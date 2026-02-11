Una propietaria de un negocio de lavandería: "Facturamos hasta 6.000 € en un mes y tenemos 1.300 de gastos fijos"

El sector de las lavanderías en España continúa en plena fase de crecimiento. Una muestra clara de esta tendencia es que la facturación anual ya supera los 300 millones de euros, de los cuales más de 236 millones provienen del modelo de autoservicio en el año 2025.

Este formato de negocio se ha consolidado como una opción cada vez más habitual en España, con más de 1.700 locales distribuidos en todo el país y un incremento del 62 % en los últimos cinco años, según cifras del propio sector.

Este tipo de negocio también está ganando cada vez más adeptos entre los trabajadores autónomos que buscan iniciar su propio proyecto. Un ejemplo de ello es Melani (@melashgarcia en TikTok), quien ha relatado en varios vídeos su experiencia personal al poner en marcha una lavandería de autoservicio.

Las lavanderías de autoservicio no solo están ganando terreno en las calles de España, también están encontrando su espacio en las redes sociales. Melani García, por ejemplo, muestra con total transparencia en algunos de sus vídeos cómo es el proceso de montar una desde cero.

"Si tu inversión es de 60.000 euros, en cuanto tú empieces a rodar en base a la maquinaria que has comprado, ya vas a ver en cuanto tiempo. En una media de 4 años vas a recuperar los 60.000 euros", explica en uno de sus vídeos.

Bajo su experiencia personal, Melani García sostiene que el retorno de la inversión ha sido notablemente más ágil de lo esperado. "Tenemos que devolver 20.000 de inversión así que en año y medio lo tendríamos recuperado".

La mayor parte del capital inicial suele destinarse a la compra de maquinaria, una decisión clave que, en su caso, no fue acertada. García reconoce que cometió un error al optar por un modelo de franquicia: "Compré un pack a la franquicia que cogimos nosotros y con la que nos fue mal, pagué como 33.000 euros, pero si vas directamente al fabricante te saldrán más baratas", explica con sinceridad en uno de sus vídeos.

También lanza una advertencia importante para quienes se plantean abrir un negocio de este tipo: los ingresos no son constantes a lo largo del año. "Los ingresos no son iguales en invierno que en verano, va por temporadas y los tres meses de verano son los más bajos", señala.

Aun así, añade un matiz clave que puede marcar la diferencia en algunas ubicaciones: "En el caso de que haya turismo en la ciudad, en verano los turistas pueden compensar esos meses más bajos". Por eso insiste en que elegir bien la localización del local puede ser determinante para su viabilidad.

En otra de sus publicaciones, la emprendedora desglosa con detalle todos los gastos fijos mensuales a los que tuvo que hacer frente al iniciar su actividad, una información especialmente útil para quienes están valorando dar el paso y emprender en este sector.

Gastos y beneficios de una lavandería

En uno de sus vídeos más vistos, Melash García detalla con claridad los costes fijos mensuales que afrontó en los primeros tres meses de actividad: "En apenas tres meses mis gastos fijos fueron 500 euros de alquiler, autónomos (80 euros) que luego subirán, gestoría 88 euros, luz 150 euros, gas 150 euros, agua 50 euros, productos 100 euros, domótica 50 euros, seguro 50 euros, préstamo 80 euros y esto suma 1.306 euros de gastos fijos". A esa cifra hay que sumarle los 1.000 euros del préstamo inicial, lo que eleva el gasto mensual total a 2.300 euros.

A pesar de ese arranque exigente, la emprendedora asegura que el negocio empezó a dar resultados desde el primer mes: "Nos sobró dinero, que hicimos como que no existía porque pensamos en el IVA, en la temporada baja...", comenta, subrayando la importancia de una gestión prudente, especialmente en las primeras etapas del negocio.

Además, insiste en que no basta con cubrir los gastos fijos. Hay que tener en cuenta también los costes variables y asumir que el retorno requiere paciencia: "El pensamiento al comienzo tiene que ser el de pagar gastos y quitar el préstamo lo antes posible. En teoría el progreso irá a más", señala.

Aunque no se trata de una fórmula mágica para enriquecerse rápido, sí puede convertirse en una fuente de ingresos sólida y constante. "Este negocio es un tipo de negocio para tenerlo como extra. Hay meses que solo dan para cubrir gastos y otros que pueden llegar a los 4.000 o 6.000 euros de facturación. Pero depende de muchos factores", concluye.