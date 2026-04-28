Natalia, experta en finanzas: "El sistema de pensiones se creó cuando se vivía 7 años tras jubilarse; hoy es más de 20"

La edad de jubilación en España ha ido aumentando progresivamente hasta situarse en los 66 años y 10 meses en 2026, en función de los años cotizados y se espera que alcance los 67 años en 2027.

El principal problema está en la evolución demográfica. Y es que, con el paso del tiempo, la pirámide poblacional se ha invertido y cada vez hay más personas en España en edad de jubilación y menos en activo. Con lo cual, la Seguridad Social intenta que los españoles aporten durante más tiempo y lo máximo posible al sistema de pensiones.

En este escenario de desigualdad, donde las mujeres jubiladas en España perciben pensiones notablemente más bajas —con una brecha de género que ronda ya el 31-32 %, es decir, unos 530 euros menos al mes que los hombres, según la Seguridad Social—, los expertos advierten además de que el sistema podría volverse menos generoso en el futuro.

En concreto, la economista Natalia de Santiago señala que, aunque el modelo actual ha sido durante años relativamente favorable, su sostenibilidad a largo plazo plantea dudas. Durante su intervención en el podcast de Claudio Nieto, explica que "hasta hace poco para muchísima gente la pensión pública era suficiente para financiar su vida después de la jubilación porque la tasa de sustitución en España es muy alta".

Este concepto hace referencia a la relación entre el último salario y la primera pensión, que en España se sitúa, según detalla, "entre un 70 y 80 % del sueldo anterior, eso en un sueldo medio".

La mejor tasa de sustitución

A ello se suma un factor clave: "como la mayoría de gente para entonces habrá acabado de pagar la hipoteca pues las cosas se compensan y mucha gente ha podido vivir muy bien de las pensiones públicas". De hecho, subraya que España tiene las mejores pensiones, ya que en otros países "esa tasa de sustitución es mucho menor".

Sin embargo, este equilibrio empieza a tensionarse por razones estructurales. La experta recuerda que cuando se diseñaron los sistemas de pensiones "la gente vivía 6, 7, 10 años" tras jubilarse, mientras que en la actualidad "la esperanza de vida ha pasado a ser de 23 años y creciendo". Este aumento, unido al envejecimiento de la población, cambia por completo las reglas del juego.

El futuro de las pensiones

"Como la pirámide poblacional no nos ayuda porque cada vez va a haber más gente con pensiones y menos personas trabajando en proporción", señala, el sistema se enfrenta a un doble reto: mayores gastos y menos ingresos relativos. Por ello, advierte de que "lo que puede que pase es que los que están trabajando que sus cuotas a la seguridad social se eleven pero sobre todo se prevé que las pensiones públicas se van a deteriorar".

Aun así, descarta un escenario extremo: "No es probable que desaparezcan pero sí que se deterioren y que esa tasa de sustitución baje más para los que ahora son más jóvenes en un futuro". En otras palabras, las nuevas generaciones podrían cobrar una pensión proporcionalmente menor respecto a su último salario.

Natalia de Santiago, sobre el futuro de las pensiones

En este sentido, concluye que, aunque "dependerá de decisiones políticas", hay una realidad difícil de esquivar: "Las matemáticas siguen siendo las matemáticas y la realidad es que lo que probablemente va a pasar es que la tasa de sustitución tan alta no se va a poder mantener y se vaya reduciendo poco a poco".

Ante este escenario, la planificación financiera cobra cada vez más importancia. Anticiparse, revisar las previsiones de pensión —como permite el actual simulador de la Seguridad Social— y adaptar el ahorro a largo plazo se perfilan como claves para mantener la estabilidad económica en la jubilación, especialmente entre quienes aún están lejos de retirarse.