Marta Verona, chef: "El arroz tres delicias más rápido y delicioso no se hace con salsa de soja, lleva 2 yemas de huevo"

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El arroz tres delicias es uno de los platos más populares de la comida china. Sin embargo, en los últimos años ha pasado a convertirse en uno de esos salteados de arroz irresistibles en gran parte de las cocinas españolas gracias sobre todo a su delicioso sabor y sencillez a la hora de elaborarlo.

Un salteado comúnmente con huevo, jamón york, guisantes, zanahoria y soja, que la chef Marta Verona compartía recientemente en sus redes sociales pero con una receta diferente para preparar este clásico. Una receta sencilla, sin salsa de soja y con un resultado sorprendentemente sabroso. Su propuesta se apoya en un pequeño cambio técnico que transforma por completo la textura y sabor final.

Una receta pensada para el día a día, rápida de hacer y con ingredientes que suelen estar en cualquier cocina. Pero, como ocurre con muchos platos tradicionales, el secreto está en el orden y en cómo se integran los elementos. Lejos de complicaciones, esta versión demuestra que con pocos ingredientes básicos, es posible conseguir un arroz tres delicias lleno de sabor.

El truco que cambia la textura del arroz

La clave de esta receta está en un gesto poco habitual: mezclar el arroz ya cocido con las yemas de huevo antes de llevarlo a la sartén. Este paso permite que el grano absorba la grasa natural de la yema y adquiera una textura mucho más melosa.

Mientras tanto, las claras se cocinan por separado en la sartén con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. De esta forma se consigue un contraste de texturas que recuerda al clásico huevo del arroz tres delicias, pero con un resultado más integrado.

Tal y como destaca la propia receta: "el arroz queda con muchísimo sabor y extra cremoso". Un matiz que marca la diferencia frente a versiones más secas o neutras.

Una combinación equilibrada que aporta hidratos de carbono, proteína y verduras en un solo plato.

Separar las yemas: el paso clave

La preparación comienza separando las claras de las yemas. En un bol, se mezcla el arroz cocido con las yemas y se reserva.

En una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra, se añaden las claras y se cocinan hasta que estén cuajadas. Este paso sustituye al típico huevo revuelto, pero con una textura más firme.

A continuación, se incorporan la zanahoria, los guisantes, el maíz y el jamón. Se saltea todo a fuego medio para que los ingredientes se integren y liberen su sabor.

Ingredientes del arroz tres delicias Ingredientes del arroz tres delicias de Marta Verona Arroz cocido, 200 g

Huevos, 2 unidades

Zanahoria picada, 1 unidad

Maíz cocido, 1/2 taza

Guisantes cocidos, 1/2 taza

Jamón picado, 5 lonchas

Sal al gusto Paso 1 La preparación comienza separando las claras de las yemas. En un bol, se mezcla el arroz cocido con las yemas y se reserva. Paso 2 En una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra, se añaden las claras y se cocinan hasta que estén cuajadas. Este paso sustituye al típico huevo revuelto, pero con una textura más firme. Paso 3 A continuación, se incorporan la zanahoria, los guisantes, el maíz y el jamón. Se saltea todo a fuego medio para que los ingredientes se integren y liberen su sabor. Paso 4 El último paso es añadir el arroz mezclado con las yemas. Se cocina todo junto durante unos cinco minutos, removiendo bien para que el arroz se impregne del resto de ingredientes. Se ajusta de sal y el plato está listo.

El último paso es añadir el arroz mezclado con las yemas. Se cocina todo junto durante unos cinco minutos, removiendo bien para que el arroz se impregne del resto de ingredientes. Se ajusta de sal y el plato está listo.

Sin salsa de soja y con más sabor

Uno de los aspectos más llamativos de esta receta es la ausencia de salsa de soja, un ingrediente habitual en este tipo de platos. Sin embargo, lejos de restar sabor, la combinación de yema, jamón y verduras consigue un resultado intenso y equilibrado.

El uso del aceite de oliva virgen extra también aporta un perfil más mediterráneo, adaptando el plato al gusto de muchas cocinas españolas.

El resultado final es un arroz jugoso, con un punto cremoso y lleno de matices. Perfecto para una comida rápida entre semana o para aprovechar arroz ya cocido.