Ni cena romántica ni escapada: el plan de San Valentín que triunfa con velas, piano y flores eternas en El Ateneo de Madrid

Hay planes que se compran y planes que se recuerdan. El 13 de febrero, Madrid estrena uno de esos que se quedan grabados.

El histórico Ateneo de Madrid se convertirá en un jardín iluminado por miles de velas gracias a la unión entre The LEGO Group y los conciertos Candlelight, en una edición especial de San Valentín que mezcla música en directo, flores imposibles y arquitectura con alma.

Con dos sesiones disponibles, a las 19:00 y a las 21:00 horas, es un plan pensado para sumergirse en un clima íntimo desde el primer acorde.

No es un concierto al uso. Es una escena cuidadosamente construida donde la luz, el silencio y la estética trabajan juntos para provocar algo cercano a la hipnosis colectiva.

El público entrará en una sala transformada. Las velas dibujan el espacio y el escenario florece con composiciones creadas a partir de la colección LEGO Botanicals. No son flores efímeras: son esculturas delicadas que reinterpretan el romanticismo clásico con un guiño contemporáneo.

Un piano que habla y flores eternas

La pianista Esther Toledano será la protagonista principal de la noche, guiando un repertorio diseñado para tocar la memoria y la piel a partes iguales.

Sonarán piezas asociadas al imaginario sentimental colectivo, como Unchained Melody, Can You Feel the Love Tonight? o La Vie en Rose, melodías que no necesitan presentación.

Cada nota dialoga con la escenografía floral, creando una coreografía invisible entre sonido y forma. El resultado es una experiencia sensorial completa, donde mirar y escuchar se convierten en el mismo gesto. El concierto no se limita a oírse: se respira.

El aforo reducido intensifica esa sensación de complicidad. No hay distancia entre intérprete y público. Todo ocurre cerca. La música se percibe casi físicamente, como si las paredes históricas del Ateneo amplificaran cada emoción.

Romanticismo sin instrucciones

Aunque la fecha invite a pensar en parejas, este plan no exige etiqueta sentimental. Se puede venir en compañía, en grupo o en solitario.

El romanticismo aquí no es una norma social, sino una atmósfera compartida. Es un espacio para quien quiera detener el ritmo de la ciudad durante una hora.

Candlelight, impulsado por la plataforma Fever, lleva años transformando edificios emblemáticos del mundo en escenarios de luz cálida y música en directo. Esta colaboración con LEGO añade una capa creativa inesperada: el gesto clásico de regalar flores se convierte en una obra artística duradera.

El Ateneo aporta el peso de su historia. Sus salones decimonónicos envuelven el concierto con una elegancia natural que no necesita artificios. Entrar allí ya es una experiencia; hacerlo bajo miles de velas lo convierte en otra dimensión.

Las entradas ya están disponibles en Fever, con precios a partir de 29,50 euros. Las ediciones especiales suelen agotarse rápido, en parte por su carácter efímero. Solo ocurre una noche, en un lugar concreto, con una escenografía irrepetible.

Un San Valentín que no se compra en una caja. Se vive, se escucha y se guarda. Y eso, en tiempos de ruido constante, es casi un lujo.