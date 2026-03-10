Ya es oficial: Hacienda introduce tres cambios clave que afectarán a la declaración de la Renta en 2026

El próximo 8 de abril dará comienzo una nueva campaña de la declaración de la Renta, en la que los contribuyentes tendrán que rendir cuentas con Hacienda por los rendimientos económicos obtenidos a lo largo del ejercicio de 2025.

Desde la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) hay tres cambios clave con efectos desde el 1 de enero de 2025 y que tendrán impacto a la hora de presentar la declaración correspondiente al pasado año y que habrá que realizar en 2026.

Subida del tipo máximo del ahorro

Uno de los primeros cambios aplicados por Hacienda afecta a todos aquellos que obtengan ingresos elevados procedentes del capital o la venta de activos financieros. Desde el 1 de enero de 2025 se sufre una modificación en la escala aplicable a la base liquidable de ahorro.

En el último tramo, que es el que se encarga de gravar los rendimientos del capital mobiliario, dividendos y ganancias patrimoniales por encima de los 300.000 euros sufre una modificación para alcanzar el 30%, frente al 28% que se utilizaba hasta el momento.

La Ley 7/2024, de 20 de diciembre, recoge esta modificación que pone el foco en los contribuyentes con grandes patrimonios, que tributarán un 2% más por sus rendimientos del ahorro. En el caso del resto de tramos se mantienen inalterables, de manera que es un cambio que solo afecta a los que superen ese umbral.

Con este cambio, la Agencia Tributaria trata de conseguir un refuerzo de la progresividad del impuesto, además de incrementar la recaudación de las rentas del capital sin que el esquema impositivo actual sufra grandes modificaciones.

De hecho, a la gran mayoría de los contribuyentes no les afectará esta nueva medida o lo hará de forma moderada, si bien para los perfiles de alto ahorro sí que puede tener un impacto importante en el resultado final de su declaración.

Ajustes en el régimen de módulos agrarios

La segunda de las medidas está dirigida al sector primario, en el que, mediante la HAC/408/2025, de 28 de abril, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la cual se incorporan determinadas modificaciones y ajustes en los índices de rendimiento neto del sistema de estimación objetiva que se aplica sobre ganaderos y agricultores.

Esta norma establece una reducción general del 5% en los módulos, además de poder alcanzar rebajas extras hasta alcanzar el 30% en el caso de aquellos agricultores y ganaderos que tengan explotaciones que se hayan visto afectadas por plagas, sequías o fenómenos meteorológicos adversos.

Si bien es cierto que el texto se refiere al ejercicio 2024, su aplicación práctica repercutirá en el ejercicio 2025, pues determinará las bases de cálculo del IRPF agrario para el pasado año.

En el anexo de la orden se indican las zonas geográficas y tipos de cultivo específicos en donde son de aplicación estas deducciones, con especial atención a aquellas en las que la sequía ha tenido un mayor impacto, como es el caso de Aragón, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha.

A través de estas modificaciones, desde Hacienda se trata de ajustar la fiscalidad de los profesionales del campo a la realidad económica del sector, de manera que tengan que lidiar con una menor presión fiscal en un momento en el que se ven muy afectados por las condiciones del mercado y la climatología.

Deducción para rentas de trabajo bajas

El tercero de los grandes cambios que ha incorporado Hacienda en la declaración de la Renta en 2026 es la deducción específica para trabajadores con bajos ingresos, que ha sido aprobada mediante la Ley 5/2025, de 24 de julio, con efectos desde el 1 de enero de 2025.

Esta medida impulsada para reducir la carga fiscal de quienes perciben salarios próximos al umbral mínimo permitirá acceder a una deducción que alcanza un máximo de 340 euros para quienes hayan obtenido rendimientos íntegros del trabajo iguales o inferiores a 16.576 euros anuales.

A partir de esta cifra, la deducción se reduce progresivamente hasta desaparecer en el momento en el que los ingresos superan los 18.276 euros. El cálculo se aplica de forma automática al realizar la declaración de la Renta. Es una medida que busca reforzar la renta disponible de aquellos hogares con ingresos más reducidos.

Por otro lado, de cara al próximo año, en la declaración correspondiente al ejercicio actual, esta deducción aumentará hasta los 591 euros, respondiendo así a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros al mes en 14 pagas (17.094 euros anuales) que ha sido aprobado recientemente.

De esta manera, se busca seguir cubriendo la brecha existente entre el mínimo exento (15.876 euros por dos o más empleos o 22.000 con un solo sueldo) y el nuevo SMS, de la que también se verán beneficiados los sueldos de hasta 20.049 con el objetivo de evitar el "error de salto" del IRPF.

Esta medida está diseñada para que solo aquellos que cobren los 17.094 euros al año se puedan beneficiar de un tipo impositivo del 0%. A partir de ahí, la rebaja irá decreciendo a medida que sube el salario, hasta llegar a alcanzar las rentas de 20.000 euros.

Estas tres medidas introducen cambios de relevancia en el IRPF, buscando reforzar la tributación del ahorro más elevado, al mismo tiempo que se busca aliviar la carga fiscal de las actividades agrarias y también de las rentas de trabajo más reducidas.