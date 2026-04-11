Las cocineras coinciden: "El guiso más rico con garbanzos de bote no se hace con caldo, se mejora con puré de verduras"

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Aunque los guisos de legumbres suelen asociarse a largas horas de cocción y recetas tradicionales, lo cierto es que existen versiones mucho más rápidas y repletas de sabor. Legumbres que en España siguen siendo las protagonistas en la mayoría de platos. De hecho, en España se consumen alrededor de 3 kilos de legumbres al año, siendo los garbanzos uno de los productos más habituales en la cocina.

La clave para conseguir un guiso de garbanzos rápido y delicioso, como ocurre con muchas elaboraciones caseras, está en aprovechar bien los ingredientes que ya tenemos preparados en casa. En este contexto, la cocinera Paula Monreal, conocida por compartir sus recetas en redes sociales, sorprendía hace unos meses con una propuesta de guiso de garbanzos tan práctica como sabrosa.

Un guiso de garbanzos de bote listo en apenas 15 minutos. Y todo gracias a un ingrediente poco habitual que marca la diferencia: el puré de verduras.

"¿Tienes crema de verduras en la nevera? Pues tienes un guiso de garbanzos en solo 15 minutos. Alucinas con lo rico que está", asegura la cocinera, dejando claro que el secreto es reutilizar esa preparación que muchas veces puede sobrarnos en casa.

Lejos del clásico caldo o sofrito más elaborado, Paula Monreal apuesta por sustituir la base tradicional por una crema de verduras. Este cambio no solo simplifica el proceso, sino que transforma por completo el resultado final. El guiso gana en cremosidad, intensidad de sabor y también en valor nutricional, al incorporar una mayor cantidad de verduras.

El proceso, además, es especialmente sencillo. Todo comienza con un sofrito sin complicaciones: "Salteamos una chalota hasta que esté dorada, le ponemos pimentón dulce, removemos…", explica. A partir de ahí, llega el giro clave de la receta: "Le echamos 1 litro de crema de verduras, 400 gr de garbanzos cocidos y sal".

En apenas unos minutos, el plato empieza a tomar forma. "Dejamos hervir 8 minutos", señala, antes de añadir el toque final que eleva el guiso: los gambones. "Por último los gambones limpios, dejamos que hierva 2 minutos más y nuestro guiso está listo".

Ingredientes Ingredientes de guiso de garbanzos con puré Garbanzos cocidos, 400 g

Gambones (también se puede usar sepia, pescado o pollo), 200 g

Crema de verduras, 1 litro

Chalota, 1 unidad

Pimentón dulce, 1 cucharada

Aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas

Sal al gusto Paso 1 Primero, pica finamente la chalota (o la cebolla) y sofríela en una cazuela con el aceite de oliva virgen extra hasta que esté bien dorada y empiece a soltar todo su aroma. Paso 2 A continuación, añade el pimentón dulce y remueve rápidamente para que no se queme, integrándolo bien con el sofrito. Paso 3 Seguidamente, incorpora la crema de verduras junto con los garbanzos cocidos y una pizca de sal al gusto. Mezcla bien todos los ingredientes y deja que el conjunto hierva durante unos 8 minutos para que los sabores se integren. Paso 4 Pasado ese tiempo, añade los gambones previamente pelados y limpios (o la proteína que prefieras) y deja que cueza todo junto durante 2 minutos más, lo justo para que se cocinen sin perder su textura. Paso 5 Si notas que el guiso queda demasiado espeso, puedes añadir un poco de agua para aligerarlo y conseguir una textura más ligera y agradable. Paso 6 Por último, retira del fuego y, si lo deseas, decora con un poco de cilantro fresco antes de servir.

Más allá de la rapidez, la cocinera también pone el foco en la textura, un aspecto fundamental para que el resultado sea equilibrado. "Tengo que decir que para este guiso, lo ideal es que la crema de verduras esté un poco líquida", advierte.

Por eso, recomienda ajustar la consistencia según preferencias: "Te aconsejo que a tu crema le añadas un poco de agua para que no te quede tan espeso el guiso".

Un toque de cilantro para elevar la receta

El resultado es un plato completo, delicioso y muy versátil, perfecto tanto para una comida rápida entre semana como para aprovechar restos de forma inteligente. Además, el toque final que recomienda la cocinera aporta más frescura al plato: "Para terminar podemos decorarlo con cilantro y ya tenemos nuestro guiso rico".

Un toque diferenciador al que ya se han apuntado otras cocineras como es el caso de Carmen Butrón de Cocina con Carmen, quien también en uno de sus videos proponía una receta de un potaje de vigilia con garbanzos combinando puré de verduras y rebajado con agua.

Recetas con las que estas cocineras demuestran que la cocina casera no tiene por qué ser complicada ni lenta. Y es que a veces, basta con cambiar un solo elemento —como esa crema de verduras olvidada en la nevera— para reinventar un clásico y adaptarlo al ritmo actual sin perder su esencia.