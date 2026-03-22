'La Ordenatriz' desvela la solución de farmacia para borrar las manchas de rotulador de las muñecas

Hay dramas cotidianos que, a veces, ponen a prueba tus nervios y los de tus hijos. Como muestra, un botón: la 'princesa' de la casa va a jugar con su muñeca preferida cuando descubre que su hermano pequeño la ha sometido a una intensa sesión de body art con sus rotuladores y le ha dejado la cara hecha un cromo, como se dice popularmente.

Las lágrimas no tardan en aparecer, los reproches vuelan por el pasillo y la jornada se convierte en una auténtica escena de emergencia doméstica. La idea de correr a la tienda a comprar una nueva empieza a sobrevolar...

Este es precisamente el panorama que le plantea Amparo de Toledo a 'La Ordenatriz' esta semana en el consultorio. Está agobiada, quiere recuperar ese juguete y que vuelva a su estado original, pero no sabe cómo hacerlo sin estropearlo. La experta toma el control: "Tranquila, tiene solución. Sólo hay que ir a la farmacia".

Las muñecas son el juguete estrella en la infancia. iStock

La frase ya quita de la ecuación productos agresivos tales como acetona, alcohol, disolvente o lejía. Usarlos es garantía de dañar el material con el que están hechas las muñecas tradicionales. Es posible que eliminen los dibujos, pero también que la superficie acabe rugosa o pierda el color original. Tampoco conviene recurrir a estropajos o cepillos duros.

Lo más eficaz, el secreto de este truco, es comprar una crema para el acné con peróxido de benzoilo. El mismo principio activo que seca los granitos adolescentes puede obrar milagros sobre las manchas de rotulador en el vinilo o la resina. La razón es que actúa como un agente oxidante, es decir, descompone la tinta de los pigmentos que se han incrustado. Así, poco a poco, va borrándolos sin necesidad de frotar.

El procedimiento es sencillo:

Limpia primero la superficie de la cara de la muñeca con un paño húmedo para retirar polvo o restos de suciedad. Aplica una fina capa de crema sobre la zona manchada. Cubre esa parte con film transparente (el de la cocina funciona perfectamente) para que el producto no se seque antes de tiempo. Deja actuar entre 24 y 48 horas. Si puedes colocar el juguete al sol —por ejemplo, junto a una ventana— el proceso será más rápido y eficaz, ya que la luz y el calor potencian la acción del peróxido.

Como alternativa más suave, si no encuentras ese producto de farmacia, puedes probar con agua micelar y un poco de paciencia, pero no esperes milagros. Lo que de verdad funciona es lo que indica Begoña Pérez.

Ahora sólo queda tener cuidado para que una nueva travesura no convierta esa Barbie que tu peque adora en una versión del ecce homo, o mejor aún, guardar los rotuladores bajo llave y tomarse con humor los experimentos artísticos de la infancia.