Es oficial: la nueva normativa que multa con 750 € a los propietarios que tiendan la ropa en el balcón

Desde que existe el uso de la razón, tender la ropa mirando a la calle es una de las prácticas más populares en España, especialmente cuando llega el buen tiempo y en apenas unas horas la colada queda completamente seca sin necesidad de ocupar espacio dentro de casa.

Durante décadas, esta imagen ha formado parte del paisaje urbano de pueblos y ciudades, con balcones llenos de sábanas, camisetas o toallas que ondean al sol. Para muchos, no solo es una cuestión práctica, sino también una estampa cotidiana que forma parte de la identidad visual de los barrios.

Sin embargo, lo que siempre ha sido normal vuelve a estar en el punto de mira. Aunque la costumbre sigue siendo bien vista por la mayoría de ciudadanos, ahora surge una nueva pregunta: ¿Al ayuntamiento le parece igual de aceptable? Cuando la respuesta es negativa, la consecuencia puede ser una sanción económica que en algunos casos alcanza los 750 euros.

El Ayuntamiento de Torremolinos, el origen del debate actual

La prohibición de tender ropa en fachadas visibles desde la calle existe en grandes ciudades como Barcelona desde al menos 1999. Estas normas, reguladas por ordenanzas municipales de civismo y convivencia, buscan proteger la estética, el orden visual y la imagen turística.

27 años después, esta normativa ha vuelto a ser tendencia. Ha sido el Ayuntamiento de Torremolinos uno de los últimos en implementar esta medida, lo que ha reavivado un debate que parecía dormido.

La polémica está servida en la localidad malagueña, donde la ropa recién lavada y tendida al sol ha pasado de ser algo cotidiano a convertirse en motivo de discusión vecinal y normativa municipal. La ordenanza, recién aprobada, plantea limitar la visibilidad de la colada desde la calle con el objetivo de mejorar la imagen urbana.

El argumento principal de la administración local gira en torno a la estética. Según defienden, los balcones con ropa tendida generan una imagen desordenada que no encaja con la idea de ciudad cuidada, especialmente en un municipio con fuerte atractivo turístico.

Esta visión, sin embargo, no es compartida por todos, ya que muchos vecinos consideran que se trata de una práctica normal que no debería ser sancionada.

La división de opiniones es evidente. Mientras algunos apoyan la medida al considerar que mejora la apariencia del entorno, otros creen que se trata de una restricción innecesaria sobre una actividad doméstica básica. Hay quien sostiene que no afecta en absoluto ver ropa tendida, frente a quienes opinan que sí perjudica la imagen del municipio.

Una normativa muy antigua

Más allá del caso concreto de Torremolinos, lo cierto es que esta situación no es nueva. En distintas ciudades españolas se han ido aplicando, con mayor o menor rigor, ordenanzas municipales que limitan el uso visible de balcones y fachadas.

Lo que cambia ahora es la intensidad con la que se están recordando y aplicando estas normas, lo que ha sorprendido a muchos ciudadanos que desconocían su existencia.

En España no existe una ley estatal que prohíba tender ropa en balcones o ventanas. La regulación depende de las ordenanzas municipales, de la normativa autonómica y también de las reglas internas de cada comunidad de propietarios.

Esto implica que lo que está permitido en una ciudad puede estar restringido en otra, generando cierta confusión entre los vecinos.

Las ordenanzas municipales suelen centrarse en el uso de las fachadas y en evitar comportamientos que puedan afectar al entorno urbano. En este sentido, no solo se limita tender ropa visible desde la calle, sino también sacudir alfombras, tirar agua o residuos por las ventanas o realizar acciones que puedan generar molestias o suciedad en la vía pública.

Uno de los puntos que más inquieta es el importe de las sanciones. En algunos municipios, tender ropa hacia la calle puede considerarse una infracción que conlleva multas de hasta 750 euros. La cuantía depende de varios factores, como la gravedad de la infracción, la reincidencia o el impacto que tenga sobre el entorno.

Las autoridades pueden actuar a raíz de denuncias vecinales, inspecciones o avisos previos que no hayan sido atendidos. En estos casos, lo que comienza como una simple advertencia puede acabar en sanción si no se corrige la conducta.

Además, aunque no exista una prohibición municipal, los vecinos pueden acordar normas internas sobre el uso de balcones y espacios visibles. Estas reglas pueden limitar o incluso prohibir tender ropa en determinadas zonas del edificio.

Cuando estas normas están recogidas en los estatutos o se aprueban en junta, su cumplimiento es obligatorio. Si un vecino no las respeta, la comunidad puede exigir la retirada de la ropa e incluso emprender acciones legales si la situación persiste.

En cambio, tender la ropa en patios interiores o zonas no visibles desde la calle sigue estando permitido en la mayoría de los casos. De hecho, muchas viviendas ya cuentan con espacios específicos para ello, lo que evita conflictos y sanciones.