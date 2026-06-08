Italia da una lección a España: la pasta más cremosa no lleva nata, sino 3 yemas de huevo y queso pecorino

Aunque España es un país con gran tradición de arroz y legumbres, la pasta se ha integrado como parte de la dieta diaria de los hogares españoles. En sus diferentes tipos (macarrones, espaguetis…) se ha convertido en una receta indispensable para muchos, aunque su resultado es diferente al que se puede disfrutar en su país de origen.

Italia da una lección a España en lo que respecta a la preparación de este tipo de alimento, y deja claro que la pasta cremosa no lleva nata, sino que es suficiente con huevo y queso para conseguir un resultado excelente.

Estos son algunos de los ingredientes claves para preparar unos deliciosos espaguetis a la carbonara, el clásico por excelencia de la cocina italiana, especialmente de la región de Lazio, de donde es originaria.

Los auténticos espaguetis a la carbonara

Para preparar unos auténticos espaguetis a la carbonara para cuatro personas se necesitan 400 gramos de espaguetis, 200 gramos de guanciale italiano (o panceta), 50 gramos de queso Parmigiano Reggiano rallado, 20 gramos de queso Pecorino Romano rallado, tres yemas de huevo, un huevo entero, pimienta negra recién molida y sal para la cocción de la pasta.

La elaboración comienza cortando el guanciale en tiras pequeñas para dorarlo en una sartén a fuego lento hasta que quede ligeramente crujiente. Mientras tanto, en un cuenco grande se baten las tres yemas junto al huevo entero y se incorporan ambos quesos rallados junto con una generosa cantidad de pimienta negra, mezclando todo hasta obtener una crema homogénea.

A continuación, se cuecen los espaguetis en abundante agua con sal siguiendo las indicaciones del fabricante. Antes de escurrirlos conviene reservar una pequeña cantidad del agua de cocción, ya que será clave para conseguir la textura adecuada de la salsa.

Con la pasta todavía caliente, se incorpora al cuenco donde se encuentra la mezcla de huevo y queso, removiendo rápidamente para que todos los ingredientes se integren sin que el huevo llegue a cuajarse. Después se añade el guanciale recién hecho y se continúa mezclando hasta conseguir una salsa uniforme. Si esta quedase demasiado espesa, bastará con añadir poco a poco unas cucharadas del agua de cocción reservada hasta lograr una textura cremosa y sedosa.

Por último, solo queda servir inmediatamente y terminar el plato con un poco más de queso rallado y pimienta negra recién molida al gusto.

La carbonara perfecta

La pasta carbonara es un clásico que puede ser la opción ideal para poder disfrutar de un buen almuerzo y lleno de sabor, pero para poder conseguir los mejores resultados se recomienda tener en cuenta una serie de consejos.

Utiliza guanciale en lugar de panceta

A pesar de que en España es habitual que al preparar esta pasta se use panceta, para conseguir el mejor resultado final y que sepa cómo la receta que se prepara en Italia, lo más recomendable es usar guanciale.

El guanciale es una carrillera curada (no ahumada) del cerdo que es el aporte cárnico que no puede faltar en la carbonara. Curado con hierbas y pimienta, resulta más aromático y es menos salado que la panceta o el bacon, además de que es menos graso.

A la hora de utilizarlo, se recomienda retirar la parte dura de la base, para luego cortarlo en tiras y hacerlo en la sartén, sin utilizar aceite. Asimismo, hay que tener en cuenta que al prepararlo es conveniente hacerlo a fuego lento hasta que se dore un poco, sin que llegue a secarse, para que se mantenga jugoso, con un ligero toque crujiente.

Usa huevo en lugar de nata

Los cocineros italianos insisten en la importancia de olvidarse de la nata líquida. En su lugar, se debe crear una salsa a partir de huevo, y para que quede lo más cremosa posible, se recomienda usar un solo huevo y, en los otros, prescindir de la clara y solo utilizar las yemas.

Pecorino Romano y Parmigiano Reggiano

Para preparar la mejor pasta carbonara, hay que dar gran importancia a los quesos utilizados en la receta, comenzando por un Pecorino Romano que no es sencillo de encontrar en España, pero que se trata de la base de la receta original. Se trata de un queso de oveja que es potente y salado y que aporta un toque clave en la receta.

Se debe combinar con una cantidad más pequeña de Parmiggiano Regino, que está hecho a base de leche cruda de vaca. Es la combinación perfecta y debe rallarse y añadirse al huevo, batiendo toda la mezcla de manera vigorosa. El toque final lo da un toque generoso de pimienta para conseguir el mejor sabor.

Usa spaghettone

Una de las propuestas de los expertos a la hora de preparar la mejor pasta a la carbonara es el spaghettone, que son espaguetis de mayor calibre y grosor que los normales, que son perfectos para estas recetas porque consiguen empaparse bien de salsa.

Pasta al dente

Si quieres preparar la mejor receta, es imprescindible hacer bien la pasta, consiguiendo que esté al dente, es la parte más esencial de la receta en cuanto a textura, que se combina a la perfección con el ligero toque crujiente del guanciale.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se pueden conseguir los mejores espaguetis a la carbonara, un plato de pasta italiano que está lleno de sabor, pero que en España en muchas ocasiones no se prepara de la mejor manera posible.