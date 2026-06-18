Ya es oficial: si viajas en un tren sin aire acondicionado, Renfe deberá devolverte el dinero íntegro del billete

Viajar en tren durante los meses de verano es una de las opciones preferidas por millones de pasajeros en España. La rapidez de los trayectos y la comodidad de los convoyes convierten al ferrocarril en una alternativa cada vez más utilizada, especialmente en los servicios de alta velocidad.

Sin embargo, es precisamente durante las épocas de más calor cuando puede fallar uno de los elementos esenciales para garantizar la comodidad a bordo. Tal y como explica la propia Renfe, aunque todos sus trenes cuentan con aire acondicionado, en estas fechas pueden producirse incidencias puntuales en los sistemas de climatización.

Es por este motivo que una reclamación impulsada por FACUA ha terminado reforzando un derecho que muchos pasajeros desconocían. Cuando un tren realiza el trayecto sin aire acondicionado y el servicio no se presta en condiciones adecuadas, el viajero puede reclamar la devolución íntegra del importe abonado por el billete.

La climatización como parte esencial del servicio

El origen de esta cuestión se sitúa en un caso real ocurrido en julio de 2023, a bordo de un tren AVE que cubría el trayecto entre Zaragoza y Barcelona. Durante el viaje, coincidiendo con las altas temperaturas del verano, una avería dejó al sistema de climatización del convoy totalmente fuera de servicio.

Una de las pasajeras afectadas se vio obligada a realizar todo el recorrido en estas condiciones de habitabilidad deficientes, lo que la llevó a iniciar una reclamación que finalmente ha terminado consolidando este derecho para el resto de los usuarios de la red ferroviaria.

Según relataron posteriormente las organizaciones de consumidores que llevaron el caso, el calor dentro de los vagones era especialmente intenso y el propio personal de a bordo reconoció la incidencia, llegando incluso a comunicar a los viajeros que recibirían una compensación económica.

Sin embargo, lo que parecía una devolución sencilla terminó convirtiéndose en una larga batalla administrativa. La afectada tuvo que esperar casi tres años y presentar varias reclamaciones antes de conseguir que Renfe le abonara finalmente los 31,90 euros que había pagado por el billete.

La devolución llegó tras la intervención jurídica de FACUA y después de superar distintos problemas relacionados con los mecanismos de pago utilizados por la compañía.

Más allá de que la cuantía económica fuese relativamente reducida, la verdadera importancia de este caso reside en el razonamiento jurídico que lo sustenta, ya que la reclamación prosperó al determinarse que la falta de climatización no es una simple molestia o una incidencia menor, sino un incumplimiento directo de las condiciones esenciales del servicio.

Imagen de un vagón de un AVE.

La interpretación defendida por los servicios de consumo es que el aire acondicionado forma parte de las condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad y confort que el operador está obligado a garantizar durante el viaje.

Cuando un pasajero compra un billete no está adquiriendo únicamente el derecho a desplazarse de un punto a otro, sino que también contrata unas determinadas condiciones de transporte.

Si esas condiciones se incumplen de forma significativa, puede entenderse que el servicio se ha prestado de manera defectuosa, lo que abre la puerta a reclamar una compensación económica o incluso el reembolso completo del importe abonado.

La cuestión adquiere una relevancia especial durante los episodios de calor extremo que cada vez son más frecuentes en España. Permanecer durante un trayecto prolongado dentro de un vagón sin refrigeración puede afectar especialmente a personas mayores, menores de edad, embarazadas o viajeros con determinadas patologías.

Por ese motivo, las asociaciones de consumidores sostienen que la climatización no puede equipararse a servicios accesorios como la conexión wifi o el entretenimiento a bordo.

De hecho, la devolución obtenida en este caso se produjo sin que existiera un retraso significativo en la llegada del tren. Este aspecto resulta especialmente relevante porque demuestra que el derecho a reclamar no depende únicamente de que el convoy llegue tarde a destino.

El incumplimiento puede producirse también cuando las condiciones del viaje no son las prometidas o resultan incompatibles con unos estándares mínimos de calidad.

Qué debe hacer el pasajero si se encuentra en esta situación

La clave para que una reclamación tenga éxito es dejar constancia de la incidencia desde el primer momento. Si durante el trayecto se produce una avería del aire acondicionado, resulta recomendable comunicarlo al personal del tren y solicitar información sobre la incidencia.

También puede ser útil conservar cualquier mensaje, aviso o comunicación realizada por la compañía.

Una vez finalizado el viaje, conviene presentar una reclamación formal lo antes posible. La hoja oficial de reclamaciones continúa siendo una de las herramientas más eficaces para documentar el problema y generar un expediente que permita acreditar posteriormente los hechos.

En la reclamación es aconsejable incluir la fecha del viaje, el número de tren, el trayecto realizado y una descripción detallada de las circunstancias sufridas. Cuanta más información pueda aportar el viajero, mayores serán las posibilidades de que la compañía reconozca la incidencia y proceda a la compensación correspondiente.

Si la respuesta de Renfe no resulta satisfactoria o la devolución no llega a materializarse, los consumidores disponen de otras vías gratuitas para defender sus derechos.

Entre ellas destacan las Juntas Arbitrales de Transporte, organismos administrativos especializados en resolver conflictos entre viajeros y operadores. Sus resoluciones tienen carácter vinculante y pueden obligar a la empresa a cumplir con la compensación reconocida.