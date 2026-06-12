Conchita, cocinera de 83 años: "La mejor ensaladilla no lleva atún; se hace con jamón York, pepinillos y tomates cherry"

Conchita Polo, una cocinera de 83 años, es parte del proyecto Maximiliana, una startup aragonesa de móviles destinados a mayores que se ha popularizado enormemente en internet gracias a su cuenta de TikTok (@maximiliana.es).

En esta cuenta, Conchita comparte algunos de sus mejores trucos y secretos para preparar diferentes recetas tradicionales, como croquetas, torrijas o diferentes guisos. En una de sus publicaciones, ha explicado cómo preparar una ensaladilla del Piamonte perfecta.

Se trata de una receta originaria de Italia que se ha popularizado a nivel global, hasta el punto de convertirse en una receta popular en todo el planeta, especialmente como una de las comidas de verano.

Los ingredientes utilizados para prepararla son muy sencillos de encontrar, por lo que la receta de Conchita no es nada complicada y está al alcance de cualquier persona que quiera disfrutar de una ensalada piamontesa, una receta que combina patata cocida, jamón cocido, pepinillos, huevo dorado y tomates cherry, todo ello ligado con una mayonesa suavizada con mostaza.

Conchita deja claro que para ella la mejor sencilla no lleva atún, sino que "se hace con jamón york, pepinillos y tomates cherry", una selección de ingredientes que lleva al disfrute de un plato sabroso y refrescante.

Cómo preparar la ensalada piamontesa

Conchita explica cómo preparar paso a paso la receta de la ensalada piamontesa, elaboración para la que se necesitan los siguientes ingredientes:

2 patatas medianas

100 gramos de jamón york de buena calidad, cortado en dados

5-6 pepinillos agridulces

7-8 tomates cherry

3 huevos

3 cucharadas de mayonesa

1 cucharadita de mostaza

Sal (al gusto)

Para prepararla, en primer lugar, Conchita cuece dos patatas con piel en agua con sal durante 15 minutos o hasta que estén tiernas, para luego dejar enfriar antes de pelar y cortar en dados. Seguidamente, cuece los huevos durante 10 minutos, pelándolos y reservando uno para decorar, usando los otros dos cortándolos en dados.

A esto suma unos pepinillos agridulces que corta, al igual que el jamón de York, en dados pequeños. Parte los tomates cherry por la mitad y pasa, en un bol grande, a mezclar la patata, los pepinillos, el jamón, los dos huevos y los tomates.

Conchita prepara seguidamente el aliño mezclando la mayonesa con la mostaza. Agrega una pizca de sal si es necesario e incorpora el aliño a la mezcla, removiendo suavemente para no romper la patata. Finalmente, se sirve fría, decorando con el huevo duro restante en láminas.

Una vez preparada la ensaladilla del Piamonte, se puede conservar hasta 2 días en la nevera dentro de un recipiente hermético, siendo desaconsejable congelarla.

Cómo acompañar una ensalada piamontesa

Al tratarse de un plato saciante y cremoso, la ensalada piamontesa combina mejor con preparaciones ligeras o crujientes que puedan ofrecer un contraste de textura y sabor. Las opciones para acompañarla son muy diversas y pueden depender de las preferencias de cada uno.

Una de las opciones a las que se puede recurrir es a las carnes a la plancha como pavo, pechuga de pollo o filetes finos de ternera, en las que el toque caliente y magro de la carne consigue equilibrar la untuosidad de la ensalada.

Otra posibilidad es elegir pescados blancos como merluza o lubina al vapor o a la plancha, dando lugar de esta manera a una combinación baja en grasas y muy suave. También se puede optar por fritos o rebozados ligeros como los flamenquines o el San Jacobo, cuya textura crujiente hace un contraste ideal.

Finalmente, quienes lo prefieran, en días calurosos pueden servir la ensalada piamontesa junto a una tabla de embutidos como el jamón y unas cebolletas o aceitunas para poder disfrutar de una mesa de picoteo ideal.

Lo que hay que tener claro es que la ensalada piamontesa se debe servir muy fría y espolvoreada con un poco de perejil fresco por encima. De esta manera, nos encontramos ante una elaboración ideal para un primer plato o una cena muy completa.

El origen de la ensalada piamontesa

La ensalada piamontesa proviene del norte de Italia, concretamente de la región de Piamonte, conocida por su cocina contundente pero muy equilibrada. Esta receta ha logrado consolidarse como una gran alternativa a la ensaladilla rusa tradicional, pero en este caso usando ingredientes y sabores que le dan un carácter más mediterráneo.

Una de sus ventajas es que se trata de una elaboración más ligera que la versión en España. Sobre esta ensalada, los expertos cocineros de Italia aseguran que se trata de un plato que refleja la simplicidad sofisticada del norte de Italia.

Allí, la frescura de los tomates y la textura de las patatas se combinan con un punto de mostaza que aporta el toque de sabor perfecto para disfrutar de una receta muy sabrosa y perfecta especialmente para disfrutar durante el verano.

La ensalada piamontesa es, por lo tanto, una gran alternativa a considerar frente a la ensaladilla rusa que estamos habituados a disfrutar en España, un plato con mucha personalidad y características propias que merece la pena probar.

Eso sí, para que el resultado final cumpla con las expectativas, resulta imprescindible elegir patatas de calidad y no abusar del uso de mayonesa para que el plato no pierda su frescura característica.

De igual modo, hay que dejar reposar la ensalada un rato antes de servir para que los sabores se integren bien los unos con los otros.