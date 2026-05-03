Sandra, camionera en España: "Dejé la ingeniería y ahora puedo ganar hasta 3.000 euros al mes en la carretera"

Existen muchos casos de personas que han tenido que tomar decisiones importantes en su vida laboral, dejando de lado lo relacionado con sus estudios para trabajar en sectores muy diferentes.

Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a Sandra Ruiz, una venezolana que era ingeniera y ex jefa de estación de ferrocarriles en su país, y que pasó de cobrar "5 dólares" en plena crisis en Venezuela a empezar de cero en España, donde empezó a trabajar como camionera, con contenedores en el puerto de Valencia.

"Dejé la ingeniería y ahora puedo ganar hasta 3.000€ al mes en la carretera", desvela Sandra en su paso por el pódcast Rutas de Éxito, en una charla en la que habla con todo detalle de cómo fue emigrar, sobrevivir y rehacer su vida desde cero. Además, lo hizo sin redes sociales, sin contactos y en plena pandemia.

La ahora camionera ha hablado del coste real de sacarse los carnets y licencias necesarios, que llegan a "casi 8.000 euros", además de los suspensos, listas de espera, etcétera, que le llevaron incluso a cambiar de provincia para poder examinarse antes.

De jefa de estación a las carreteras de Valencia

Sandra Ruiz es una venezolana de 35 años que, aunque tenía una carrera como ingeniera y funcionaria pública en su país natal, decidió dar un giro radical a su vida y emigrar a España. En Venezuela ocupaba un cargo como jefa de estación de ferrocarriles, pero la crisis económica la llevó a tratar de buscar estabilidad en el extranjero.

Tras su paso por la República Dominicana, llegó a España hace seis años, trabajando inicialmente como teleoperadora, ganando el salario mínimo. Por aquel entonces, su pareja la animó a probar suerte en el mundo del transporte, haciéndole ver que podría aspirar a más que a ganar 1.000 euros el resto de su vida.

Esta propuesta le sorprendió por el choque cultural, y es que la propia Sandra asegura que en su país era impensable ver a mujeres conduciendo vehículos pesados, menos aún con un aspecto femenino. Sin embargo, a su llegada a España, su mente cambió y pudo ver las oportunidades que le ofrecía el sector.

Convertirse en camionera no fue un camino sencillo ni barato, ya que tuvo que obtener todos los permisos (B, C, C+E), así como el CAP en España, lo que le llevó a tener que hacer una inversión de cerca de 8.000 euros en total entre clases, tasas y trámites.

A pesar de ello, estaba decidida a trabajar en el sector del transporte, y por ello pudo superar los obstáculos que se le presentaron en el camino. Tras fallar varios exámenes prácticos, sobre todo el del camión rígido C, y esperar durante varios meses por las listas en Valencia, decidió trasladarse a Badajoz para agilizar los trámites.

Actualmente, Sandra trabaja en el transporte de contenedores en el Puerto de Valencia, una modalidad que ha elegido porque le permite trabajar principalmente durante el día y así poder mantener una rutina saludable.

Ella rompe con el estereotipo del camionero descuidado, ya que va al gimnasio 2-3 veces por semana para cuidar su espalda, además de cocinar su propia comida para controlar la dieta y la salud. Aunque confiesa que al principio tenía miedo al volante e incluso lloraba por el estrés de las maniobras marcha atrás y el temor a no ser capaz de hacerlo sola, finalmente lo superó.

¿Cuánto gana como camionera?

En la charla, Sandra desvela la realidad salarial del sector del transporte en España, desglosando cuánto dinero se puede llegar a ganar en función de la modalidad por la que cada uno se decante.

Si se opta por el transporte regional, explica que se pueden ganar entre 1.800 y 2.200 euros netos al mes, lo que considera que es una buena opción para todos aquellos que quieren dormir a diario en su caso.

Para quienes optan por el transporte nacional, se pueden llegar a ganar entre 2.100 y 3.000 euros netos e incluso más, aunque esto implica que en el día a día haya que pasar algunos días fuera de casa. Sandra indica que tiene compañeros que llegan a alcanzar los 3.200 euros haciendo nacional.

Sin embargo, para poder llegar a obtener los mayores ingresos en el sector del transporte, con salarios de entre 2.500 y 3.300 euros al mes, habrá que optar por el transporte internacional. Aunque puede ser una opción interesante a nivel económico, implica pasar casi todo el mes fuera de casa.

Es por este motivo por el que la venezolana no contempla actualmente esta posibilidad, puesto que prefiere evitarlo para mantener su calidad de vida actual, pudiendo estar cerca de su pareja y seguir una rutina saludable mientras trabaja.

La importancia de salir de la zona de confort

Sandra usa sus redes sociales para documentar cómo ha sido su proceso y mostrar a todo el mundo que el sector del transporte realmente ofrece oportunidades reales para jóvenes y mujeres, pese a que siempre ha sido un trabajo relacionado con hombres.

Su historia es un testimonio claro de que en muchas ocasiones salir de la zona de confort es la única vía posible para poder mejorar y dar un salto en la calidad de vida de una persona. En su caso, dejó de lado su vida en Venezuela para encontrar en España una vida mejor.