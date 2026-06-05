Julia, asesora fiscal: "Los trabajadores están exentos de pagar en la Renta si la empresa retiene menos"
Muchos trabajadores descubren al hacer la Renta que las retenciones aplicadas durante el año fueron inferiores a las que realmente correspondían.
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La Campaña de la Renta correspondiente al ejercicio 2025-2026 encara ya sus últimas semanas y miles de contribuyentes continúan revisando borradores, deducciones y posibles gastos para intentar que el resultado final sea lo más favorable posible antes de que finalice el plazo el próximo 30 de junio.
En términos generales, están obligadas a presentar la declaración aquellas personas que hayan ingresado más de 22.000 euros anuales con un único pagador o más de 15.876 euros cuando existan varios pagadores y el segundo y siguiente superen los 1.500 euros anuales.
También deben realizarla autónomos beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y quienes hayan obtenido determinados ingresos patrimoniales, inmobiliarios o financieros.
Sin embargo, aunque muchos contribuyentes esperan que la declaración les salga "a devolver", la realidad es que en numerosos casos ocurre justo lo contrario y es Hacienda quien reclama dinero al ciudadano.
Esto suele suceder cuando durante el año se han aplicado retenciones del IRPF inferiores a las que realmente correspondían según el salario y la situación personal del trabajador.
Cuándo debe la empresa asumir el pago
Precisamente sobre esta situación han hablado recientemente en redes sociales el abogado laboralista Juanma Llorente y la asesora fiscal Julia Coronel, quienes recuerdan que, en determinados casos, podría ser la propia empresa la que tuviera que asumir ese pago.
Juanma Lorente explica en uno de sus vídeos: "Es posible que la empresa tenga que pagar lo que te sale en la Declaración de la Renta. Esto lo sabe poquísima gente, no es ninguna broma y viene recogido en la ley. Si cumples un requisito le puedes decir a la empresa 'oye mira que me sale a pagar la Declaración de la Renta, esto lo pagas tú'".
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En la misma línea, la asesora fiscal Julia Coronel aclara cuál es la situación concreta en la que puede producirse este escenario: "Si la empresa practica una retención inferior a la que está obligada por ley, la Declaración de la Renta te va a salir a pagar", comienza advirtiendo.
Pero recuerda que en este caso, este coste no debe asumirlo quien la presenta: "Lo debe asumir tu empresa. Ellos debieron practicar la retención correcta conforme lo dispuesto en la ley y tus circunstancias. Este es el requisito necesario para que te paguen tu declaración".
Por ello, si un contribuyente sospecha que su empresa pudo aplicarle unas retenciones inferiores a las que correspondían legalmente, lo más aconsejable es revisar el caso con un asesor fiscal o un profesional especializado en materia laboral y tributaria antes de asumir el pago directamente.
Analizar correctamente la nómina, las retenciones practicadas y las circunstancias personales puede ser clave para determinar si realmente existe la posibilidad de reclamar ese importe a la empresa. En algunos casos, esta situación puede evitar que el trabajador tenga que afrontar de su propio bolsillo una cantidad importante en la Declaración de la Renta.