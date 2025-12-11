Una abogada lo confirma: "Puedes solicitar el subsidio de mayores de 52 años si cobras una incapacidad permanente"

El subsidio por desempleo para mayores de 52 años es una ayuda clave en España para quienes han dejado de trabajar y aún no pueden acceder a una pensión. Más de 650.000 personas lo reciben actualmente y el número no ha parado de crecer en los últimos años.

Sin embargo, muchas personas se preguntan si es compatible con otra prestación habitual: la pensión por incapacidad permanente. ¿Se pueden cobrar ambas al mismo tiempo? La abogada especialista en este ámbito, Marina Alaminos, lo explica con detalle en uno de sus vídeos publicados en TikTok.

"Sí que puedes solicitar el subsidio para mayores de 52 años si estás cobrando una incapacidad permanente", asegura. Y no es solo su opinión profesional. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, dictada en septiembre de 2025, ha confirmado esta posibilidad.

"El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que confirma lo que yo ya había dicho en otros vídeos de mi canal. Sí es posible cobrar el subsidio de mayores de 52 años si estás cobrando una incapacidad permanente, siempre y cuando a lo largo de tu vida laboral hayas cotizado 15 años y cumplas además otros requisitos", explica la experta.

El principal escollo que encontraba el SEPE para denegar esta ayuda era el momento en el que se contaban los años cotizados. "El SEPE entendía que los 15 años se tenían que cotizar desde el momento en el que se reconocía esa incapacidad permanente", aclara la abogada.

Pero la sentencia del Supremo ha sido clara: "Los 15 años que se exigen son a lo largo de toda la vida laboral", sin limitarse al periodo posterior a la incapacidad. Eso sí, además de esos 15 años de cotización general, hay otros requisitos importantes que cumplir.

"No tener rentas superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional y por lo tanto, para el año 2025 no tener rentas superiores a 888 euros, además que dos años se hayan cotizado dentro de los últimos 15 años en los que se hace la solicitud y que como mínimo a lo largo de toda la vida laboral, 6 años se hayan cotizado para acceder al desempleo", detalla.

Eso último deja fuera a muchos autónomos: "Por lo tanto, autónomos no tendrán acceso a esta prestación", advierte. Su consejo es claro: "Si tienes reconocida una incapacidad permanente y eres mayor de 52 años y no tienes rentas superiores a 888 euros revisa tu caso porque podrías solicitar el subsidio y sería un ingreso compatible con tu pensión de incapacidad", concluye.

El cambio clave del Tribunal Supremo

Hasta hace poco, muchos pensionistas con incapacidad permanente quedaban fuera del subsidio para mayores de 52 años porque el SEPE exigía que los 15 años de cotización se hubieran acumulado después de que se reconociera la incapacidad. Esto dejaba sin opciones a personas con largas trayectorias laborales, pero con pocas cotizaciones recientes.

La sentencia 835/2025, dictada el 29 de septiembre por el Tribunal Supremo, corrige ese criterio. A partir de ahora, se podrá tener en cuenta todos los años cotizados a lo largo de la vida laboral, tanto antes como después de la incapacidad.

¿Qué implica esto en la práctica? Que más personas con pensión de incapacidad permanente y un historial laboral suficiente podrán acceder a esta ayuda, siempre que cumplan el resto de requisitos del SEPE.

Requisitos básicos para el subsidio

Aunque esta sentencia amplía las posibilidades, el subsidio para mayores de 52 años sigue teniendo una serie de condiciones que deben cumplirse. Los principales requisitos son:

Tener 52 años o más en el momento de solicitarlo.

Haber agotado previamente la prestación por desempleo.

Acreditar al menos 15 años de cotización , ahora contando también los anteriores al reconocimiento de la incapacidad.

, ahora contando también los anteriores al reconocimiento de la incapacidad. Estar dentro del perfil afectado por esta interpretación legal: pensionistas con incapacidad permanente que antes eran excluidos por el SEPE.

Es importante recordar que esto no significa que todos los pensionistas mayores de 52 años con incapacidad cobren automáticamente el subsidio, pero sí se ha eliminado uno de los principales obstáculos administrativos, lo que supone un avance importante en el acceso a prestaciones.