Loli Domínguez, cocinera: su truco para unas pechugas de pollo más jugosas es dejarlas reposar en aceite y limón 30 minutos

Total: 45 min

El pollo suele tener mala fama por seco. Muchas veces no es culpa del ingrediente, sino de la técnica. Una cocción agresiva o una carne sin preparar puede arruinar una receta prometedora en minutos.

Loli Domínguez, una de las creadoras de contenido culinario más reconocidas de YouTube, gracias a su canal de cocina, La cocina de Loli Domínguez, insiste en que el secreto está antes de encender el fuego.

Su versión de pechugas en salsa cremosa de tomates secos y champiñones parte de un gesto simple: marinar. Algo que casi todos pasamos a la hora de cocinar este plato tan socorrido.

La receta combina economía, rapidez y un resultado que parece de restaurante. No hay trucos complejos ni ingredientes inaccesibles. Solo método y paciencia en los tiempos.

El marinado cambia la carne

El primer paso no es la sartén, sino el reposo. Loli condimenta las pechugas con hierbas secas, sal, pimienta, limón y un toque de aceite. El cítrico ablanda las fibras y el aceite protege la superficie.

Ese descanso en frío transforma la textura. El pollo absorbe aromas y mantiene la humedad durante la cocción. Es un detalle mínimo que evita el error más común: una carne dura.

Además, la cocinera recomienda no cortar filetes demasiado finos. Un grosor medio garantiza jugosidad. La idea no es freír, sino sellar y terminar de cocinar dentro de la salsa.

El dorado se hace sin añadir aceite extra. El que trae el marinado es suficiente. Así se crea una costra ligera que conserva los jugos internos.

Una salsa concentrada

La personalidad del plato llega con los tomates secos. En lugar de usarlos enteros, se trituran hasta obtener una pasta espesa. Ese concentrado aporta profundidad y un punto ligeramente dulce.

El aceite de la conserva no se desperdicia. Se utiliza para saltear champiñones y pochar cebolla y ajo. Ese detalle multiplica el aroma del conjunto sin añadir ingredientes nuevos.

Pechugas de pollo en salsa de Loli Domínguez

Después entra la nata y el caldo. La mezcla crea una salsa cremosa, pero equilibrada. No es pesada, sino envolvente. La clave está en ajustar el caldo poco a poco hasta lograr la textura deseada.

Cuando la salsa hierve suavemente, se reincorpora el pollo. La cocción final es corta. Solo el tiempo necesario para que los sabores se integren.

Pechugas de pollo en salsa

El resultado es una preparación que parece elaborada, pero nace de pasos sencillos. Un plato exquisito para cualquier ocasión y que admite acompañamientos como arroz, pasta o pan para mojar.