.

Cuando se doran en exceso, cogen un punto amargo que se debe evitar, ya que le da un gusto muy desagradable a las salsas. Con un fuego tenue se consigue que el aceite de oliva se aromatice de manera progresiva, sin sabores amargos que arruinen el plato.

Sin embargo, como mencionamos, el verdadero truco para el mejor resultado es espolvorear una cucharada de harina directamente sobre los mejillones antes de añadirlos a la sartén, que es un gesto que, a pesar de su sencillez, es clave porque cambia por completo la textura de la salsa.

La harina lo que hace es sujetar el jugo que suelta el mejillón a la salsa de tomate, actuando a modo de espesante natural que absorbe parte del líquido que liberan los mejillones al abrirse y lo integra en la salsa, consiguiendo una textura ligada y con cuerpo.

El resultado final de utilizar estos trucos es el de una salsa con mucha más textura y consistencia. No obstante, hay que tener en cuenta que las personas celíacas pueden prescindir de la harina sin problemas, aunque en ese caso la salsa quedará más líquida.

Mejillones en salsa al estilo gallego 500 g de mejillones pequeños

100 ml de salsa de tomate

5 dientes de ajo

50 ml de manzanilla en rama o vino fino seco

1 cucharada de harina de trigo (10 g)

Aceite de oliva virgen extra

Perejil fresco picado al gusto

1 guindilla (opcional) Paso 1 Limpiar bien los mejillones, retirando la suciedad y las barbas, y lavarlos bajo el grifo. Paso 2 Colocarlos en un bol y espolvorear la harina por encima, removiendo para que queden ligeramente enharinados. Paso 3 Calentar aceite de oliva en una cazuela a fuego bajo y añadir los ajos aplastados y la guindilla. Cocinar hasta que los ajos empiecen a dorarse. Paso 4 Subir ligeramente el fuego, incorporar el vino y dejar que reduzca unos segundos. Paso 5 Añadir la salsa de tomate y mezclar bien. Paso 6 Incorporar los mejillones enharinados, tapar la cazuela y cocinar unos minutos hasta que se abran, removiendo de vez en cuando para que la salsa espese. Paso 7 Retirar del fuego, espolvorear con perejil fresco picado y servir acompañado de pan.

Uno de los moluscos más consumidos

El mejillón es uno de los moluscos más consumidos en España, especialmente en Galicia, donde las bateas de las Rías Baixas producen anualmente más de 250.000 toneladas. Con estas cifras, Galicia es el primer productor europeo y uno de los más importantes de todo el planeta.

El cultivo en batea, donde se suspenden cuerdas que cuelgan de plataformas flotantes, posibilita que los mejillones se alimenten del fitoplancton de las rías, que son altamente ricas en nutrientes.

Es precisamente por ello por lo que el mejillón gallego se caracteriza por tener una carne abundante y un sabor intenso. Además, no hay que olvidar que nos encontramos ante un producto que destaca por su enorme versatilidad en la cocina.

Por ello es habitual consumirlos abiertos al vapor con vino blanco, en vinagreta, en escabeche o como ingrediente en diferentes elaboraciones.