Bruselas cambia las normas: España tendrá que pagar a los ciudadanos por reciclar ropa usada

Bruselas impulsa un proyecto innovador: España participará en una prueba piloto que permitirá a los ciudadanos obtener una compensación por reciclar determinados residuos textiles

La gestión de los residuos textiles en Europa entra en una nueva fase con la puesta en marcha de un proyecto financiado por la Unión Europea que busca incentivar el reciclaje mediante recompensas económicas. No se trata de un cambio normativo, sino de una iniciativa experimental que pretende explorar nuevas fórmulas para fomentar la economía circular.

En concreto, el programa, dotado con 6,25 millones de euros, permitirá a los ciudadanos recibir una compensación por depositar ropa usada en contenedores inteligentes capaces de clasificar automáticamente las prendas.

España será uno de los países que participen en esta prueba piloto, en un contexto marcado por el crecimiento del consumo de moda y el aumento constante de residuos textiles. En una época en la que la producción y el descarte de prendas no dejan de crecer, Europa busca soluciones tecnológicas para reducir su impacto ambiental.

En España se generan cada año cerca de un millón de toneladas de residuos textiles, lo que equivale a entre 14 y 20 kilos de ropa por persona. A ello se suma que muchas prendas permanecen almacenadas en los hogares pese a seguir teniendo utilidad o potencial de reciclaje.

TexMat, pagar por reciclar ropa

El proyecto TexMat se presenta como una alternativa a los sistemas tradicionales de recogida de ropa usada. Su principal novedad es la introducción de un incentivo económico para los ciudadanos que participen en el reciclaje.

Financiado por el programa Horizon Europe, el proyecto estará activo hasta marzo de 2029 y está liderado por el VTT Technical Research Centre of Finland, junto a 14 socios de siete países europeos, entre ellos España.

El sistema se basa en contenedores inteligentes equipados con tecnología capaz de analizar cada prenda. Estos dispositivos pueden determinar si una pieza es apta para la reutilización en el mercado de segunda mano o si debe destinarse al reciclaje para la recuperación de fibras.

En función de esa evaluación, el usuario recibirá una compensación económica, cuyo importe aún no ha sido detallado públicamente. Factores como la calidad, el estado o la composición del textil influirán en la valoración final.

Dos contenedores piloto en España

En el caso de España, el proyecto contará con la participación de la Universidad de A Coruña, que se encargará de analizar los modelos de negocio y el comportamiento de los usuarios.

Por su parte, empresas como IRIS Technology Solutions, Humana y Rovimática serán responsables del desarrollo de los contenedores y su plataforma tecnológica.

La iniciativa arrancará en 2026 con la instalación de dos contenedores piloto en España: uno en un entorno urbano y otro en una zona menos poblada. El objetivo es analizar su funcionamiento en distintos contextos y evaluar su viabilidad a gran escala.

Este proyecto se enmarca en la obligación europea de implantar la recogida separada de residuos textiles. Si los resultados son positivos, estos sistemas podrían extenderse progresivamente en los próximos años.

Inversión clave en reciclaje textil

Más allá de esta iniciativa, el reciclaje textil en Europa sigue enfrentando importantes desafíos. Un informe elaborado por la consultora Boston Consulting Group y la plataforma ReHubs señala que el reciclaje textil a textil es técnicamente viable, pero requiere una inversión de hasta 11.000 millones de euros para poder escalarse.

Según este estudio, Europa genera alrededor de 15,2 millones de toneladas de residuos textiles al año, de los cuales 13,3 millones corresponden a residuos posconsumo. Sin embargo, menos del 1% se recicla actualmente en nuevos tejidos.

Uno de los principales obstáculos es la falta de competitividad de las fibras recicladas frente a otros materiales, lo que dificulta su adopción en la industria.

En este sentido, desde ReHubs subrayan la necesidad de una colaboración coordinada entre todos los actores implicados, desde la recogida hasta la producción industrial, pasando por la inversión en innovación y nuevas infraestructuras.

Entre los miembros de esta iniciativa figuran grandes empresas del sector como Inditex, Mango o Decathlon, además de grupos industriales como BASF o Reju.

En definitiva, el proyecto TexMat representa un paso más dentro de una estrategia más amplia para transformar el modelo textil europeo. Aunque todavía se encuentra en fase experimental, abre la puerta a nuevas formas de incentivar el reciclaje y reducir el impacto ambiental de la industria de la moda.