María Cristina, notaria: "Para no pagar el Impuesto de Sucesiones pon la vivienda a nombre de tus hijos"

El Impuesto de Donaciones y Sucesiones es un asunto que genera grandes discusiones en España, ya que este tributo provoca que muchos españoles decidan renunciar a herencias con tal de no tener que hacer frente a este gravamen, pues en ocasiones no resulta rentable.

Muchos expertos como la notaria María Cristina Clemente Buendía se han referido a esta situación. En su caso, ha aprovechado su canal de YouTube para explicar cuáles son las mejores estrategias para poder evitar el pago de este impuesto.

Sin embargo, desde el primer momento aclara que, aunque se trata de una estrategia que permite no pagar el impuesto, puede hacer que el heredero de esos bienes tenga que abonar otros gastos, además de que, si no se hace de la forma adecuada, puede derivar en problemas fiscales.

Cómo evitar el Impuesto de Sucesiones

María Cristina habla de una nueva estrategia que se puede seguir para evitar el pago del Impuesto de Sucesiones, el cual pasa por poner a los hijos como dueños de la vivienda antes de fallecer.

No obstante, aunque la notaria deja claro que es una estrategia factible, no hay que olvidar que hay otros factores a tener en cuenta, y es que, aunque los hijos no tendrán que hacer frente a dicho tributo al fallecer, tendrán que pagar el de donaciones y la plusvalía municipal cuando los bienes hayan sido puestos a su nombre en vida de sus progenitores.

Por otro lado, la experta ha hecho hincapié en que existe lo que denomina un "tercer impuesto" que no existe en las herencias, pero sí en las donaciones, como es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para el donante.

Cuando se produce una donación, Hacienda considera que quien la recibe obtiene una ganancia patrimonial, por lo que el donante tendrá que pagar más IRPF. Si se trata de una sucesión, en cambio, desde la Agencia Tributaria se elude de alguna forma ese IRPF.

María Cristina indica que "el poner la casa a nombre de los hijos, ya sea en plena propiedad o solo en nuda propiedad, reservándote tú el usufructo, se sigue llamando donación", al mismo tiempo que recalca que muchos no tienen en cuenta al realizar esta estrategia que "no hay donación sin escritura pública, y no hay escritura sin impuesto".

Las donaciones y herencias no tributan igual

Las donaciones y las herencias son parte del mismo impuesto, denominado Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Sin embargo, no tienen la misma carga impositiva, por lo que se considera que las donaciones son más baratas que las herencias.

Tampoco hay que olvidar que este impuesto varía en función de la comunidad autónoma, por lo que para conocer cuánto habrá que pagar se deberá tener en cuenta el lugar en el que se reside. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, la bonificación de este impuesto alcanza el 99% para hijos y cónyuges.

A pesar de ello, en España la tarifa suele encontrarse entre el 7,65% y el 34% de lo heredado en función del lugar de residencia y del grado de parentesco que se tenga con el fallecido, puesto que se trata de un impuesto progresivo.

Este último punto es clave para poder determinar si es o no recomendable recurrir a la mencionada estrategia de poner como propietarios a los herederos para que figure una donación.

Cómo donar dinero a un hijo

Hacienda exige que las donaciones de dinero queden debidamente justificadas y declaradas, y para evitar problemas fiscales o administrativos existe una serie de pasos que conviene seguir, y que comienzan con la adecuada identificación del donante y donatario, en este caso, padres e hijo.

A continuación, se puede realizar la transferencia bancaria en la que en el concepto figure "Donación", para proceder seguidamente a formalizar la donación mediante un documento privado o escritura notarial.

Para formalizar la escritura ante notario, solo se necesita presentar el DNI tanto de los donantes como de los beneficiarios, además de un documento que sirva para acreditar el origen del dinero, pudiendo servir para ello el extracto bancario que demuestre la procedencia del dinero.

Igualmente habrá que aportar el justificante de la transferencia bancaria realizada de padres a hijos. Tras su formalización, será el momento de presentar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la comunidad autónoma que corresponda.

Es importante cumplir con el plazo de presentación, que habitualmente se cifra en 30 días hábiles. Se debe completar el modelo correspondiente (habitualmente 651) para que la donación se realice de forma conforme a la ley.

Con respecto a la realización del trámite, hay que aclarar que no siempre es obligatorio acudir a un notario para poder realizar la donación de dinero. En muchos casos se puede realizar un documento privado firmado entre padres e hijos.

Aunque no sea obligatorio, sí que será recomendable recurrir a un notario porque ofrece mayor seguridad jurídica, y este es un punto que puede resultar clave para que exista una justificación clara frente a la Agencia Tributaria, además de permitir el acceso a bonificaciones fiscales.

Finalmente, recordar que en España no existe una cantidad concreta de dinero que se pueda donar a un hijo sin declarar. Todas las donaciones se deben comunicar a Hacienda con independencia del importe, y el pago de impuestos dependerá de cada comunidad autónoma.