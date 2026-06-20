Noelia, de sacar un casi sobresaliente en Selectividad a estudiar FP: "Si volviera atrás, no haría Bachillerato"

La Formación Profesional vive uno de sus mejores momentos en España. Cada vez son más los estudiantes que optan por esta vía formativa atraídos por sus elevadas tasas de inserción laboral y por una formación mucho más conectada con las necesidades reales de las empresas.

El crecimiento ha sido especialmente notable durante la última década. Y es que, actualmente la FP supera en España los 1,2 millones de alumnos matriculados y se ha consolidado como una de las principales alternativas para quienes buscan incorporarse al mercado laboral en menos tiempo.

Una de las alumnas que ha elegido ese camino de la Formación Profesional es Noelia Márquez. Esta joven de 23 años, tras obtener una nota de 13,2 sobre 14 en la Selectividad, intentó en varias ocasiones acceder a los estudios universitarios de Medicina que quería. Sin embargo, después de varios intentos sin éxito, tuvo que replantearse su futuro profesional.

Ella misma compartía su experiencia en una entrevista en el programa La Tarde de COPE, donde ha relatado cómo acabó encontrando una oportunidad laboral en un ámbito completamente distinto al que había imaginado inicialmente.

Actualmente cursa segundo de Mecatrónica Industrial en un centro público de Huelva, una especialidad de Formación Profesional muy demandada por las empresas y en la que, además, destaca por ser la única mujer de su clase.

La decisión llegó después de varios años intentando acceder a Medicina u Odontología. "Termino bachillerato, no entro, termino el grado superior, tampoco entro con el 13,2, y ya ahí fue cuando dije, bueno, algo tengo que hacer", recuerda.

Antes de comenzar esta nueva etapa, trabajó durante aproximadamente un año y medio como higienista dental en la misma clínica donde había realizado sus prácticas.

Sin embargo, la realidad laboral terminó alejándose de lo que esperaba. "Yo no tenía vida, y dije, bueno, me tengo que plantear la vida, porque al final no estaba a gusto donde estaba", explica.

Una profesión con poca presencia femenina

El cambio de rumbo llegó gracias a una conversación con su pareja, que ya trabajaba en el ámbito industrial y le mostró las oportunidades que ofrecía este sector. Además de las buenas perspectivas laborales, descubrió una realidad que le llamó especialmente la atención: la escasa presencia femenina en determinadas ramas técnicas e industriales.

Muestra de ello, es que en España trabajan cerca de 850.000 mujeres en actividades relacionadas con la industria, una cifra que todavía representa una pequeña parte del empleo femenino total.

Con una especial afinidad por las matemáticas, la física y la química, comenzó a valorar distintas opciones formativas y finalmente se decantó por Mecatrónica Industrial, una disciplina que integra conocimientos de mecánica, electricidad, automatización, hidráulica, neumática y programación.

"Si volviera atrás no haría Bachillerato"

Después de su experiencia, Noelia tiene una visión muy diferente de la Formación Profesional a la que tenía durante su etapa escolar. "Si volviera atrás, tengo claro que no lo haría", afirma al recordar su paso por Bachillerato.

La joven considera que aquella formación le proporcionó conocimientos teóricos, pero no herramientas reales para incorporarse al mercado laboral. "Sabía de matemáticas, de física, de química, pero en torno a lo laboral, yo no estaba preparada para encontrar un trabajo. ¿Qué le podía yo ofrecer a una empresa? Realmente, nada", reflexiona.

También recuerda que durante años escuchó que la FP estaba destinada a quienes tenían más dificultades para estudiar, una idea con la que hoy no está de acuerdo.

"Puedes darte cuenta de que no te gusta y todavía estás a tiempo de hacer otra cosa", aconseja, defendiendo la Formación Profesional como una vía que permite especializarse antes y conocer de cerca el mundo laboral.

La FP en pleno auge

El caso de Noelia coincide con el auge que vive actualmente la Formación Profesional en todo el país. Las matriculaciones se han multiplicado en los últimos años hasta superar ampliamente el millón de estudiantes, impulsadas por la elevada empleabilidad y por una oferta formativa cada vez más amplia.

Actualmente existen 184 ciclos formativos adaptados a sectores muy diversos, una flexibilidad que permite responder con rapidez a las necesidades de las empresas y a los nuevos perfiles profesionales que demanda el mercado laboral.