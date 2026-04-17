De una exposición fotográfica en el hotel Thompson a las rutas de tapas en Madrid, entre los planes de Magas

Ya se empiezan a sentir los rayos de sol más intensos y las terrazas se vuelven a llenar poco a poco. Los días son más largos e invitan a extender los momentos mezclando cultura, gastronomía y ocio.

En esta sección, Magas selecciona planes para todos los públicos: desde opciones interiores hasta propuestas al aire libre para aprovechar el buen clima primaveral.

Un icono peruano

Pisco Sour. Cedidas

El reconocido restaurante Inti de Oro celebra sus 35 años regalando 4.200 Pisco Sour gratis durante todo el mes de abril. Es el grupo más longevo del país y el que ayudó a popularizar este icónico cóctel cuando todavía era bastante desconocido en España.

La oferta funciona así: los primeros 35 clientes con reserva confirmada que lo pidan, se lo llevan. ¡No hay más! En total, 35 copas x 4 restaurantes x 30 días, es decir, 4.200.

La receta tradicional del local lleva pisco peruano quebranta o acholado, lima fresca, un poco de jarabe de goma para lograr una textura sedosa, clara de huevo para conseguir una espuma perfecta y, como toque final, angostura y un diseño sobre la espuma.

¿Dónde? C. de Edgar Neville, 17 (Tetuán), 28020, Madrid.

C. de Ventura de la Vega, 12 (Cortes), 28014, Madrid.

C. de Ferraz, 37 (Moncloa-Aravaca), 28008, Madrid.

C. del Arte Figurativo, 16 (Villa de Vallecas), 28051, Madrid.

Volviendo al pasado

Soy Asurbanipal, la nueva exposición de CaixaForum Madrid —organizada con The British Museum— recorre la vida del último gran rey de Asiria (669-631 a.C.), una de las figuras más poderosas y enigmáticas de la Antigüedad.

Se han traído más de 150 objetos, como relieves, esculturas, marfiles y piezas de lujo, para representar la figura de este personaje guerrero, erudito y constructor de la mayor biblioteca cuneiforme de la historia.

La muestra explora el apogeo del imperio asirio a través de su poder militar, diplomacia y violencia, culminando en un legado cultural inmenso. Reivindica al rey olvidado que soñó con acumular todo el saber de su tiempo. Abierta hasta el 4 de octubre de 2026.

¿Dónde? Paseo del Prado, 36 (Madrid, Centro), 28014 Madrid.

Un mes de Mahou

Cartel de ruta de tapas, zona Bernabeu. Cedidas

La marca siempre ha mantenido un vínculo especial con Madrid, y por eso este abril propone una agenda pensada para disfrutar de la ciudad al aire libre. La iniciativa reúne planes que recorren algunos de sus barrios y espacios más emblemáticos, con propuestas que combinan gastronomía, música, diseño, deporte y arte urbano.

Entre las citas destacadas figura Mahou en Ruta – Valdemoro, que se celebra hasta el 19 de abril con tapas maridadas con su cerveza. También La Ruta de la Tapa de la Zona Bernabéu, del 16 al 19 de abril, con restaurantes participantes como Rubaiyat, Taberna La Mina, Bernabéu Market y Plaza Mahou.

La música tendrá su espacio con el Sound Isidro Vibra Mahou, que hasta el 20 de junio llevará conciertos a varias salas de la capital.

El deporte se suma a la programación con el Mini Open Tenis 3, el 25 de abril en Majadahonda.

El mes cerrará con Pinta Malasaña, el 26 de abril, cuando el barrio se transformará en un gran escaparate de arte urbano con más de 100 artistas y actividades paralelas.

Además, Mahou contará con un espacio propio en la Plaza del 2 de Mayo, donde el público podrá participar en distintas dinámicas y llevarse regalos de la marca.

¿Dónde? Diferentes puntos de la ciudad de Madrid.

Emociones en imágenes

El artista junto a su exposicion. Ángel Jiro Cedidas

El Hotel Thompson Madrid acoge la nueva exposición fotográfica Colisión, del creativo y fotógrafo Álvaro Gracia. El proyecto explora la fragilidad de los vínculos afectivos a través de una mirada íntima y profundamente emocional.

Las imágenes giran en torno al amor, el deseo y la pérdida, tejiendo una narrativa que oscila entre atracción y rechazo, conexión y desconexión. Las flores funcionan como metáfora central de los estados emocionales, reflejando su belleza efímera, transformación y deterioro.

Se puede visitar hasta el 4 de mayo, convirtiéndose en una cita imprescindible para descubrir el lenguaje visual simbólico e introspectivo de este artista de la moda y el arte contemporáneo.

¿Dónde? Plaza del Carmen (Centro), 28013 Madrid.

Exposición de esculturas

Fuego y Flores, el pop-up temporal de la artista turca Leyla Borovali en Madrid, presenta piezas que evocan la belleza de lo floral sujeta al proceso destructivo-creativo del horno.

Su práctica convierte tradiciones textiles mediterráneas en superficies escultóricas de barro y esmalte, explorando memoria cultural, identidad y transformación material a través del fuego.

Con un enfoque único, fusiona técnicas ancestrales con cerámica contemporánea de gran impacto escultórico.

Tras su paso por diferentes exposiciones internacionales en galerías de Estambul, Londres y ferias como Frieze o Art Basel, llega a la capital madrileña, donde se puede visitar hasta el 23 de abril.

¿Dónde? Calle Hermanos Álvarez Quintero, 6 (Centro), 28004 Madrid.

Una apertura gastronómica

El escaparate de la nueva tienda de La Mallorquina. Cedidas

La reconocida pastelería La Mallorquina abre su quinto local al norte de Madrid, en Chamartín, sumándose a los de Puerta del Sol, Velázquez, Quevedo y Narváez.

El nuevo espacio mantiene los clásicos dulces artesanales como napolitanas, palmeras, suizos, trufas de chocolate y tartas, elaborados diariamente en su obrador con materias primas de máxima calidad.

Esta apertura amplía la oferta con una propuesta salada que incluye ensaladas ligeras, sándwiches variados, cremas de temporada y tortillas al momento, tanto para consumir allí como para llevar.

El local cuenta con un salón acogedor con mesas bajas y luz natural, ideal para desayunos, medias mañanas o meriendas. Además, incorpora click & collect (pedidos online para recogida el mismo día) y servicio de catering para eventos y oficinas.

¿Dónde? C. de Carlos Maurrás, 7 (Chamartín), 28036 Madrid.