Rosa, cocinera: "Para que las judías verdes estén más ricas, usa 125 g de jamón y rehógalas con media cebolla"
Un pequeño truco en la sartén puede transformar unas simples judías verdes en un plato lleno de sabor y perfecto para cualquier comida.
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Las judías verdes son uno de esos platos tradicionales que nunca fallan en la cocina española. Su sabor suave, su textura ligera y su gran versatilidad hacen que se puedan preparar de muchas maneras distintas, desde recetas sencillas hervidas hasta platos más completos con carne o salsa.
Además de ser fáciles de cocinar, destacan por su perfil nutricional. Son ricas en fibra, vitaminas y minerales, y tienen muy pocas calorías, lo que las convierte en un ingrediente muy habitual en dietas equilibradas.
Sin embargo, muchas personas coinciden en que las judías verdes pueden resultar algo aburridas si no se cocinan correctamente. Por eso, pequeños trucos en la preparación pueden marcar una gran diferencia en el resultado final.
Uno de esos trucos lo comparte Rosa, creadora del popular canal de cocina Rosa cocinera y madre, donde publica recetas caseras explicadas paso a paso para que cualquiera pueda prepararlas en casa sin complicaciones.
La cocinera propone una receta sencilla pero llena de sabor en la que combina judías verdes con jamón y tomate. Un plato de cocina tradicional que, según explica, mejora mucho si se sigue un pequeño consejo.
"Para que las judías verdes estén más ricas, usa jamón y rehógalas con cebolla", asegura Rosa, que apuesta por un sofrito suave como base para potenciar el sabor de la verdura.
Según explica, el secreto está en no limitarse a hervir las judías y servirlas directamente, sino darles un último paso en la sartén para que absorban todos los aromas del sofrito.
El truco de Rosa
En esta receta, el primer paso consiste en cocer las judías verdes en agua con sal hasta que queden tiernas, pero sin perder su textura.
Mientras tanto, se prepara un sofrito sencillo con cebolla y ajo en una sartén con aceite de oliva. Este paso es clave, ya que el sofrito aporta una base aromática que transforma completamente el plato.
Cuando la cebolla está bien pochada, se añaden los tacos de jamón, que se rehogan durante un par de minutos para que liberen su sabor.
A continuación se incorpora la salsa de tomate, que aporta un punto ligeramente dulce y ayuda a ligar todos los ingredientes.
Por último, se añaden las judías verdes cocidas y se mezclan durante unos minutos para que absorban el sabor del sofrito.
El resultado es un plato sencillo pero lleno de matices, perfecto tanto como primer plato como para acompañar carnes o pescados.
Una receta casera y fácil de preparar
La propuesta de Rosa forma parte del estilo de cocina que comparte en su canal, donde publica varias recetas cada semana basadas en ingredientes comunes y técnicas sencillas.
Su objetivo es mostrar que la cocina casera no tiene por qué ser complicada y que con pocos ingredientes se pueden preparar platos muy sabrosos.
Las judías verdes con jamón y tomate son un buen ejemplo de ello. Se trata de una receta rápida, económica y muy versátil que puede adaptarse fácilmente a cualquier menú semanal.
Además, es un plato ideal para aprovechar verduras frescas y preparar una comida saludable sin renunciar al sabor.
Ingredientes de las judías verdes con jamón rehogadas con cebolla
- 1 kg de judías verdes (preferiblemente planas)
- 125 g de jamón en tacos
- 400 g de salsa de tomate
- Media cebolla
- 2 dientes de ajo
- Sal
- Aceite de oliva
Paso 1
Pon una cazuela con abundante agua a calentar.
Paso 2
Mientras se calienta el agua, lava las judías verdes y córtales los extremos. Retira las hebras laterales con un pelador o cuchillo para que queden más tiernas.
Paso 3
Corta las judías en trozos de unos tres o cuatro centímetros.
Paso 4
Mientras se cuecen, prepara el sofrito. En una sartén añade un buen chorro de aceite de oliva y rehoga media cebolla picada y los dos dientes de ajo a fuego medio.
Paso 5
Cuando la cebolla esté blanda, añade los 125 g de jamón en tacos y cocina durante un par de minutos.
Paso 6
Incorpora la salsa de tomate y mezcla bien todos los ingredientes.
Paso 7
Escurre las judías verdes y añádelas directamente a la sartén.
Paso 8
Cocina todo junto durante unos 5 minutos para que las judías se impregnen del sabor del sofrito.
Paso 9
Sirve caliente. Este plato puede tomarse como primer plato o como guarnición para carnes y pescados.