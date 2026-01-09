Berta, madre de 10 hijos, sobre cómo consiguen ahorrar: "La única forma que me sirve es usar huchas de latón"

La denominada cuesta de enero se ha convertido en una expresión habitual para describir las tensiones que sufren los hogares tras los excesos de las fiestas navideñas y el inicio de un año que aún arrastra precios elevados. Aunque el IPC en España ha mostrado cifras moderadas recientemente, el impacto en los presupuestos familiares sigue siendo considerable, especialmente en alimentación, vivienda y energía.

Este contexto de precios sostenidos hace que la vida sea notablemente más cara que hace una década y que la presión sea más notable en hogares con múltiples miembros. Según encuestas recientes, tres de cada cuatro familias españolas reportan dificultades para llegar a fin de mes y un porcentaje significativo se ve obligado a "estirar" cada euro con estrategias de ahorro.

Una de las familias que enfrenta este reto cotidiano es la de Berta Lamas y Eduardo García. La pareja de españoles tiene diez hijos y, en sus redes sociales, comparten cómo gestionan la economía del hogar, con un truco clave: las huchas de latón.

El truco para ahorrar de una familia de 12

Eduardo, Patricia, Dani, Álex, Carlos, David, Pablo, Nacho, Inés y la más joven, también llamada Berta, son los protagonistas de la vida de sus padres, Berta y Eduardo. El rango de edades de los hermanos se extiende desde los 34 años del mayor hasta los 9 de la menor, lo que significa una diferencia de 25 años entre ellos.

La familia se trasladó a Albacete hace tres décadas, y, aunque Eduardo provenía de una familia pequeña, madrileña de origen, Berta creció también en un hogar numeroso, lo que la predisponía a comprender las complejidades y satisfacciones que conlleva criar a múltiples hijos.

El nacimiento de los primeros cuatro se produjo en una rápida sucesión, lo que obligó a que los mayores asumieran responsabilidades de cuidado y tareas domésticas desde edades tempranas. Además, Berta tomó la decisión de dejar su profesión de docente para dedicarse a tiempo completo a la familia.

A diferencia de hogares más reducidos, donde imprevistos menores pueden absorberse con relativa facilidad, en este tipo de familias cada gasto imprevisto —una celebración, una excursión, un arreglo de casa o un regalo de cumpleaños— se siente con mayor intensidad porque el coste total se multiplica.

"Siempre hay eventos que pagar y muchísimos imprevistos", resume Berta en sus redes sociales, describiendo la sensación de que la vida económica de la casa es "como un agujero negro por donde se cuela todo y no tiene fin".

Frente a esta situación, Berta optó por una fórmula sencilla y accesible que ha funcionado para su familia: el uso de huchas de latón. Su propuesta consiste en tener dos huchas, una de mayor tamaño y otra más pequeña, e ir rellenándola durante un año.

La idea reside en el hábito de introducir dinero de forma constante durante los doce meses del año. La hucha pequeña se destina a gastos menores o urgentes, mientras que la grande se reserva para objetivos más significativos o momentos clave.

Este método de ahorro tiene dos ventajas principales. La primera es su carácter lúdico y tangible: ver físicamente cómo se llena una hucha hace que el concepto de ahorrar se convierta en algo visible y compartido por toda la familia.

Según Berta, este componente de "juego" ayuda incluso a los más pequeños a tomar conciencia del valor del dinero. Además, las huchas de latón son fáciles de usar y accesibles para todos los miembros del hogar.

Además del sistema de las huchas, la familia incorpora herramientas tecnológicas para mejorar la gestión financiera de los hijos adolescentes y jóvenes, como Pixpay para que sus hijos aprendan a administrar su propio dinero, registrando gastos y comprendiendo mejor el impacto de decisiones cotidianas.