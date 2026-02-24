María Luisa, 87 años y madre de 10 hijos: "Bailo pole dance a diario, me gusta marcar músculo y sentirme feliz"

A los 87 años, muchas personas escuchan más veces la palabra "descanso" que "reto". Sin embargo, María Luisa Solórzano ha decidido que esa no será su historia.

Madre de 10 hijos, abuela de 15 nietos y bisabuela de 9, esta mexicana se ha convertido en un símbolo inesperado de vitalidad al practicar pole fitness con una energía que desarma prejuicios.

Su mensaje es tan directo como inspirador: "No hay edad para hacer ejercicio". Más en una sociedad que a menudo asocia la vejez con fragilidad, dependencia o quietud.

María Luisa representa todo lo contrario. Fuerza, disciplina y ganas de superarse cada día. Y lo hace desde una disciplina que exige coordinación, resistencia y elasticidad sobre una barra vertical.

Una mujer sin límites

La historia de María Luisa comenzó hace diez años, cuando decidió probar el pole fitness. Lo que pudo ser una simple curiosidad se transformó en una pasión que hoy forma parte de su identidad.

En un vídeo difundido por el propio estudio en Instagram, la octogenaria explica que el proceso no fue sencillo. "Como todo, nos cuesta un poquito de trabajo, pero no me rindo", afirma con serenidad.

La perseverancia ha sido su gran aliada. No habla de talento ni de condiciones extraordinarias. Habla de constancia. De repetir, intentar y volver a intentar hasta lograrlo. "Me siento la mujer más feliz del mundo", asegura. Y esa felicidad no proviene solo del ejercicio físico, sino de la sensación de logro y autonomía que ha construido en cada entrenamiento.

El pole fitness implica un trabajo profundo de fuerza en brazos, abdomen y espalda. También requiere equilibrio y concentración. María Luisa no solo participa en las clases: ejecuta figuras, se eleva sobre la barra y mantiene posturas que muchos jóvenes no podrían sostener.

Contra el 'óxido'

María Luisa no oculta su opinión sobre lo que ocurre con muchas personas mayores. Lamenta que, al quedarse en casa al cuidado del marido o de los hijos, terminen "oxidándose".

Para ella, el problema no es la edad, sino la inactividad. "Veo a personas mayores como yo que son cuidadas por sus familiares y por eso se oxidan", reflexiona. No lo dice desde la crítica, sino desde la preocupación. Cree firmemente que el movimiento es salud y que la autonomía se cultiva.

Su postura rompe con un modelo tradicional en el que muchas mujeres mayores relegaron sus propios deseos para dedicarse exclusivamente a la familia. Ella misma fue madre de 10 hijos. Sin embargo, reivindica que la maternidad no anula la identidad personal.

"No nacimos para estar en casa, atendiendo al marido, atendiendo a los hijos", declara con firmeza. "Debemos catalogarnos nosotras que valemos como mujeres".

Su discurso conecta con una generación que creció en contextos mucho más restrictivos para la mujer. Por eso su ejemplo resulta doblemente poderoso: no solo desafía la edad, también cuestiona los roles aprendidos durante décadas.

Vanidad y empoderamiento

A sus 87 años, María Luisa habla sin complejos de su vanidad. Le gusta "marcar músculo". Disfruta viendo fuerza en sus brazos y definición en su abdomen.

En un mundo que suele invisibilizar el cuerpo envejecido o asociarlo exclusivamente a la fragilidad, su actitud supone una reivindicación silenciosa pero contundente. No busca competir ni demostrar nada a nadie. Su objetivo es sentirse bien consigo misma.

El pole fitness se ha convertido en su herramienta de empoderamiento. No solo mejora su tono muscular o su equilibrio; fortalece su autoestima y su independencia.

Especialistas en envejecimiento activo coinciden en que el ejercicio regular mejora la movilidad, reduce el riesgo de caídas y contribuye al bienestar emocional. María Luisa encarna esa teoría con naturalidad.

Su historia ha comenzado a circular en redes sociales como un ejemplo de superación. Ella misma demuestra que la vitalidad no entiende de calendarios. Que la fuerza no tiene fecha de caducidad. Y que, incluso después de criar a una gran familia, siempre hay espacio para descubrir una nueva versión de una misma.