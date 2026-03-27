Rosa, cocinera: "Para que las judías verdes estén más ricas, usa 125 g de jamón y rehógalas con media cebolla"

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Las judías verdes son uno de esos platos tradicionales que nunca fallan en la cocina española. Su sabor suave, su textura ligera y su gran versatilidad hacen que se puedan preparar de muchas maneras distintas, desde recetas sencillas hervidas hasta platos más completos con carne o salsa.

Además de ser fáciles de cocinar, destacan por su perfil nutricional. Son ricas en fibra, vitaminas y minerales, y tienen muy pocas calorías, lo que las convierte en un ingrediente muy habitual en dietas equilibradas.

Sin embargo, muchas personas coinciden en que las judías verdes pueden resultar algo aburridas si no se cocinan correctamente. Por eso, pequeños trucos en la preparación pueden marcar una gran diferencia en el resultado final.

Uno de esos trucos lo comparte Rosa, creadora del popular canal de cocina Rosa cocinera y madre, donde publica recetas caseras explicadas paso a paso para que cualquiera pueda prepararlas en casa sin complicaciones.

La cocinera propone una receta sencilla pero llena de sabor en la que combina judías verdes con jamón y tomate. Un plato de cocina tradicional que, según explica, mejora mucho si se sigue un pequeño consejo.

"Para que las judías verdes estén más ricas, usa jamón y rehógalas con cebolla", asegura Rosa, que apuesta por un sofrito suave como base para potenciar el sabor de la verdura.

Según explica, el secreto está en no limitarse a hervir las judías y servirlas directamente, sino darles un último paso en la sartén para que absorban todos los aromas del sofrito.

El truco de Rosa

En esta receta, el primer paso consiste en cocer las judías verdes en agua con sal hasta que queden tiernas, pero sin perder su textura.

Mientras tanto, se prepara un sofrito sencillo con cebolla y ajo en una sartén con aceite de oliva. Este paso es clave, ya que el sofrito aporta una base aromática que transforma completamente el plato.

Cuando la cebolla está bien pochada, se añaden los tacos de jamón, que se rehogan durante un par de minutos para que liberen su sabor.

A continuación se incorpora la salsa de tomate, que aporta un punto ligeramente dulce y ayuda a ligar todos los ingredientes.

Por último, se añaden las judías verdes cocidas y se mezclan durante unos minutos para que absorban el sabor del sofrito.

El resultado es un plato sencillo pero lleno de matices, perfecto tanto como primer plato como para acompañar carnes o pescados.

Una receta casera y fácil de preparar

La propuesta de Rosa forma parte del estilo de cocina que comparte en su canal, donde publica varias recetas cada semana basadas en ingredientes comunes y técnicas sencillas.

Su objetivo es mostrar que la cocina casera no tiene por qué ser complicada y que con pocos ingredientes se pueden preparar platos muy sabrosos.

Las judías verdes con jamón y tomate son un buen ejemplo de ello. Se trata de una receta rápida, económica y muy versátil que puede adaptarse fácilmente a cualquier menú semanal.

Además, es un plato ideal para aprovechar verduras frescas y preparar una comida saludable sin renunciar al sabor.