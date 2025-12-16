Julia, manicurista: "Hace 4 años que abrí mi salón como autónoma y en un día con solo cuatro clientas gano 255 €"

En España, los salones de manicura ya superan los 26.000 centros especializados con una facturación anual que rebasa los 14.000 millones de euros. Un sector ligado al mundo de la belleza y del cuidado personal que se ha convertido en una opción real para muchas emprendedoras que buscan abrirse camino en un mercado en pleno auge.

Madrid y Barcelona encabezan el mapa con cientos de establecimientos. Fue precisamente en la capital catalana donde Julia Puscas decidió, en 2021, montar su propio salón de manicura de Cute Nails.

Esta joven de 30 años no solo dirige su propio salón de manicura en Barcelona, sino que también comparte su día a día como propietaria de su propio negocio con miles de personas a través de TikTok.

En uno de sus vídeos compartidos, explica cómo fue su camino desde Moldavia hasta convertirse en empresaria en España: "Soy una chica de Moldavia que vive en Barcelona desde hace 9 años. Soy dueña de un salón de manicura y pedicura. A mis 30 años estoy muy orgullosa de lo que he conseguido", cuenta.

Todo empezó con una pasión. "Abrí mi salón en 2021 porque mi pasión por este trabajo era enorme y sigue siéndolo". Tres años después, en 2024, el negocio dio un paso más al trasladarse a un local nuevo "más amplio y luminoso", gracias al crecimiento del proyecto y la fidelidad de sus clientas.

En otro de sus vídeos, Julia también desvela con total transparencia cuánto gana un día habitual de trabajo en su salón barcelonés. "Casi siempre suelo atender 4 clientas al día. Mi objetivo es ofrecer calidad a mis clientas, no trabajo por cantidad. Cuidamos cada detalle y por eso nuestro servicio es premium", afirma.

La clave, según cuenta, está en la profesionalidad: "Siempre para cada clienta uso herramientas esterilizadas y limas desechables". Sus precios reflejan ese servicio personalizado: en esa jornada, realizó cuatro servicios con precios que oscilaron entre los 50 y los 65 euros, dedicando entre hora y media y dos horas y media a cada una de sus clientas. Un trabajo que también combina con su trabajo como formadora de manicura.

La suma total, en una jornada laboral de ocho horas, asciende en el vídeo a 255 euros. Pero Julia matiza una realidad que muchos desconocen: "No te olvides que todo este dinero no es para mí, aquí se paga el IVA al 21 %, el 19 % del IRPF, también cuenta el alquiler, suministros, cuota de autónomos, materiales, herramientas y mucho más".

Con cifras reales y sin filtros, Julia muestra a sus seguidores con estos vídeos el esfuerzo que supone emprender en un sector tan competitivo como el de la manicura. Aun así, demuestra que con dedicación, pasión por el trabajo y un compromiso firme con la calidad, es posible consolidar un negocio propio en una gran ciudad como Barcelona.

Hoy su salón cuenta con un equipo de siete profesionales más, una muestra del crecimiento alcanzado por esta joven. Todo ello, en un camino con muchos retos que van desde impuestos y cuota de autónomos hasta numerosos costes fijos, pero también con espacio para crecer cuando la propuesta es sólida y bien cuidada.