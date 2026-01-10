Noelia, dueña de una pastelera: "En un año facturamos 500.000 € pero a mí me quedaban menos de 20.000"
Noelia abrió su primera pastelería con solo 24 años y llegó a tener hasta 15 empleados, pero admite que la ansiedad que le generaba no compensaba.
Noelia Tomé logró cumplir su sueño de montar su propio negocio de pastelería y lo hizo realidad con tan solo 24 años. Su pasión por la repostería venía de lejos, pero también influyó el ambiente emprendedor en el que creció. Y es que, tanto su madre como su padre habían sido autónomos y gestionado sus propios negocios.
Impulsada por esa inspiración familiar y tras años de formación y experiencia, Noelia decidió apostar por una propuesta diferente en Viladecans, combinando la pastelería artesana con una cafetería con identidad propia.
Desde el primer momento, su negocio fue un éxito. Llegó a contar con hasta 15 empleados y con una facturación que no dejaba de aumentar. Sin embargo, el desgaste emocional del día a día, el escaso margen de beneficio que le quedaba tras pagar sueldos y materias primas, así como la situación que rodeó a la pandemia del Covid, acabaron por empujarla hacia un nuevo camino en solitario: la pastelería con venta online y la creación de contenido.
Un cambio que le ha dado la visibilidad necesaria para seguir un nuevo camino dentro del mundo de la pastelería, con mayor estabilidad, calidad y control sobre su vida. Hoy, su cuenta de Instagram @bakerybynoelia acumula cerca de 500.000 seguidores, donde comparte de forma habitual recetas y consejos. Pero ha sido a través del podcast de Eric Ponce donde Noelia ha repasado su trayectoria, desde los inicios hasta su salto al mundo digital.
Durante el último año al frente de su pastelería-cafetería, Noelia Tomé llegó a facturar 500.000 euros. Sin embargo, como ella misma reconoce, esta cifra no se traducía en ganancias reales. "Realmente estábamos moviendo mucho dinero, pero de beneficio igual me quedaban 15.000 o 20.000 euros". Un desequilibrio que, junto con el desgaste emocional, acabó por empujarla a dar ese giro radical en su vida profesional.
Los comienzos de su negocio
"Empecé con 18 años en todo este mundillo de la pastelería, empecé en una pastelería más tradicional y después monté mi negocio de pastelería y cafetería", cuenta.
Fue en 2016 cuando decidió abrir su propio local, primero ayudada por su propia familia y pareja, ayudando en el negocio. Una propuesta artesanal que despegó desde el primer momento.
"Desde el minuto cero funcionó muy bien. Lo hacíamos todo allí, era artesanal". En poco tiempo, el equipo creció y en 2020 ya eran seis personas contratadas.
Sin embargo, la llegada de la pandemia lo cambió todo. Con el local cerrado, decidió apostar por las ventas online: "Me vino un chico que me dijo que me hacía una web adaptada a mi negocio para empezar a vender online y empezamos con ello".
Un nuevo obrador con venta online
El éxito fue inmediato: "Vendíamos 40 o 50 desayunos y muy bien. Empezamos teniendo 5 pasteleros y empezamos a necesitar cada vez a más gente". Ese crecimiento acelerado la llevó a adquirir un nuevo obrador más grande pero lejos del local original. "Al estar lejos empecé a perder control de producción y demás. No supe gestionar eso, se me quedó grande".
Lo que parecía una expansión prometedora se convirtió en una fuente constante de ansiedad: "De repente había que sacar 50 desayunos en una mañana y el pastelero no venía porque estaba enfermo. Es normal evidentemente. Pero yo me levantaba a las 5:00 de la mañana y lo primero que hacía era ver quién no venía hoy. A mí eso me generaba mucha ansiedad y lo pasaba mal a pesar de estar vendiendo mucho", asegura.
Con una plantilla de hasta 15 personas y costes operativos en aumento, la rentabilidad se diluía mes a mes. "Tenía que pagar a muchos trabajadores, porque había que comprar mucha materia prima...", resume.
Finalmente decidió traspasar el negocio de la cafetería y apostar por su propio local con ella misma como única trabajadora al frente, apostando por un modelo más centrado en el negocio online y la creación de contenido. "Tuve que mirar por mí, sabía que podía trabajar sola y que yo ya no necesitaba más gente".
Una decisión que no solo le ha permitido mejorar sus beneficios, sino también ganar en estabilidad financiera y bienestar personal. Gracias a este nuevo enfoque, Noelia ha ampliado su negocio hacia nuevos horizontes: formaciones online, colaboraciones publicitarias, un gran éxito en redes sociales y la publicación de su propio libro 'Oh, my cookie'. Todo ello sin renunciar a lo más importante para ella: disfrutar de su pasión por la pastelería.