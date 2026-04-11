Confirmado por la ley: el trabajador debe tener 12 horas de descanso al día más 36 horas a la semana

El presidente del Gobierno junto a la vicepresidenta y ministra de Trabajo en el Congreso. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El Tribunal Supremo ha confirmado que el descanso diario de 12 horas y el descanso semanal de 36 horas son derechos independientes y no pueden solaparse. Las empresas deben garantizar que ambos descansos se disfruten por separado, lo que supone al menos 48 horas consecutivas de descanso cuando coinciden ambos periodos. Esta sentencia obliga a revisar horarios y calendarios laborales, especialmente en sectores con turnos rotativos o trabajo en fines de semana. Los trabajadores pueden reclamar si no se respetan estos descansos, primero ante la empresa y, si persiste la situación, ante la Inspección de Trabajo.

El descanso laboral vuelve a ser tema de debate tras una sentencia publicada por el Tribunal Supremo acerca de una práctica muy habitual en las empresas.

La ley confirma que no se puede solapar el descanso semanal de un trabajador con el descanso diario obligatorio del mismo, que equivalen a 12 horas entre jornadas.

Una confirmación que obliga a muchas empresas a revisar los horarios de sus empleados, así como los calendarios laborales establecidos.

El fallo tiene consecuencias directas en la organización de turnos y en el tiempo real de descanso del que disponen miles de empleados en España.

El objetivo es dejar claro que el descanso no es negociable ni acumulable a conveniencia de la empresa, sino un derecho fundamental diseñado para proteger la salud, la seguridad y la calidad de vida de los trabajadores.

Descansos distintos

La legislación laboral reconoce dos tipos de descanso obligatorios.

El descanso semanal , con carácter general de 36 horas ininterrumpidas, equivalente a día y medio.

, con carácter general de 36 horas ininterrumpidas, equivalente a día y medio. El descanso diario, que establece un mínimo de 12 horas entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente.

El problema surge cuando algunas empresas computan ambos como si fueran uno solo. Es decir, incluyen las 12 horas de descanso diario dentro de las 36 horas del descanso semanal. Y ahí es donde el Tribunal Supremo ha sido tajante.

Según la sentencia, ambos descansos son derechos "autónomos y diferenciados", por lo que no pueden solaparse.

El trabajador debe disfrutar primero de sus 12 horas entre jornadas y, además, de su descanso semanal completo, lo que implica que el descanso total no debería ser de 36 horas, sino de al menos 48 horas consecutivas cuando coinciden ambos periodos.

Trabajar varios fines de semana

La resolución parte de la impugnación de un caso concreto en el que un trabajador encadenaba fines de semana consecutivos. En ese esquema, el descanso entre jornadas de 12 horas se absorbía dentro del descanso semanal.

"Esto es ilegal", viene a concluir el alto tribunal, apoyándose además en la normativa comunitaria establecida por la Unión Europea en materia de tiempo de trabajo.

El caso evidenció una situación frecuente que sufren muchos trabajadores en el que, aunque sobre el papel se cumplían las 36 horas de descanso semanal, en realidad se perdía parte de su derecho al descanso efectivo.

De hecho, en el supuesto analizado, el empleado disponía de 48 horas de descanso, pero entre una semana y otra solo transcurrían 43 horas. Si se añadían las 12 horas obligatorias entre jornadas, el total debía alcanzar las 60 horas, algo que no se respetaba.

El Tribunal Supremo concluyó que integrar ambos descansos "vacía de contenido" el derecho del trabajador, reduciendo de facto su tiempo de recuperación.

Cómo actuar

Esta sentencia marca un antes y un después. A partir de ahora, las empresas deben garantizar que el descanso semanal y el diario se disfruten por separado, sin superposiciones.

Para los trabajadores, esto significa más tiempo real de descanso y una mayor protección frente a calendarios abusivos, especialmente en sectores con turnos rotativos o trabajo en fines de semana.

#descanso##trabajo ♬ sonido original - Un Tío Legal @laboral_tips 🚨 TRIBUNAL SUPREMO: tu descanso NO se puede recortar Nueva sentencia clave 👇 👉 Las empresas están obligadas a sumar las 12 horas de descanso diario al descanso semanal 👉 No pueden “meterlo dentro” ni solaparlo 💥 ¿Qué significa esto? ✔️ El descanso diario (12h) y el semanal (mín. 36h) son derechos distintos ✔️ Se tienen que respetar por separado ✔️ Y además… SE SUMAN 👉 Resultado: más descanso real para el trabajador ⏱️ Ejemplo claro: No vale con darte “2 días libres” sin más… 👉 Hay que contar las horas reales entre salida y entrada ⸻ ⚠️ Traducción fácil: 👉 Tienes derecho a: ✔️ 36h de descanso semanal ✔️ + 12h entre jornadas ✔️ 👉 48h seguidas mínimo (o más si tu convenio mejora) ⸻ 🚫 Si tu empresa no lo respeta… 👉 Podrías estar ante una vulneración de derechos laborales # #horario

También abre la puerta a reclamar en caso de incumplimiento. Si un empleado detecta que su descanso no se está respetando correctamente, puede actuar.

El primer paso recomendable es comunicarlo a la empresa, preferiblemente por escrito, dejando constancia. En muchos casos, se trata de errores en la planificación que pueden corregirse internamente.

Si no hay respuesta o la situación persiste, el siguiente paso es acudir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que puede intervenir y exigir el cumplimiento de la normativa.

Además, esta doctrina del Tribunal Supremo puede servir de base para reclamaciones individuales o colectivas, especialmente en sectores donde esta práctica estaba extendida.