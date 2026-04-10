Es oficial: los españoles que tengan perro podrán recibir una ayuda de 100 €, si viven en esta comunidad autónoma

En España el plazo para ponerse al día con Hacienda daba comienzo este 8 de abril. Un momento en el que como cada año, millones de contribuyentes aprovechan para consultar su borrador de la declaración de la Renta, revisándolo al detalle y preparando su confirmación.

Es justo en este punto cuando surge la gran pregunta: si la declaración saldrá a pagar o a devolver. Un momento clave también para revisar posibles deducciones que pueden reducir el resultado final y hacer la campaña mucho más llevadera.

Y es que, aunque muchos contribuyentes optan por confirmar el borrador sin cambios, lo cierto es que existen beneficios fiscales que pasan a menudo desapercibidos cada año. Desde deducciones autonómicas hasta gastos concretos que se pueden incluir. Entre ellas, hay una especialmente llamativa para quienes tienen perros, gatos u otras mascotas en Andalucía.

Se trata de una medida reciente publicada en el Boletín Oficial del Estado que introduce, por primera vez, un incentivo fiscal vinculado directamente al cuidado de las mascotas. En concreto, permite a los contribuyentes deducirse parte de los gastos veterinarios en la declaración de la Renta, con un límite que puede alcanzar los 100 euros anuales.

Esta deducción, impulsada por la Junta de Andalucía, busca aliviar el impacto económico que supone el cuidado de perros, gatos y otros animales de compañía. Un gasto que, en los últimos años, no ha dejado de aumentar debido al encarecimiento de consultas, tratamientos y servicios clínicos.

A diferencia de otras ayudas, no se trata de un ingreso directo ni de una subvención. En este caso, el beneficio se aplica como una reducción en la cuota autonómica del IRPF, lo que significa que el ahorro se refleja directamente en el resultado de la declaración. El objetivo, según la administración autonómica, es compensar parte de ese gasto sin alterar de forma significativa la recaudación.

Además, esta medida tiene carácter retroactivo, por lo que ya puede aplicarse en la campaña actual de la Renta correspondiente a 2025. Los contribuyentes podrán deducirse el 30% de los gastos veterinarios realizados, aunque con un tope máximo de 100 euros por declaración, independientemente del número de mascotas o del gasto total asumido.

Gastos de atención sanitaria

Eso sí, no todos los desembolsos entran dentro de esta deducción. La normativa establece que serán válidos aquellos gastos relacionados con la atención sanitaria del animal, como consultas veterinarias, pruebas diagnósticas, vacunas, tratamientos prescritos, intervenciones quirúrgicas o servicios preventivos, siempre que estén debidamente justificados.

También hay condiciones importantes a tener en cuenta. Solo podrán beneficiarse quienes tengan su residencia fiscal en Andalucía y cuenten con facturas oficiales emitidas por profesionales autorizados, donde figuren todos los datos necesarios, como el NIF del centro o el detalle del servicio.

Otro aspecto clave es el origen del animal. Si la mascota ha sido adquirida, la deducción solo podrá aplicarse en el primer ejercicio fiscal tras la compra. En cambio, si se trata de una adopción, el beneficio se podrá extender durante tres años. En el caso de los perros de asistencia, no existe límite temporal.

Por último, esta ventaja fiscal está sujeta a determinados límites de ingresos. La base imponible no podrá superar los 80.000 euros en declaraciones individuales ni los 100.000 euros en el caso de las conjuntas, un requisito que delimita qué contribuyentes podrán acceder a este ahorro.

Murcia también permite la deducción

No solo Andalucía ha incorporado este tipo de ventajas fiscales. En la Región de Murcia, los contribuyentes también pueden beneficiarse de una deducción vinculada al cuidado de sus mascotas en la declaración de la Renta.

En este caso, se contempla una deducción del 30% de los gastos veterinarios en animales domésticos, con un límite máximo también de 100 euros, siempre que se cumplan los requisitos de renta establecidos por la comunidad autónoma. Un incentivo similar que busca aliviar el coste del cuidado animal y que pronto podría empezar a ganar peso también en el resto de regiones.