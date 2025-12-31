Sole, abuela cocinera: "Esta cena con una simple lata de mejillones es antiinflamatoria y se prepara en 10 minutos"

0 votos

Una lata, una cena y cero complicaciones. A veces no hace falta más para resolver una noche sin ideas ni energía. En muchas cocinas españolas hay un ingrediente que nunca falla: los mejillones en escabeche.

Prácticos, sabrosos y con personalidad, se han convertido en el salvavidas perfecto para improvisar una cena rápida sin renunciar al placer de comer bien.

Después de un día largo, la motivación para ponerse a cocinar suele ser mínima. El cuerpo pide algo sencillo, pero también reconfortante. Incluso días después de haber hecho muchos excesos, esta cena, además de estar repleta de nutrientes, es antiinflamatoria.

En ese equilibrio entre rapidez y sabor es donde las conservas de calidad ganan terreno. Y pocas despiertan tanta unanimidad como una buena lata de mejillones, capaces de transformar cualquier plato básico en una receta con carácter.

En zonas de España como Galicia, donde el mejillón es casi una seña de identidad, el escabeche no se ve como un recurso de emergencia, sino como una opción gastronómica en sí misma. Bien combinado, puede ser la base de cenas ligeras, completas y sorprendentemente sabrosas.

Una tosta completa

Si hay una forma infalible de aprovechar una lata de mejillones, es sobre una buena rebanada de pan. Las tostas son rápidas, no ensucian apenas y permiten jugar con texturas y sabores sin complicarse. Solo hace falta pan crujiente, un toque de ajo y un chorrito de aceite de oliva para crear una base perfecta.

El escabeche aporta acidez y profundidad, por lo que no necesita muchos acompañantes. Basta con colocar los mejillones bien escurridos sobre el pan caliente para que el contraste funcione. Si se quiere añadir un matiz fresco, un poco de perejil picado o cebollino es más que suficiente.

El resultado es una cena ligera, ideal para compartir o disfrutar en solitario, que demuestra que la sencillez bien entendida también puede ser muy apetecible. Una opción que encaja tanto como picoteo improvisado o como plato principal acompañado de una ensalada.

Una tortilla distinta

Otra de las recetas que mejor funcionan con mejillones en escabeche es la tortilla. Un clásico de la cocina rápida que admite casi cualquier ingrediente y que, en este caso, gana personalidad gracias al sabor marino del molusco.

Solo se necesitan huevos, un poco de aceite y la lata de mejillones bien escurridos. Batir los huevos, añadir los mejillones troceados y cuajar la mezcla a fuego medio es suficiente para obtener una tortilla jugosa y diferente. El propio escabeche impregna el conjunto, por lo que conviene ser prudente con la sal.

Esta versión es perfecta para quienes buscan una cena saciante sin recurrir a platos pesados. Además, se prepara en pocos minutos y se puede acompañar de verduras, pan o incluso dejarla lista para el día siguiente.

Mucho más que una conserva

El éxito de los mejillones en escabeche no es casual. A su sabor intenso se suman sus beneficios nutricionales: aportan proteínas, minerales y ácidos grasos esenciales. Todo ello en un formato cómodo, accesible y con larga vida útil, lo que los convierte en un imprescindible de despensa.

En muchos hogares españoles, abrir una lata de mejillones es casi un gesto cotidiano, heredado de una tradición que ha sabido adaptarse a los ritmos actuales. Ya no se trata solo de una tapa de bar, sino de un ingrediente versátil que resuelve cenas sin estrés.

Estas recetas demuestran que la cocina tradicional no está reñida con la falta de tiempo. Al contrario: conserva su esencia precisamente porque sabe simplificarse. Con una sola lata, un poco de imaginación y pocos minutos, es posible montar una cena que, sin duda, haría sonreír a cualquier gallego.