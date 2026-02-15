Tamara Falcó, 44 años, chef: "A mi madre le encanta este arroz caldoso de marisco que siempre le preparo"

El arroz caldoso con marisco de Tamara Falcó que encanta a Isabel Preysler.

Tamara Falcó convirtió la cocina en una de sus grandes pasiones tras ganar MasterChef Celebrity. Lo que empezó como un reto televisivo terminó transformándose en un hábito cotidiano que hoy forma parte de su vida familiar.

Entre todas sus recetas, hay una que ha adquirido categoría de tradición: un arroz caldoso de marisco que prepara para su madre, Isabel Preysler.

La propia marquesa de Griñón ha contado que este plato nació como sorpresa del Día de la Madre y que el éxito fue tal que decidió repetirlo cada año.

Desde entonces, la receta de arroz de Tamara se ha convertido en una especie de ritual gastronómico entre madre e hija.

No es un plato improvisado. Requiere técnica, paciencia y un caldo trabajado con mimo. El resultado es un arroz intenso, aromático y profundamente marinero que, según quienes lo han probado, "siempre triunfa".

Cocina como vínculo familiar

La relación entre Tamara Falcó e Isabel Preysler siempre ha estado marcada por la cercanía. Viven a pocos minutos de distancia y comparten comidas con frecuencia. En ese contexto, cocinar se ha convertido en una forma más de cuidado y conexión.

El arroz caldoso simboliza precisamente ese tiempo dedicado a conciencia. No es un plato rápido. Exige preparar fumet, limpiar marisco y construir un sofrito lento. Cada paso suma capas de sabor.

Tamara defiende la cocina como espacio emocional. Tras su paso por televisión descubrió que cocinar la relaja y le permite expresarse. Preparar este arroz para su madre es, en cierto modo, una declaración de cariño.

Además, la receta combina técnica clásica con pequeños guiños personales, como el uso de especias y un sofrito muy concentrado. El equilibrio entre tradición y detalle moderno es parte de su sello.

El secreto está en el fumet

El alma del plato es el caldo. Sin un fumet potente, el arroz pierde carácter. Por eso el proceso empieza dorando cabezas y cáscaras del marisco para extraer todo su sabor.

La espina del rape refuerza la profundidad del caldo. Azafrán y cayena aportan aroma y un ligero picante que despierta el conjunto. Tras una cocción lenta, se cuela para obtener un fondo limpio y brillante.

El sofrito, triturado hasta quedar sedoso, actúa como base concentrada. Esa crema vegetal es la que envuelve el grano y permite que el arroz absorba todo el sabor del mar.

El reposo final es imprescindible. El arroz termina de abrirse, el caldo espesa y el conjunto alcanza esa textura melosa que define un buen caldoso.

El arroz caldoso de Tamara Falcó

Este plato está pensado para compartir. Es comida de mesa grande, de cucharón central y conversación larga. No se sirve con prisas ni en silencio.

Ingredientes Para el arroz 500 g de arroz redondo

300 g de rape limpio

16 gambas rojas

8 gambones

Berro hortelano

2 cayenas secas

Azafrán

Sal

Aceite de oliva

2,5 litros de caldo de pescado Para el sofrito Medio pimiento rojo

Media cebolla

1 zanahoria

200 g de tomate triturado

1 cucharada de pulpa de ñora

2 dientes de ajo Paso 1 Trocea las gambas y los gambones. Por otro lado, limpia el rape y cortalo en dados. No olvides reservar espina. Paso 2 Dora las cabezas y las cáscaras en una olla mientras vas aplastándolas para extraer los jugos. Añade el caldo, la espina, el azafrán y la cayena. Cuece durante 40 minutos y cuélalo todo. Paso 3 Sofríe el ajo y la cebolla junto a la zanahoria y el pimiento muy picados. Añade el tomate y la pulpa de ñora. Reduce y tritura todo con un poco de fumet. Paso 4 Pon en una cazuela el aceite y mezcla el sofrito y el arroz. Incorpora caldo caliente y déjalo cocer 5 minutos a fuego alto. Paso 5 A continuación baja el fuego para añadir el marisco y el rape. Cocínalo suavemente 8 minutos más. Paso 6 Deja reposar unos minutos y sírvelo con berro y especias al gusto.

El arroz caldoso de Tamara Falcó no busca sofisticar la cocina española, sino celebrarla. Y en ese gesto cotidiano reside su éxito.