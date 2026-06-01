Pilar García, economista: "Las pensiones se crearon para financiar 8 años de vida tras dejar de trabajar, ahora son más de 25"

España atraviesa uno de los mayores desafíos de su sistema de pensiones. El envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y el creciente gasto destinado al pago de prestaciones han situado la sostenibilidad de las jubilaciones en el centro del debate económico.

Solo en mayo, el desembolso destinado al pago de pensiones superó los 13.140 millones de euros, un 6 % más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que la pensión media alcanzó los 1.371 euros mensuales. Un escenario que ha llevado al Gobierno a impulsar nuevas fórmulas para favorecer que quienes lo deseen puedan prolongar su vida laboral más allá de la edad ordinaria de retiro.

Una de ellas es la jubilación flexible, una modalidad que permite compatibilizar el cobro de la pensión con una actividad laboral. Una fórmula que hasta ahora estaba reservada principalmente a trabajadores por cuenta ajena y que, con los últimos cambios aprobados, amplía también sus posibilidades para los autónomos.

Precisamente sobre esta cuestión se pronunciaba recientemente la economista Pilar García de la Granja durante una de sus intervenciones en COPE, en la que recordaba que las pensiones llevan años financiándose y no solo con las cotizaciones de los trabajadores.

Un sistema de pensiones que se enfrenta a un gran reto demográfico y que como la propia experta recordaba se concibió con otro objetivo: "La pensión se concibió para financiar de media entre 8 y 10 años de vida tras dejar de trabajar, pero es que ahora financia de media entre 25 y 28 años", ha afirmado.

Según la experta, el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida están incrementando notablemente la presión sobre las cuentas públicas. Una situación que, a su juicio, genera un "coste enorme" para el sistema. "Tampoco se ha cotizado lo suficiente en millones de personas para la jubilación que se recibe".

En este contexto, García de la Granja considera positivo que quienes lo deseen puedan prolongar voluntariamente su actividad laboral una vez alcanzada la jubilación. "Valioso que sigan trabajando si quieren y están en condiciones".

Más horas de trabajo compatibles

Precisamente con ese objetivo, el Gobierno ha aprobado una reforma de la jubilación flexible que amplía las posibilidades de compatibilizar empleo y pensión.

Hasta ahora, quienes optaban por esta modalidad podían reincorporarse al mercado laboral con una jornada situada entre el 25 % y el 75 % de la habitual. Con los cambios aprobados, ese margen se amplía y permitirá trabajar entre un 33 % y un 80 % de la jornada.

La jubilación flexible permite a los pensionistas volver a desarrollar una actividad laboral de forma voluntaria mientras continúan percibiendo una parte de su prestación, una fórmula que busca incentivar el retraso de la retirada definitiva del mercado laboral.

Los autónomos también podrán acogerse

Otra de las principales novedades es que esta compatibilidad se extiende de forma más clara a las actividades por cuenta propia. De esta manera, los pensionistas podrán compatibilizar su prestación con una actividad como autónomos, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la normativa.

Entre ellos, haber estado dados de alta en el régimen de autónomos durante los tres años anteriores a la fecha de jubilación. La medida ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros mediante real decreto y entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.