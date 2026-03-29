Yaya Julia, cocinera: "Para una tortilla jugosa corto la cebolla y la patata muy pequeña y, cuando están pochadas, las aplasto"

Yaya Julia, cocinera y su secreto para una tortilla de patatas perfecta.

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En la cocina de Julia Chaves no hay básculas digitales ni técnicas de vanguardia. Hay cuchara de palo, sartenes de siempre y una memoria llena de gestos aprendidos mirando.

A sus 86 años, esta abuela manchega afincada en Barcelona se ha convertido, sin proponérselo, en un pequeño fenómeno en redes sociales.

En Instagram la conocen como Yaya Julia. Allí, cerca de 60.000 seguidores observan cómo prepara platos de toda la vida, explica trucos y se ríe de sí misma. Empezó hace casi cuatro años, animada por su nieto, sin imaginar que su naturalidad conectaría con jóvenes y mayores.

"Yo no soy experta", insiste. "Hago cosas sencillas, las que hemos comido siempre en el pueblo". Esa sencillez es precisamente lo que ha conquistado a quienes buscan sabores reconocibles y consejos sin artificios.

De niña y adolescente, durante las temporadas de cosecha, su familia pasaba largas jornadas trabajando fuera de casa. Ella se quedaba al frente de los fogones. "Tenía que hacer la comida para mis hermanos. Copiaba lo que hacía mi madre y así fui aprendiendo", recuerda.

Aquella obligación terminó convirtiéndose en vocación. Sin escuelas ni libros, su formación fue la observación y la repetición. Probar, rectificar y volver a intentar. Una escuela transmitida de madre a hija, de abuela a nieta.

La tortilla de patatas perfecta

Entre todos los platos que prepara, hay uno que despierta debates encendidos en cualquier mesa española: la tortilla de patatas. Con cebolla o sin cebolla. Más hecha o jugosa. Cada familia tiene su versión.

Julia no es dogmática. "A veces la hago con cebolla y otras sin, pero me gusta más con cebolla", confiesa. Lo que sí tiene claro es el punto: "Procuro que quede jugosa, pero que no chorree el huevo".

Su método empieza por lavar patatas y cebollas. "No sé si es bueno o malo, pero yo las lavo siempre", dice entre risas. Pela la cebolla, retira las capas exteriores y la pasa bajo el grifo antes de cortarla muy pequeña.

Las patatas también van en trozos pequeños. Todo junto a la sartén, a fuego moderado. "Lo pongo despacio, que se vaya haciendo". No busca dorar en exceso, sino pochar hasta que la patata esté blanda.

El gesto clave llega ahora. Con la cuchara de madera, Julia "picotea" la mezcla. Presiona y deshace ligeramente la patata para que se integre mejor con el huevo después. No la convierte en puré, pero sí la rompe lo justo para que la tortilla quede más ligada.

Cuando considera que está en su punto, retira la mezcla y la pasa a un colador. Debajo coloca un plato para recoger el aceite sobrante. "No lo tiro, que sirve para otra cosa", explica. Así evita que la tortilla quede pesada.

Después mezcla con los huevos batidos y cuaja con atención. Ni seca ni líquida. Para ella, el equilibrio es fundamental: jugosa por dentro, firme por fuera. Una tortilla pensada para compartir en familia.

La tortilla de la yaya Julia

La yaya Julia cocina sin miedo, con intuición y sentido común. Sus recetas no buscan impresionar, sino alimentar y reunir. Y un claro ejemplo es su tortilla de patatas.

Ingredientes Tortilla de patatas de la Yaya Julia 500 g de patatas blancas (2 -3 patatas)

6 huevos

1 cebolla grande

Sal al gusto

Aceite de oliva virgen Paso 1 Pelamos las patatas y las lavamos, las cortamos en láminas finitas. Paso 2 Les ponemos un poco de sal. Pelamos la cebolla y la picamos en cuadritos pequeños. Paso 3 Ponemos aceite de oliva en una sartén al fuego medio. Cuando esté caliente añadimos las patatas y la cebolla picada. Paso 4 Fríelas juntas, para que tomen el sabor de la cebolla, pero se pueden freír por separado y luego juntarlas. Paso 5 Bajamos un poco el fuego, para que las patatas no queden crujientes y se frían a fuego lento para que queden blanditas. Paso 6 Cuando estén fritas las escurrimos para quitar un poco de aceite. Paso 7 Batimos los huevos con una pizca de sal. Añadimos las patatas y cebolla frita y lo mezclamos bien. Paso 8 Ponemos un poco del aceite sobrante en una sartén antiadherente a fuego medio y añadimos la mezcla de huevos y patatas, dejamos que cuaje la tortilla por ese lado unos minutos, (alrededor de 5-6 minutos por cada lado). Paso 9 Le damos la vuelta con un plato y dejamos que se haga por el otro lado. Paso 10 El tiempo que tarde en cuajar dependerá de como nos guste, más o menos cuajada. Si la hacemos a fuego lento quedará cuajada por dentro y tardará más tiempo. Si la queremos más blandita, solo tenemos que subir el fuego para que cuaje rápido por fuera y lo de dentro quede más blando.

Esta carismática cocinera reivindica quey se transmite contando. La que, como su tortilla, se construye a base de pequeños gestos repetidos durante toda una vida.