Vero Gómez, cocinera: "Los mejillones más ricos no se cuecen con agua; hazlos con media cebolla, 1 diente de ajo y jengibre"

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Los mejillones son una opción saludable y sabrosa perfecta para consumir en cualquier ocasión, siendo considerados por muchos como un superalimento por su alta cantidad de nutrientes y proteínas de alto valor biológico.

Para poder disfrutar de todos sus beneficios y, al mismo tiempo, deleitar al paladar con su excelente sabor, la cocinera Vero Gómez (@verogomez) recomienda la preparación de una receta con un resultado espectacular, para lo cual hay que seguir sus consejos.

"Los mejillones más ricos no se cuecen en agua, se cocinan en la sartén con media cebolla, 1 diente de ajo y jengibre", explica la chef y creadora de contenido, que explica cómo preparar los mejillones con curry, un aperitivo fácil y con mucho sabor.

Ingredientes Mejillones

1 diente de ajo

1 trozo de jengibre

1 cucharada de pasta de curry (al gusto)

1 taza de fumet de pescado

1/2 cebolla morada

1/2 taza de leche de coco

Sal

Pimienta negra

Cilantro fresco

Zumo y ralladura de lima

(Opcional) Un chorrito de vermú Paso 1 Limpia bien los mejillones, retirando barbas e impurezas. Reserva. Paso 2 Pica la cebolla, el ajo y el jengibre y sofríelos en una sartén durante unos minutos. Paso 3 Añade la pasta de curry y mezcla bien para integrar los sabores. Paso 4 Incorpora el fumet de pescado y la leche de coco, y deja cocinar unos minutos. Paso 5 Añade un chorrito de vermú y sube el fuego para que la salsa reduzca ligeramente. Paso 6 Cuando la salsa haya espesado, añade los mejillones. Paso 7 Baja el fuego, tapa y deja que se abran al vapor durante unos minutos. Paso 8 Sirve con cilantro fresco, cebolla morada en juliana, ralladura de lima y un chorrito de zumo de lima.

Beneficios de los mejillones

Los mejillones son uno de los productos del mar que son más valorados por su calidad e intenso sabor. Además, poseen una gran cantidad de propiedades nutritivas que los convierten en auténticas joyas gastronómicas.

Se trata de un alimento hipocalórico y muy nutritivo, rico en proteínas y con muy pocas calorías, aportando apenas 86 calorías por cada 100 gramos de mejillones. Además, tienen un elevado contenido en vitaminas A, B, C, D, E y K.

Por otro lado, los mejillones cuentan con propiedades antiinflamatorias por su alto contenido en ácidos grasos omega-3. También son ricos en aminoácidos y minerales como yodo, calcio, potasio, hierro, magnesio, fósforo, cobre, manganeso, zinc y selenio.

Comer mejillones permite disfrutar de diferentes beneficios más allá de los mencionados, con unos ácidos grasos omega-3 que, además de ser antiinflamatorios, ayudan a reducir el colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares.

También fortalecen el sistema inmunológico al ser ricos en vitamina A, que estimula la formación de glóbulos blancos y regula el crecimiento y la división celular, entre otras muchas funciones.

Comer mejillones, por su riqueza en calcio, fósforo y vitamina D, también es positivo para la piel, los huesos y los dientes, así como para la musculatura por su alto contenido en proteínas. Además, ayudan a reducir la depresión gracias a la vitamina B12.

Si tenemos en cuenta todas sus propiedades y beneficios para la salud, nos encontramos ante unas verdaderas joyas gastronómicas que no solo deleitan nuestro paladar, sino que tienen mucho más que ofrecernos.

Un alimento recomendado para una dieta saludable

Los mejillones son moluscos bivalvos muy recomendados para todos aquellos que quieran llevar una dieta sana y equilibrada. Actualmente, se consumen en todo el mundo, siendo especialmente popular en países como Bélgica, donde es habitual consumirlos junto a unas patatas fritas y cerveza.

Además de encontrarlos frescos en los mercados para comerlos cocidos, al vapor, ahumados…, también se pueden encontrar en conserva y semiconserva. Una de las formas de consumo más comunes en conserva es en escabeche. Si se van a comprar frescos, hay que asegurarse de seleccionar aquellos que estén cerrados y no estén rotos.

Por último, recordar que, como sucede con cualquier otro alimento, tiene también algunas contraindicaciones, que tienen que ver principalmente con su limpieza. El mejillón, por su forma, puede absorber suciedad, por lo que es imprescindible limpiarlo muy bien antes de incluirlo en una receta.

Igualmente, hay que destacar que el consumo de mejillones está contraindicado o debe limitarse en el caso de personas con condiciones de salud específicas por su alto contenido en determinados nutrientes o riesgo de contaminación.

Este es el caso de personas con ácido úrico alto o gota o las personas alérgicas al marisco, que en este caso podrían llegar a sufrir reacciones alérgicas graves. Tampoco deberían ser consumidos por personas con problemas digestivos o gastroenteritis, ni por aquellas que tienen hipertensión o que necesitan dietas bajas en sodio.

También deben tener cuidado las mujeres embarazadas y personas con un sistema inmunitario debilitado, en este caso teniendo que consumirlos bien cocinados para evitar el riesgo de bacterias.