La Unión Europea cambia las normas: los hogares en España podrán ahorrar hasta 200 euros al año en la luz
El plan incluye menos impuestos, tarifas más bajas y cambios de compañía en 24 horas para reducir la factura eléctrica.
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La Comisión Europea tiene como objetivo el refuerzo de la independencia energética en el continente, tratando de esta forma reducir la factura eléctrica de los ciudadanos comunitarios, más aún teniendo en cuenta el contexto actual en el que los precios de la energía no dejan de crecer por el conflicto bélico en Irán.
Desde Bruselas se ha decidido cambiar las normas y presentar un paquete energético con el que quieren que todos los hogares tengan acceso a una energía limpia, asequible y segura, asegurando que las facturas eléctricas se reducirán en hasta 200 euros al año en España.
En una actuación enfocada a abaratar el coste de la electricidad, la Comisión Europea ha decidido reducir los impuestos y cargos a este tipo de energía por parte de los Estados miembros, hasta el mínimo que permite la Unión Europea.
Fruto de estas medidas se podría reducir la factura de la electricidad en torno a un 14%, lo que supondría una reducción anual de los 200 euros anuales mencionados. Asimismo, la CE también ha decidido reducir las tarifas de red entre un 25% y un 33% del precio final, incentivando la producción local, el consumo flexible y las comunidades energéticas.
Medidas de la UE
La vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable para la Transición Limpia y Justa, Teresa Ribera, ha recalcado la importancia de apostar por energía limpia producida en la Unión Europea, dado que se trata de "la única solución para que la UE pueda romper el ciclo de la dependencia de los combustibles fósiles".
La importancia ha quedado aún más clara tras la situación que se vive en Irán y que ha llevado a un gran encarecimiento de dichos combustibles, llevando incluso a que se hayan adoptado medidas para reducir los costes de los carburantes en el bolsillo de los usuarios.
En este caso, el paquete energético impulsado desde Bruselas lleva asociadas una serie de medidas que benefician a los usuarios, como el cambio de proveedor. Según la CE, un usuario puede ahorrar hasta 152 euros anuales con solo cambiar de compañía y quiere que este cambio se pueda hacer en un plazo de 24 horas.
Además de facilitar este cambio de proveedor, la Comisión Europea obligará a las energéticas a recomendar tarifas más baratas, en una propuesta que trata de limitar el marketing agresivo y que se fomente la colocación de contadores inteligentes.
A todo ello se suman las ayudas para mejoras en la eficiencia energética de los hogares, donde se contemplan subvenciones específicas especialmente dirigidas a hogares vulnerables.
Consejos para reducir el consumo energético
El consumo energético en los hogares sigue siendo actualmente una de las principales preocupaciones de las familias en nuestro país. El encarecimiento del precio de la energía, sumado a un mayor uso de calefacción, iluminación y dispositivos electrónicos, hace que cualquier pequeño gesto puede ser clave para reducir la factura mensual.
La mejor manera de poder reducir el consumo en el hogar es apostar por seguir una serie de hábitos enfocados a la mejora de la eficiencia energética. Más allá de poner en marcha obras costosas de mejora, algunos pequeños gestos pueden ayudar a ahorrar dinero cada mes.
Algunas recomendaciones para poder ahorrar energía son las siguientes:
- Apuesta por la iluminación LED: la iluminación LED ha pasado a convertirse en un estándar de ahorro energético, ya que consume mucha menos energía que las bombillas tradicionales. Además, su vida útil es mucho mayor, lo que supone un ahorro tanto a corto como a largo plazo.
- Aprovecha la luz natural: aprovechar la luz del sol durante el día ayuda a reducir la necesidad de encender luz artificial, además de contribuir a mantener la vivienda más cálida durante los meses más fríos del año. Para maximizar este beneficio natural, conviene mantener las cortinas y persianas abiertas durante las horas de sol.
- Evita el consumo fantasma: muchos dispositivos siguen consumiendo energía pese a parecer apagados por el modo stand-by. Este es el caso de televisores, cargadores enchufados o pequeños electrodomésticos. Con solo desconectarlos se puede reducir ese consumo de energía, que a lo largo del año se puede traducir en un notable ahorro.
- Ajuste de temperatura y consumos innecesarios: mantener la temperatura apropiada a cada época del año es clave para no gastar energía de más. En invierno conviene no calentar en exceso la vivienda, mientras que en verano tampoco se debe enfriar demasiado. Los termostatos inteligentes ayudan a evitar consumos innecesarios.
- Mejora el aislamiento de la vivienda: en este caso supone tener que afrontar una inversión en el hogar. Con un buen aislamiento de puertas y ventanas se puede contribuir a reducir la pérdida de calor en invierno y a mantener el hogar más fresco en verano. Ahorrarás así dinero en el uso de la calefacción y el aire acondicionado.
- Electrodomésticos eficientes: los electrodomésticos con una alta clasificación energética reducen el gasto en electricidad y ofrecen un mejor rendimiento. Aunque puedan suponer una mayor inversión inicial, compensa con el ahorro a medio y largo plazo.
- Usa enchufes y regletas inteligentes: los enchufes programables o con interruptor permiten tener un mayor control sobre el consumo, evitando que los distintos dispositivos y aparatos se encuentren encendidos cuando no se usan.
Mantenimiento del sistema de calefacción: un mantenimiento apropiado de los sistemas de calefacción y climatización contribuirá a un funcionamiento más eficiente y seguro.