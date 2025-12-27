Álex Rovira, experto en desarrollo personal, en el videopódcast Tengo un Plan.

Estilo de vida

Álex Rovira, experto en desarrollo personal: "El 99% de la felicidad se alcanza por tu pareja y tus 5 mejores amigos"

Para el experto, la felicidad se encuentra en las relaciones basadas en el respeto, el cuidado mutuo y el crecimiento compartido.

