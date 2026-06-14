La interiorista Pilar Moreno: "El teletrabajo es la tendencia que marca cómo son las casas de la 'Generación Z'"

"Dijo Steve Jobs que el diseño no es cómo se ve o cómo se siente, sino cómo funciona". Con esta frase inician Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo un nuevo episodio de Arréglate que nos vamos, que tiene como invitada a Pilar Moreno, interiorista y creadora del vestidor Josephine Baker en la última edición de Casa Decor.

Aunque se trataba de una decoración efímera, las conductoras del pódcast querían convertirla en duradera grabando allí esta nueva entrega. No había mejor lugar... La invitada es fundadora del estudio Top Design y acude a la cita con su hija Candela, que debuta ante las cámaras.

Como no podía ser de otra manera, la conversación comienza hablando del interiorismo donde, a juicio de la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, el minimalismo parece perder terreno en las tendencias.

Pilar explica que, tras un gran auge en el que todo el mundo buscaba viviendas de una sencillez perfecta, "ahora cada vez se integra más lo imperfecto, lo auténtico", con una gran variedad de textiles y colores.

La directora de Magas interviene y destaca en el estilo de la diseñadora de interiores una mezcla refinada y cosmopolita, fruto de su formación entre el Reino Unido y España, y de la influencia de una antigua jefa parisina.

La interiorista, junto a la directora de Magas, Charo Izquierdo, y la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, Cruz Sánchez de Lara, en el vestidor de Josephine Baker de Casa Decor. Esteban Palazuelos

Esta herencia europea se traduce en lo que ella define como "un toque sofisticado, incluso a veces un poco cursi". Lejos de considerarlo algo negativo, Sánchez de Lara asegura que le encanta lo ñoño y que cada persona debe defender su propia estética.

Al profundizar en el alma del espacio Josephine Baker, su creadora asegura que su misión era "intentar que fuera como un refugio que te abrazase, incluso como un lugar secreto en el que ella se preparaba antes de salir a cantar o actuar".

Para lograr esa atmósfera íntima, recurrió a una gran cantidad de elementos decorativos: "Necesitábamos usar mucho textil en las paredes, el techo, las molduras, las alfombras...".

Además, añade que, para evocar lo teatral y artístico era indispensable contar con vegetación, una constante en sus proyectos que la transportaba "a la idea de un sitio como secreto, bohemio". En cuanto a las plantas elegidas, explica que hay una mezcla entre preservadas y naturales.

Empaparse de la personalidad de la mítica cantante también se presentaba como una tarea necesaria con el fin de reflejar su esencia. La diseñadora confiesa que lo que más le impactó de Baker fue su faceta familiar y su generosidad, ya que tenía 12 hijos —todos adoptados— y era una persona "muy solidaria".

Esta anécdota lleva a Charo Izquierdo a reflexionar sobre cómo la segunda característica es también un pilar del interiorismo: "Hay que ser un poco generoso con los espacios, con lo que planteas".

La invitada al pódcast lo confirma, explicando que cuando emprendes un proyecto "tienes un poco que cuidar a la persona que va a estar ahí, dejarle su sitio" y pensar en que se sienta cómoda.

También se abre el debate de si debe primar la practicidad o la belleza. Moreno apuesta por la utilidad: "Ante todo tiene que ser funcional, porque si no, los espacios no duran vivos mucho tiempo".

Asegura que deben estar pensados para el día a día y para convivir con las rutinas de sus moradores: "Si no es así, al final se acaba deteriorando, terminas sobreviviendo y recolocando".

Recomienda prestar atención a los detalles con una visión integradora que desemboque en algo vivido y con personalidad.

Charo Izquierdo saca a colación una de las corrientes actuales que observó en su última visita a una feria en París: el auge de los materiales en bruto. La diseñadora lo confirma: "Está volviendo todo lo natural, lo que te recuerda a lo opuesto a la artificialidad".

Añade que los clientes le piden detalles muy específicos como "quiero que se note la veta de la piedra, quiero que haya esparto...". Su objetivo con esta tendencia es "mostrar que con las cosas en bruto puedes crear algo sin necesidad de manipularlo demasiado, que ya es bello por sí mismo".

Por otro lado, al hablar sobre el diseño global de una vivienda, la interiorista se muestra clara: "Yo soy partidaria de que las casas tengan un hilo conductor. Dentro de las habitaciones puede haber un cambio, porque al final dos hermanas no son iguales, pero los estilos pueden convivir perfectamente. Y es muy divertido".

Las redes sociales como Instagram o Pinterest también ocupan un espacio en la charla. Pilar advierte de que, aunque son excelentes herramientas de inspiración, "crean unas expectativas muy altas" y representan un peligro porque lo que esperas "a veces no es real".

Con respecto a la forma en que la generación Z concibe sus hogares, la fundadora de Top Design destaca que "principalmente son muy versátiles y te permiten teletrabajar". Este fenómeno del remote working marca de manera drástica la distribución, convirtiéndose en un verdadero reto.

"Es la tendencia que más ha inundado las viviendas. Ahora mismo no hay una casa que estemos haciendo que no contemple esa posibilidad. Y esto marca mucho el resto, porque al final es un espacio importante y necesario", explica.

"Se piensa desde un principio en un lugar para trabajar, pero que no lo estés viendo todo el rato porque es importante también poder evadirte. Sin duda, es un reto", añade.

Hacia el final del encuentro, las presentadoras piden a su invitada que comparta algunos de sus secretos profesionales. Al hablar de los errores más comunes a la hora de decorar, destaca que lo peor es "mezclar cosas que te gustan, pero que no tienen nada que ver entre ellas".

En cuanto al uso del color en pisos pequeños, desmitifica la idea de que todo deba ser estrictamente blanco; ella prefiere diseñar una base neutra y clara, y jugar con "acentos de color" a través de textiles o alfombras, lo que permite renovar el espacio con los años sin necesidad de hacer grandes reformas.

Los techos altos siempre son un plus en una casa, pero si no lo son, también hay solución. Es importante eliminar los límites del suelo y de la zona superior, "que no haya cambios de tono para intentar que esa visión sea muy vertical".

Recomienda "poner algún papel que no tenga estampado, sólo textura y con líneas verticales. Eso nos puede ayudar un poco a que suba el espacio".

Esta filosofía se refleja en su propia vivienda, de estilo romántico y tonalidades claras, pero salpicado con toques más vibrantes teja porque "conviven también mucho con mi personalidad".

Finalmente, tras repasar la importancia de integrar el arte de forma dinámica en el hogar, Cruz Sánchez de Lara concluye el pódcast con un emotivo agradecimiento a Pilar Moreno, definiendo a los interioristas como "los cardiólogos de la casa", los encargados de cuidar que su corazón palpite con fuerza y armonía.