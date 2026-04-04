Ya es oficial: Hacienda confirma que quienes cobren entre 22.000 y 35.000 euros pagarán más en la Renta

Un año más se acerca uno de los momentos clave en materia fiscal en España, con el inicio de la campaña de la declaración de la Renta, en la que los contribuyentes tienen que rendir cuentas con Hacienda con respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

En el presente año, la declaración correspondiente al ejercicio 2025 dará comienzo el próximo miércoles 8 de abril y se extenderá hasta el martes 30 de junio. Hacienda ha confirmado que aquellos contribuyentes que cobren entre 22.000 y 35.000 euros anuales tendrán que pagar más.

Todo ello se debe a una serie de cambios en el Reglamento del IRPF que se aprobaron en el año 2022 a través del Real Decreto 1039/2022, los cuales tenían por objetivo ajustar las retenciones aplicables en determinados tramos salariales a partir del 1 de enero de 2023.

Como consecuencia de estos ajustes, muchos trabajadores comenzaron a percibir un mayor importe neto en sus nóminas en los años 2023 y 2024, todo ello por una reducción de las retenciones aplicadas.

Esto supuso que cobrasen cada mes un salario superior, pero no porque pagasen menos impuestos, sino porque se les retenía un menor porcentaje de su sueldo de forma anticipada. Lo que en su momento podía ser considerado una ventaja, ahora se torna en un inconveniente.

Y es que aquellos contribuyentes que han tenido unas retenciones más bajas durante el año, se podrán encontrar con que ahora tendrán que pagar a Hacienda la diferencia entre lo pagado y lo que les correspondía pagar en función de su renta anual real.

No afecta por igual a todos

Es importante saber que esta situación no afecta de la misma manera a todos los contribuyentes, ya que depende de distintos factores como el salario, el número de pagadores, la retención aplicada por la empresa, las circunstancias personales y familiares, etcétera.

Lo que sí se puede afirmar es que, cuanto menor sea el salario y mayores sean estas cargas, menor retención se habrá aplicado y, por tanto, mayor puede ser la cantidad que habrá que pagar a Hacienda.

Sin embargo, si el salario se encuentra cerca de los 35.000 euros y disminuyen las cargas familiares, la retención suele ser de un porcentaje mayor, y de esta manera la cantidad a pagar a Hacienda en la declaración de la Renta será inferior.

Todo ello tiene que ver con un ajuste contable, de manera que lo que no se haya pagado mensualmente a través de retenciones, se regulariza a través de la declaración anual de la Renta.

Es por este motivo por el que muchos expertos insisten en recomendar a los trabajadores que revisen su tipo de retención y que incluso soliciten a la empresa una mayor retención en la nómina, de manera que puedan evitar sorpresas económicas.

Cómo ahorrar en la Renta

Existen una serie de acciones que se pueden llevar a cabo para poder realizar ajustes fiscales a nivel personal y conseguir un ahorro en la declaración de la Renta. Las vías para lograrlo son varias, y en función de la situación patrimonial y personal de cada contribuyente, el ahorro puede llegar a alcanzar varios miles de euros. Repasamos algunas de ellas:

Donaciones a ONG y asociaciones

La Agencia Tributaria determina que los ciudadanos españoles pueden deducirse el 80% de los primeros 250 euros que hayan donado a entidades recogidas en la ley 49/2002. El exceso sobre 250 euros se deduce al 40%, y si se dona la misma cantidad durante tres años por importe igual o superior, el exceso sube al 45%.

Si además, la donación se destina a "actividades prioritarias de mecenazgo", los porcentajes suben. En todo caso, un contribuyente que done con asiduidad 250 euros a este tipo de asociaciones puede conseguir un ahorro potencial de hasta 200 euros en su renta.

Las cuotas y aportaciones a partidos políticos también dan derecho a una deducción del 20%, con una base máxima de 600 euros al año.

Planes de pensiones

La contribución a un plan de pensiones es una medida muy conocida para complementar la jubilación, aunque tiene ciertos límites. Es posible combinar varios instrumentos para planificar el ahorro a largo plazo.

Las aportaciones permiten reducir la base imponible del IRPF, que se mantienen los límites vigentes de hasta 1.500 euros al año en planes de pensiones individuales, y hasta 8.500 euros adicionales en aportaciones empresariales o planes de empleo, pudiendo alcanzar un máximo conjunto de 10.000 euros.

Igualmente, si la pareja del contribuyente obtiene rendimientos bajos del trabajo o actividades económicas, se pueden realizar aportaciones a su plan de pensiones y beneficiarse de una reducción fiscal adicional, con un límite de hasta 1.000 euros anuales, siempre que se cumplan los requisitos legales exigidos.

Adquisición de un coche eléctrico

Los contribuyentes que adquieran un vehículo eléctrico pueden beneficiarse de esta compra en su próxima declaración de la Renta. Las deducciones estatales por movilidad eléctrica, junto a las ayudas autonómicas y programas como el Plan MOVES III, permiten conseguir ahorros fiscales de relevancia.

La deducción en este caso se practica en el ejercicio en el que se matricula el vehículo y asciende al 15% del precio de adquisición una vez descontadas subvenciones, con una base máxima de 20.000 euros.

Si no se ha pagado la totalidad del vehículo, se puede deducir por las cantidades entregadas en un determinado plazo, cuando las cantidades alcancen el 25% del valor de compra del vehículo, y el resto de cantidades y adquisición se haga dentro de los plazos marcados por la normativa.