El triunfo de la cocina al vapor: la firma española que apuesta por la comida sana, deliciosa y fácil de preparar

La cocina al vapor ha dejado de ser una técnica exclusiva en "tiempos de dieta" para convertirse en una de las grandes tendencias dentro del hogar. En un momento en el que cada vez se cocina en menos tiempo, pero se exige más calidad, salud y sabor, este método tradicional ha recuperado protagonismo gracias a la innovación en utensilios domésticos.

Es precisamente dentro de ese cambio silencioso en la cocina cotidiana, una marca se ha posicionado como referente indiscutible: Lékué. La firma catalana, conocida por su apuesta por la cocina práctica y saludable, vuelve a situar la cocción al vapor en el centro de su propuesta con una nueva línea de productos pensados para adaptarse al ritmo actual de vida.

Bajo su filosofía "Good Food Made Easy", Lékué insiste en una idea clara: comer bien no debería ser complicado ni requerir técnicas profesionales. Su nueva colección no solo actualiza uno de sus productos más emblemáticos, sino que amplía las posibilidades de la cocina al vapor con materiales más versátiles, diseños mejorados y una apuesta clara por la funcionalidad.

El auge de la cocina al vapor

La cocción al vapor siempre ha sido valorada por sus beneficios nutricionales, pero su uso doméstico había quedado en un segundo plano frente a otras técnicas más rápidas o populares. Sin embargo, el nuevo estilo de vida ha cambiado esta percepción.

Hoy se buscan recetas que se puedan preparar en pocos minutos, con menos utensilios y sin renunciar a una alimentación equilibrada. En este escenario, el vapor encaja a la perfección: permite cocinar sin grasas añadidas, conserva mejor los nutrientes y mantiene la textura natural de los alimentos.

Cocina al vapor en el microondas con la vaporera Lékué.

Lékué ha sabido interpretar esta tendencia y la ha llevado un paso más allá con productos que simplifican el proceso hasta hacerlo casi automático. La marca propone una cocina más intuitiva, donde un único recipiente puede servir para cocinar, servir e incluso conservar los alimentos.

Estuche de Vapor de Vidrio

La principal novedad de la firma es el Estuche de Vapor de Vidrio, fabricado en vidrio borosilicato, un material resistente a cambios de temperatura y pensado para un uso intensivo en cocina.

Este nuevo diseño permite ver el proceso de cocción en todo momento, algo que aporta mayor control sobre los tiempos y resultados. Además, el mismo recipiente puede pasar del microondas o el horno directamente a la mesa, reduciendo pasos y utensilios.

Salmón al vapor en Estuche de Vidrio de Lékué.

Otro de sus puntos fuertes es su versatilidad: una vez finalizada la cocción, los alimentos pueden guardarse directamente en la nevera sin necesidad de cambiar de recipiente. A ello se suman las asas de silicona, que facilitan una manipulación segura incluso tras altas temperaturas.

Con un precio desde 29,90 euros, este producto representa una evolución clara en la cocina doméstica: menos complicación, más funcionalidad y un diseño pensado para la vida real.

Comida saludable

La cocina al vapor no es solo una cuestión de comodidad, sino también de salud. Este método de cocción permite conservar mejor vitaminas, minerales y propiedades naturales de los alimentos, ya que evita la inmersión en agua o el uso de aceites en exceso.

Verduras más crujientes, pescados jugosos y carnes más ligeras son algunos de los resultados habituales de este tipo de preparación. Además, al no requerir grasas añadidas, se convierte en una opción ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al sabor.

En este sentido, Lékué refuerza su posicionamiento como marca vinculada a la cocina saludable, ofreciendo herramientas que facilitan incorporar estos hábitos en el día a día sin esfuerzo adicional.

Estuches de vapor

Junto al lanzamiento en vidrio, la firma recupera uno de sus productos más reconocidos: los estuches de vapor de silicona platino, que ya se habían convertido en un básico en muchas cocinas.

La nueva versión mejora el diseño y la ergonomía, manteniendo la esencia original que los hizo populares. Su principal ventaja es la cocción uniforme en microondas, que permite resultados rápidos sin perder textura ni sabor.

Vaporera de silicona de Lékué

La gama se amplía con diferentes formatos según necesidades, desde el estuche clásico para 1 o 2 personas hasta versiones con bandeja interior o modelos profundos para recetas más completas.

El estuche con bandeja, por ejemplo, permite cocinar dos alimentos al mismo tiempo sin mezclar sabores, mientras que el modelo profundo está pensado para preparaciones de mayor volumen. Esta variedad convierte la cocina al vapor en una opción flexible, adaptada tanto a comidas individuales como familiares.

Más eficiencia en la cocina

Uno de los grandes atractivos de estas soluciones es la reducción del tiempo y del esfuerzo en la cocina. Preparaciones como verduras, pescado o platos combinados pueden cocinarse en pocos minutos sin necesidad de supervisión constante.

Esto encaja con la tendencia de cocinar más en casa, pero de forma más eficiente. Menos utensilios, menos limpieza y más rapidez son tres de los pilares que explican el éxito de este tipo de productos.

Lékué refuerza así su papel como marca innovadora dentro del ámbito doméstico, apostando por herramientas que no solo facilitan la cocina, sino que también transforman la forma en la que se entiende la alimentación cotidiana.

La marca no solo actualiza un método tradicional, sino que lo adapta a las necesidades actuales: rapidez, simplicidad y bienestar. Y en ese equilibrio entre innovación y cocina saludable, su nueva colección encuentra su lugar como una de las propuestas más relevantes del sector doméstico actual.