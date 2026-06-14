Samantha Vallejo-Nágera (56), chef: "Los calabacines más ricos no se fríen, se hacen al horno con 1 cucharada de yogur"

El calabacín es una de esas hortalizas más habituales en las cocinas españolas. Aparece en cremas, tortillas, rellenos, salteados y todo tipo de recetas gracias a su versatilidad y a su sabor suave.

Sin embargo, cocinarlo bien no siempre resulta tan sencillo como parece. Su alto contenido en agua hace que un exceso de cocción pueda arruinar fácilmente la textura y convertirlo en un ingrediente blando y poco atractivo.

Precisamente por eso muchos cocineros recomiendan tratarlo con cuidado antes de llevarlo al fuego o al horno. Un buen secado o una cocción adecuada ayudan a concentrar el sabor y mejoran notablemente el resultado final.

Una de las recetas que mejor aprovecha estas cualidades es la frittata, una preparación de origen italiano que recuerda a una tortilla abierta y que combina huevos batidos con verduras, quesos o embutidos.

La frittata se ha popularizado en los últimos años como una opción sencilla para aprovechar verduras de temporada. A diferencia de la tortilla tradicional, suele terminarse en el horno y admite una gran variedad de ingredientes.

Frittata de calabacín.

En el caso del calabacín, esta técnica resulta especialmente interesante. Al cocinarlo previamente en el horno se elimina parte de su humedad y se consigue una textura mucho más agradable.

La chef Samantha Vallejo-Nágera compartía hace unos meses una versión que combina esta hortaliza con cebolla caramelizada, jamón cocido, queso mozzarella y yogur. El resultado es una receta ligera, sabrosa y perfecta tanto para una comida rápida como para una cena informal.

El papel de la cebolla caramelizada y del yogur

Uno de los detalles que más llaman la atención en esta elaboración es la presencia de la cebolla caramelizada. Y es que, mientras el calabacín se asa en el horno, la cocinera prepara la cebolla lentamente en una sartén hasta que adquiere un color dorado y desarrolla todo su dulzor natural.

La combinación funciona especialmente bien porque compensa el sabor suave del calabacín y aporta profundidad al conjunto. Además, Samantha incorpora una cucharada de yogur natural a los huevos batidos. Un pequeño truco que ayuda a conseguir una textura mucho más cremosa y uniforme.

Receta de la frittata de Calabacín

Uno de los detalles más interesantes de esta receta está precisamente en cómo prepara el calabacín antes de incorporarlo a la mezcla. Samantha lo corta en rodajas y lo hornea previamente con un poco de aceite de oliva, sal y pimienta negra. De esta forma consigue que pierda parte de su agua y concentre mejor su sabor, evitando que la frittata quede aguada.

Mientras tanto, prepara una cebolla caramelizada cocinada lentamente hasta que desarrolla todo su dulzor natural. Este ingrediente aporta profundidad al plato y combina especialmente bien con el sabor suave del calabacín.

La base de la receta se completa con huevos batidos y una cucharada de yogur natural, un pequeño truco que ayuda a conseguir una textura más cremosa y jugosa.

A esa mezcla incorpora la cebolla caramelizada y los calabacines ya asados, integrando todos los ingredientes antes de llevarlos al horno.

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Para aportar más sabor, Samantha intercala además unas lonchas de jamón cocido y queso mozzarella en el interior de la preparación. Una combinación sencilla que añade cremosidad y convierte esta frittata en un plato mucho más completo.

Después de unos minutos de horneado, la cocinera termina la receta con más mozzarella en la superficie y un breve gratinado. El resultado es una especie de tortilla abierta, ligera pero saciante, en la que el calabacín mantiene todo el protagonismo sin perder textura ni sabor.

Un ingrediente lleno de posibilidades

La frittata es solo una de las muchas formas de cocinar el calabacín. Y es que, también puede utilizarse en cremas suaves, tortillas ligeras o rellenos de carne y verduras. Su sabor delicado le permite adaptarse fácilmente a todo tipo de recetas

Precisamente por eso sigue siendo una de las hortalizas más utilizadas durante gran parte del año y cuando se controla bien su contenido en agua, es capaz de transformar platos sencillos en preparaciones mucho más interesantes.

Porque sí, seguirá siendo un ingrediente sencillo. Pero recetas como esta demuestran que, con pocos ingredientes y una buena técnica, puede convertirse en un auténtico protagonista del plato.