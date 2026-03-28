La Unión Europea cambia las normas: los hogares en España podrán ahorrar hasta 200 euros al año en la luz

La Comisión Europea tiene como objetivo el refuerzo de la independencia energética en el continente, tratando de esta forma reducir la factura eléctrica de los ciudadanos comunitarios, más aún teniendo en cuenta el contexto actual en el que los precios de la energía no dejan de crecer por el conflicto bélico en Irán.

Desde Bruselas se ha decidido cambiar las normas y presentar un paquete energético con el que quieren que todos los hogares tengan acceso a una energía limpia, asequible y segura, asegurando que las facturas eléctricas se reducirán en hasta 200 euros al año en España.

En una actuación enfocada a abaratar el coste de la electricidad, la Comisión Europea ha decidido reducir los impuestos y cargos a este tipo de energía por parte de los Estados miembros, hasta el mínimo que permite la Unión Europea.

Fruto de estas medidas se podría reducir la factura de la electricidad en torno a un 14%, lo que supondría una reducción anual de los 200 euros anuales mencionados. Asimismo, la CE también ha decidido reducir las tarifas de red entre un 25% y un 33% del precio final, incentivando la producción local, el consumo flexible y las comunidades energéticas.

Medidas de la UE

La vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable para la Transición Limpia y Justa, Teresa Ribera, ha recalcado la importancia de apostar por energía limpia producida en la Unión Europea, dado que se trata de "la única solución para que la UE pueda romper el ciclo de la dependencia de los combustibles fósiles".

La importancia ha quedado aún más clara tras la situación que se vive en Irán y que ha llevado a un gran encarecimiento de dichos combustibles, llevando incluso a que se hayan adoptado medidas para reducir los costes de los carburantes en el bolsillo de los usuarios.

En este caso, el paquete energético impulsado desde Bruselas lleva asociadas una serie de medidas que benefician a los usuarios, como el cambio de proveedor. Según la CE, un usuario puede ahorrar hasta 152 euros anuales con solo cambiar de compañía y quiere que este cambio se pueda hacer en un plazo de 24 horas.

Además de facilitar este cambio de proveedor, la Comisión Europea obligará a las energéticas a recomendar tarifas más baratas, en una propuesta que trata de limitar el marketing agresivo y que se fomente la colocación de contadores inteligentes.

A todo ello se suman las ayudas para mejoras en la eficiencia energética de los hogares, donde se contemplan subvenciones específicas especialmente dirigidas a hogares vulnerables.

Consejos para reducir el consumo energético

El consumo energético en los hogares sigue siendo actualmente una de las principales preocupaciones de las familias en nuestro país. El encarecimiento del precio de la energía, sumado a un mayor uso de calefacción, iluminación y dispositivos electrónicos, hace que cualquier pequeño gesto puede ser clave para reducir la factura mensual.

La mejor manera de poder reducir el consumo en el hogar es apostar por seguir una serie de hábitos enfocados a la mejora de la eficiencia energética. Más allá de poner en marcha obras costosas de mejora, algunos pequeños gestos pueden ayudar a ahorrar dinero cada mes.

Algunas recomendaciones para poder ahorrar energía son las siguientes: