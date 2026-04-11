Dianny, propietaria venezolana con 19 habitaciones de alquiler en España: "Gano entre 1.700 y 2.100 € mensuales por piso"

Dianny es una mujer que decidió dar el salto y mudarse a España desde Venezuela al comprobar que la inseguridad y la inestabilidad en su país le impedían avanzar, tanto a ella como a su hija. Antes de dar ese paso, ya había tenido sus primeras experiencias en el sector inmobiliario, donde logró invertir en la compra y venta de varias viviendas.

Sin embargo, su verdadera transformación no llegó hasta empezar de cero en España, sin apenas ahorros y sin una red de apoyo como sí podía tener en su país de origen. Una realidad que a su llegada fue muy distinta a la que había vivido como pequeña inversora en su país.

Con menos de 3.000 euros y sin trabajo ni residencia, tuvo que instalarse en una habitación alquilada en España. "Alquilé una habitación para mí y al mes siguiente otra en el mismo piso para mi hija", recuerda en el pódcast de Libertad Inmobiliaria.

Durante meses, la hostelería fue su única vía para salir adelante, en una etapa marcada por la incertidumbre pero también por el aprendizaje constante, como ella misma cuenta. Fue precisamente viviendo en ese tipo de alquiler donde empezó a entender el potencial real del modelo por habitaciones, una estrategia que años después se convertiría en la base de su actual negocio inmobiliario en España.

Con el tiempo, su situación laboral mejoró hasta gestionar el restaurante en el que trabajaba y posteriormente, dar el salto al emprendimiento. Fue entonces cuando convenció a su pareja —funcionario, pero sin conocimientos sobre inversión inmobiliaria ni una buena gestión de sus finanzas en ese momento— de analizar juntos su situación económica.

De vivir en 1 habitación a alquilar 19 habitaciones

A partir de ahí, fue Dianny quien le introdujo en este mundo y ambos comenzaron a formarse desde cero, sentando las bases de una estrategia clara para invertir en el sector inmobiliario. "Lo primero fue ver nuestras finanzas y nos dimos cuenta de que estábamos fatal", explica.

A partir de ahí, tomaron decisiones clave para sanear su perfil financiero y poder acceder a financiación. "Mi marido empezó vendiendo su Mustang y desde ahí empezamos a mirar pisos y en ese mismo mes ya estábamos cerrando dos operaciones simultáneas", recuerda. Antes de dar ese paso, eso sí, se centraron en eliminar deudas pendientes y ordenar sus cuentas, un movimiento que resultó determinante para poder avanzar en el sector inmobiliario.

Inmuebles con potencial

La clave de su estrategia no estaba en comprar cualquier vivienda, sino en identificar inmuebles con potencial de transformación. "Nuestro enfoque era buscar pisos con un mínimo de cuatro habitaciones y si había posibilidad de conseguir otra y dos baños o poder ponérselos", señala.

Una de las operaciones más representativas ilustra bien este modelo. Se trataba de un piso con tres habitaciones y dos salones. Tras la reforma, lograron convertirlo en seis habitaciones y añadir un baño adicional. El resultado fue una vivienda comprada por 88.000 euros que ahora genera unos ingresos mensuales de 2.100 euros.

En otra de las inversiones, adquirieron un inmueble por 75.500 euros que, tras la adaptación, ofrece cinco habitaciones y dos baños. "Percibimos alquileres mensuales por 1.700 euros", detalla. Esto se traduce en una renta anual de 20.400 euros y una rentabilidad bruta superior al 20%.

"Nosotros vamos 100% por habitaciones en modo tradicional", resume. A diferencia de otros modelos más polémicos, como el alquiler turístico o el subarriendo, su enfoque se basa en contratos convencionales, pero optimizando al máximo la distribución del espacio.

Una estrategia de inversión en el sector inmobiliario que exige una buena planificación inicial y cierta inversión en reformas, pero que, como demuestra Dianny, permite alcanzar rentabilidades muy por encima de la media del mercado. Algo a lo que se añade un menor riesgo, ya que la posible vacante de una habitación no impacta de forma tan significativa como en un alquiler tradicional completo.