Michelle, limpiadora: "Cuando llegué a España cobraba 8,50 euros la hora y ahora gano hasta 150 en un solo día"

En España y a mediados de 2025, más de tres millones de personas extranjeras estaban afiliadas a la Seguridad Social. De hecho, según datos oficiales, cerca del 41 % de los nuevos empleos creados en los últimos años han sido ocupados por trabajadores migrantes. Datos que evidencian cómo esa migración laboral ha ido convirtiéndose en los últimos años en un pilar clave en el tejido social y económico del país.

Uno de los sectores con más presencia de trabajadores migrantes es precisamente en los trabajos domésticos, donde los extranjeros residentes en España representan el 42 %, le siguen los trabajos en el sector agrario con un 37,4 % y los servicios de restauración con un 20,9 %, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En este primer grupo se encuentra Michelle, una empleada del hogar que ha decidido iniciar una nueva vida en España. Compagina su trabajo en casas particulares con la creación de contenido en redes sociales, donde comparte su día a día en TikTok con miles de seguidores. En sus vídeos, documenta sus jornadas, cómo organiza su agenda y los desafíos de encadenar limpiezas, desplazamientos y tareas del hogar.

"Acompáñame a limpiar. Vamos a hacer cuatro horas de limpieza y te digo cuánto me pagan", comienza en uno de sus vídeos, donde se la ve planchando, una de las tareas que menos le gustan y a la que dedica hasta dos horas. Después toca organizar la compra, lavar la ropa, repasar baños, suelos o cambiar sábanas.

Michelle también ha contado cómo ha evolucionado su salario desde que llegó al país: "Cuando empecé en España me pagaban 8,50 euros la hora. Poco a poco subí a 10 y ahora estoy en 12", afirma. Una tarifa que, como ella misma explica, varía en función del cliente y la zona. "En cuatro horas ya me hice el día", dice después de ganar 50 euros en una mañana.

Pero su jornada no termina ahí. Después de limpiar, regresa a casa, come rápido, se cambia y comienza su segundo empleo: la creación de contenido en redes para marcas. "Agradezco a cada persona que confía en mí para hacer su publicidad", comenta mientras graba los vídeos. Sus días apenas dejan espacio para el descanso, pero asegura que todo esfuerzo merece la pena: "Puede ser muy productivo".

A veces, además del sueldo base, recibe propinas que suponen una ayuda extra: "Hoy he hecho seis horas y me han dado propinita. En total (mañana y tarde) hice 150 euros", cuenta en otro de sus vídeos.

Pese al ritmo exigente, Michelle mantiene una actitud positiva siempre y motivadora. En sus vídeos suele lanzar mensajes de ánimo: "No es suerte. Tú todos los días te levantas, trabajas duro y luchas por tus sueños", afirma.Una mentalidad que, según ella, ha sido clave para ganarse la confianza de sus clientes y avanzar laboralmente.